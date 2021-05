Línea 12 del Metro

Sheinbaum: No especulemos hasta no tener resultados de peritajes por L12; buscaremos a empresa internacional La jefa de Gobierno de la CDMX aseguró este martes que no se pueden especular las razones de la caída de la estructura de la Línea 12 del Metro que dejó al menos 23 muertos y 79 hospitalizados,