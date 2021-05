Trasladan a hospitales de alta especialidad a heridos del accidente del Metro

El hospital Belisario Domínguez del sistema de Salud de la Ciudad de México informó que la mayor parte de los heridos del accidente en la Línea 12 del Metro que recibieron la primera atención fueron trasladados a hospitales de alta especialidad como el 20 de noviembre del ISSSTE Y Xoco.

Al dar el último informe a los familiares de personas que resultaron afectadas, personal del nosocomio dio a conocer que ya solo quedan algunos de los 20 heridos que recibieron para su atención unos minutos después del colapso de la Línea 12 del Metro.

Todavía permanecen familiares de personas que no han sido ubicadas o que fueron reportados como desconocidos porque no pudieron proporcionar su nombre y no se localizaron identificaciones.

A este hospital acudieron Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad de México y la fiscal Ernestina Godoy, quienes abandonaron el lugar sin dar declaraciones.

Este martes continúan los trabajos de los peritos de la FGCDMX para determinar las causas del siniestro.