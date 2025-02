Fabián Cháirez: No es incitar a la violencia, sino al amor y al gozo sin culpa

La exposición La Venida del Señor que el artista chiapaneco Fabián Cháirez presenta en la Academia de San Carlos ha creado controversia al contraponer en nueve pinturas el éxtasis religioso y el sexual. Algunos grupos se han manifestado afuera del recinto, ha habido personas que se hincan ante algunos de sus cuadros y rezan e incluso ayer se interpuso una denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Ante esas expresiones, el artista señaló que “siempre es necesario disentir”, pero también abrir un diálogo y no llamar a la violencia.

“Esas manifestaciones en las que los participantes están rezando creo que aportan bastante a la reflexión y significado de la obra. Me parece maravilloso. Siempre estaré a favor de cualquier postura que disienta con lo que yo digo”, dijo a La Razón Fabián Cháirez.

Sin embargo, también expresó estar en contra de posturas que no invitan al diálogo y que buscan acciones más agresivas. “El único límite de la libertad de expresión es incitar a la violencia. En esta serie lo que estoy haciendo no es incitar a la violencia, sino todo lo contrario, al amor y al gozo sin culpa. Hay una postura bastante violenta por parte de fanáticos que han empezado a comunicar en redes sociales que las acciones deben ser más agresivas; eso me parece bastante negativo. Por eso la academia ha tomado las respectivas medidas”, señaló.

La venida del señor Cuándo: hasta el 7 de marzo Dónde: Academia de San Carlos Entrada gratuita ı Foto: La Razón

En la Academia de San Carlos, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a partir de las protestas se han tomado algunas medidas, como no permitir la entrada a la sala con bolsas o mochilas y el ingreso es por grupos de cinco personas cada 10 minutos.

En la sala se presentan nueve lienzos, entre éstos, Estigmas, Angus dei, Sacramento y Veni, Sancte spiritus, en los que contrastan los tonos rojos, blancos y negros, principalmente. De acuerdo con Fabián Cháirez, quiso también hacer un “retrato de la doble moral”.

“A partir de lo erótico logro humanizar a estos personajes (cardenales, monjas o ángeles). Es algo que cuestiona la idea de que estos personajes deban tener cierta divinidad, porque creo que mucho del abuso de poder de la iglesia católica viene de esta justificación de que les pertenece cierta divinidad”, comentó el artista, quien en 2019 causó polémica en ciertos sectores cuando se exhibió su obra La Revolución en el Palacio de Bellas Artes, en la que retrató a Zapata con características femeninas.

Acerca de las críticas que ha recibido la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución de la que depende la Academia de San Carlos, Fabián Cháirez afirmó que no obtuvo ningún pago por la muestra.

“Es a la que más han estado atacando por supuestamente financiar este tipo de exhibiciones. Yo puedo presumir que no he recibido un solo centavo por parte de la UNAM ni de nadie, porque soy un artista cien por ciento independiente. Todas las pinturas que están ahí en la exhibición están financiadas por mí. Puedo presumir de nunca haber pedido un solo centavo al Estado”, externó.

Sobre quienes han considerado que las obras que presenta podrían considerarse “cristianofobia”, expresó: “La cristianofobia no existe, porque no son un grupo perseguido. Es más, las posturas conservadoras tienen mucho poder, visibilidad mediática y poder económico. No están para nada en un lugar de vulnerabilidad”, comentó.

Fabián Cháirez reiteró que está abierto al diálogo y le gustaría que le respondieran con alguna propuesta artística.

“Hasta ahora lo que no ha sucedido es una invitación al diálogo. Lo que podría parecer más limitante y pobre es el hecho de que no haya un debate, una discusión, sino más bien posturas que se cierran al diálogo. Mis opiniones son también mis pinturas; si ellos (quienes están en contra) me responden con otras pinturas y con arte, será un debate más enriquecedor”, finalizó el creador.

Ayer, la Asociación de Abogados Cristianos presentó una denuncia contra el artista ante el Conapred, bajo el argumento de que “la exposición presenta imágenes religiosas en contextos considerados ofensivos y profanos, lo que constituye un agravio a la fe de millones de personas”.

La Venida del Señor se presenta hasta el próximo 7 de marzo. De acuerdo con una de las trabajadoras del recinto, al día en promedio reciben a 400 visitantes y es una de las muestras más concurridas. La entrada es gratuita.