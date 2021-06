Sheinbaum: Conservadurismo no ganó en la capital, “hay democracia”

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la capital del país no ganó el conservadurismo, debido a que es una ciudad de derechos y libertades donde seguirá existiendo la democracia.

“El conservadurismo no ganó en la Ciudad de México, porque aquí las luchas sociales, la gente lo que quiere es libertad, lo que quiere es democracia, lo que quiere es justicia y no debemos cansarnos de seguir diciendo eso, porque esta ciudad es y va a seguir siendo democrática”, destacó durante la supervisión de la obra del Parque Cantera en la alcaldía Coyoacán.

La mandataria capitalina sostuvo que seguirán invirtiendo, independientemente del resultado de la elección del 6 de junio. “Porque hay que ser institucionales y vamos a ser institucionales, pero no por ello, no debemos dejar de decir lo que representa esta gran transformación que está viviendo nuestro país”, estimó.

Un espacio público que está hecho para toda la ciudadanía; no para unos cuantos. pic.twitter.com/VnhuInsOhR — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 26, 2021

Además, criticó que por muchos años se mercantilizó la educación donde ya no había universidades públicas, sino solamente privadas donde se pagaba para ir a la escuela.

En esta ciudad no puede haber esta división que lo único que hace es discriminar, que lo único que hace es dividir, cuando nosotros lo que buscamos es conciliar, pero a partir de un proyecto de derechos en nuestra ciudad Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX

Claudia Sheinbaum aseguró que la etapa de la pandemia pegó muy fuerte en la capital del país, sin embargo recalcó que gracias al Presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó una campaña de vacunación gratuita, sin distinciones.

Por ello, ahora se busca reactivar la economía y recuperar los empleos a través de una estrategia de vacunación, para recuperar la economía que fue mermada por la pandemia.

Aparte de ello, precisó que en el aislamiento se generó una campaña de desinformación que hizo creer a la ciudadanía que “estábamos en una dictadura”, lo que negó de manera rotunda. Además, aseguró que en la actual administración no se reprime a los movimientos sociales, ni se castiga a los periodistas, ya que hay libertad de expresión.

En la visita de obra de la segunda etapa hablamos de lo que significa recuperar espacios públicos gratuitos como parte de la transformación de la Ciudad y del país. Antes querían que esto se privatizara para beneficio de pocos. Hoy lo público es para beneficio de tod@s pic.twitter.com/IZhBVaW601 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 26, 2021

“Ahora que estuvo la pandemia, pues muchos de nuestros niños y niñas, jóvenes, adolescentes no fueron a la escuela y no tuvimos, a lo mejor, la posibilidad de informar, pero lo hacemos ahora, que ya tenemos cuatro preparatorias más en el ciudad, el Instituto de Educación Media Superior, que además de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hay una nueva universidad con distintas carreras que se llama: Instituto de Educación Superior “Rosario Castellanos”, que tiene un plantel aquí en Coyoacán, donde ya estudian cerca de 20 mil jóvenes que antes no tenía derecho a la educación”, informó.

