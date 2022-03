Vendedora de tlayudas debería ser parte del gabinete de AMLO: Poniatowska

Luego de que el día de ayer se viralizara el caso de una vendedora de tlayudas que instaló su puesto durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la escritora Elena Poniatowska afirmó en sus redes sociales que la vendedora debería formar parte del gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador .

"Esa vendedora de tlayudas de la que habla Azucena debería ser parte del gabinete", aseveró Poniatowska en referencia a que la periodista Azucena Uresti compartió el video de la mujer.

El caso tomó mayor relevancia durante la mañanera de este martes, luego de que el titular del Ejecutivo aseguró que el caso de la mujer que comenzó a vender tlayudas a los usuarios en la nueva terminal aérea desató una ola de comenctarios clasistas y racistas en redes sociales.

El Presidente López Obrador señaló que estas críticas se generaron por el desprecio y desconocimiento de México y de las culturas de nuestro país. “Ya quisieran comer una tlayuda” , sentenció el mandatario.

Además, AMLO retomó el comentario que realizó el caricaturista moreno Hernández, quien compartió el reporte que hizo Azucena Uresti en su cuenta de Twitter: "Impresionante cómo la inauguración del AIFA destapó y exacerbó el clasismo más miserable. «¡¡Qué horror; ese aeropuerto naco está lleno de mexicanooos!!»", escribió.

López Obrador afirmó que "la señora" (en referencia a la periodista Azucena Uresti) debería decir que la inaugiuración del AIFA "fue un día histórico".

Por eso no hay desgaste, es parte de mi trabajo, si no pues yo buscaría a la señora o al dueño del periódico donde trabaja y le diría: ‘oiga, vamos a entendernos, vamos a arreglarnos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que esto ya no suceda?’ Pues no porque entonces no lograríamos el propósito que tenemos, que ya no haya simulación, hipocresía