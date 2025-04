Fin de semana que coincide con las vacaciones de Semana Santa. La Ciudad de México despliega algunos eventos culturales, de los cuales damos aquí información: Gran Remate de Libros, una obra de teatro para infantes, exposiciones en museos, un concierto de música afroantillana y la representación del Viacrucis en Iztapalapa.

Semana Santa: ¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 18 al 20 de abril?

1. Gran Remate de Libros 2025

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Brigada para Leer en Libertad A.C presentan el 19 Gran Remate de Libros, Discos y Películas, que se llevará a cabo hasta el domingo 20 de abril de 2025, de 11 a 21 horas, en la explanada del Monumento a la Revolución con entrada libre y la participación de 240 casas editoriales en 214 stands.

Bajo el lema Salva un libro, no dejes que lo destruyan, el Gran Remate ofrecerá una segunda oportunidad para adquirir libros desde 10 pesos con títulos para las infancias, de divulgación científica, arte, historia, poesía, literatura universal, cómics y novelas gráficas; así como otros sobre la salud y de consulta. Además de separadores, libretas y juegos didácticos, entre otros. El evento también podrá ser disfrutado por los fanáticos de la música, quienes podrán comprar discos de vinil, DVDs y CDs de géneros para todos los gustos.

Algunas de las editoriales que participan en esta iniciativa son el Fondo de Cultura Económica, Ediciones Pentagrama, Penguin Random House, Instituto Mora, Educal, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Tianguis Cultural El Chopo A.C., Editorial Santillana, Editores Mexicanos Unidos y Editorial Sexto Piso, entre muchas otras.

2. Viacrucis en IZTAPALAPA

La representación número 182 del Viacrucis en Iztapalapa concluye el viernes 18 de abril de 2025. Se trata de una celebración de gran escala, por lo que ya se han dado a conocer las calles que permanecerán cerradas, la ruta que seguirá la procesión y diversas recomendaciones para quienes planean asistir en persona a la alcaldía Iztapalapa. Esta edición ofrecerá varias alternativas para seguir la transmisión completamente en vivo y sin costo. El inicio del Viacrucis está programado para las 14:00 horas (hora del centro de México) en la conclusión del viernes.

Viernes Santo 18 de abril, las actividades iniciarán desde temprana hora. Aquí el cronograma oficial:

08:00 horas: Salida desde la Casa de Ensayos e inicio del recorrido por los ocho barrios tradicionales.

12:00 horas: Comienzo de las escenas de la Pasión.

14:00 horas: Inicio formal del Viacrucis.

15:00 horas: Escenificación de la crucifixión.

Cabe destacar que el momento más significativo de la representación se vivirá el viernes 18 de abril, cuando se escenifique la crucifixión de Jesús en el Cerro de la Estrella. Se espera que las actividades concluyan poco después de las 17:00 horas.

3. Museos del INBAL en Semana Santa

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) ofrece una amplia y diversa gama de propuestas artísticas dentro de sus museos durante la Semana Santa, en sus horarios habituales de 10 a 18 horas.

El Museo del Palacio de Bellas Artes exhibe La revolución impresionista: de Monet a Matisse del Museo de Arte de Dallas, donde se explora la historia del impresionismo, desde su nacimiento en 1874 hasta el legado que alcanzó en los primeros años del siglo XX. Contada a través de las excepcionales colecciones del Museo de Arte de Dallas, esta exposición revela los orígenes rebeldes del colectivo de artistas independientes conocido como “los impresionistas” y la revolución que crearon en el arte moderno.

El Museo Nacional de Arte (MUNAL) presenta la exposición temporal Germán List Arzubide. En las letras está la vida, que da cuenta de un personaje vanguardista, referente de la vida cultural del siglo XX en México. La muestra, conformada por cerca de 300 piezas, busca reconocer la gran influencia de Germán List Arzubide, quien estuvo vinculado al desarrollo cultural, ideológico, social y pedagógico en México.

El Museo Nacional de San Carlos exhibe la exposición Ritos y símbolos de la Pascua Cristiana, con el objetivo de estudiar las formas de representación del ciclo de la Pasión de Cristo en el arte de los siglos XVI y XVII, así como la manera en que fue adoptado en México tras la conquista española en 1521.

Cristos en prisión se mantiene abierta al público en la Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS). Conformada por pinturas, fotografías y material documental pertenecientes al Archivo Siqueiros, esta exposición explora los Cristos que el artista pintó a partir de su cuarto y último encierro en la cárcel de Lecumberri.

El Laboratorio Arte Alameda presenta Pray, un entorno inmersivo en el que un estanque refleja la imagen de la pieza Canciones para vivir (2021), de los artistas Korakrit Arunanondchai y Alex Gvojic. En ella, las voces de distintos “fantasmas” narran y entrelazan historias de animales, familiares, regímenes políticos y otros espíritus muertos. También se exhiben Drench, de Daniel Steegmann Mangrané, quien explora la interdependencia entre naturaleza, percepción y tecnología, y Paradise, de Luiz Roque, que a través de viñetas cinematográficas cuestiona el modernismo occidental e invita a imaginar nuevas realidades donde género, deseo y espiritualidad convergen. Las muestras forman parte del programa TONO 2025.

El Salón de la Plástica Mexicana presenta la exposición individual Conquista tu mundo, de Yolanda Quijano la cual busca rendir un homenaje a la trayectoria de esta destacada artista, quien ha dedicado más de 70 años al arte, interpretando la sutileza de la feminidad. Se podrán apreciar pinturas, dibujos, esculturas y piezas de arte objeto, que dan cuenta de su prolífica creación.

El Museo Tamayo alberga la muestra No tengo preguntas, solo respuestas, de Raphaela Vogel (1988, Núremberg, Alemania), quien recurre a diversos medios y materiales para concebir instalaciones que entrelazan escultura, sonido y video. La artista construye narrativas perturbadoras en las que a menudo se incorpora a sí misma y reflexiona sobre el antiguo concepto griego de hybris —la falsa creencia de los seres humanos de poseer cualidades divinas—, cuestionando la manera en que los artistas ejercen su derecho a expresarse.

En el Museo de Arte Carrillo Gil se presenta la muestra Estampas de la Revolución Mexicana producida por el Taller de Gráfica Popular en 1947. Concebida en el marco del 50 aniversario del museo, despliega, a manera de libro abierto, los 85 grabados en linóleo que forman parte de su acervo permanente.

En Ex Teresa Arte Actual se exhibe ¡Ahora que sí nos ven! Fotografía y gráfica feminista de México y Chile, que ofrece un recorrido por la memoria visual y la historia de ese movimiento en México y Chile a través de 113 piezas, entre fotografías, videos, carteles, serigrafías y grabados de diversas artistas y colectivas feministas, así como de la colección Fondo Ana Victoria Jiménez.

El Museo de Arte Moderno presenta Kasuya Sakai. Ondulaciones, un espacio íntimo de contemplación para descubrir la experimentación plástica y visual que el artista desarrolló en torno al color y el arte geométrico abstracto. Se exhibe Materia imperfecta. Yolanda Andrade, que permite adentrarse en la mirada de la fotógrafa a partir de una selección de 35 piezas realizadas entre 2003 y 2022.

El Museo Nacional de la Estampa presenta Joy Laville. Un mundo inmaterial, una selección de gráficas intervenidas con acuarela y gouache —litografías, grabados y serigrafías cromáticas—; y Territorios alterados, de Iouila Akhmadeeva, con 35 piezas que abordan la migración a partir de archivos documentales, de prensa y personales de la artista.

4. Un no monstruo que no vuela. TEATRO

A partir del sábado 19 de abril, el Teatro El Granero Xavier Rojas del Centro Cultural del Bosque (CCB) recibe la puesta en escena Un no monstruo que no vuela, dramaturgia de Sara Pinet y dirección de Valentina Sierra, en la cual cuatro detectives y amigas se unen en el escenario para invitar al público a un viaje al pasado, en específico a los años ochenta, época en la que una de ellas, Ele, se encuentra ante un misterio familiar que marca su infancia.

Cuando Un no monstruo que no vuela llega a casa, su vida cambia, ya que su mamá le prohíbe salir de su cuarto, le miente y se ve nerviosa, lo que provoca en Ele una lluvia de sentimientos como miedo y angustia. Para resolver el misterio, la protagonista cuenta con su valentía, heroísmo, decisión y hasta irreverencia –que se manifiestan en el escenario a través de su alter ego– y con Be, su amiga, la analítica, inteligente y organizada; juntas trazan un plan, al tiempo, que su mamá revela pistas sobre el no monstruo, que alimentan la imaginación de Ele.

El público se traslada a un momento en el que conviven la inocencia de las infancias y los secretos que trastocan familias, así como las culpas guardadas en el ropero y que, en algunas ocasiones, pesan tanto que hacen que uno se vuelva más pequeño mientras crece. La puesta en escena plantea la idea de editar recuerdos para contar nuestras historias desde la validación de una narrativa propia para resolver “misterios” familiares

Un no monstruo que no vuela ofrecerá una temporada del 19 de abril al 15 de junio de 2025 –sábados y domingos a las 12:30 horas– en el Teatro El Granero Xavier Rojas del Centro Cultural del Bosque, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

5. Semana Santa en el Centro Cultural España

El Centro Cultural de España en México (CCEMx), espacio dedicado a promover la cultura, la diversidad, el diálogo y el encuentro con las artes en la Ciudad de México, mantendrá su programación expositiva durante Semana Santa. Fiel a su compromiso con una propuesta artística multidisciplinaria, gratuita y accesible para todo público, el CCEMx invita a disfrutar de sus exposiciones durante este periodo vacacional.

Historieta crítica y experimental

Una de las propuestas que podrán disfrutar las y los apasionados de la gráfica y las historietas es Constelación gráfica, comic de vanguardia que reúne el trabajo de nueve autoras e historietistas españolas. La muestra pone énfasis en las tensiones de la sociedad contemporánea y aborda, con mirada crítica y humor, temas como la precariedad económica y laboral, la pérdida de la estabilidad, la relación con la tecnología, la sororidad y los vínculos en entornos digitales.

Bárbara Alca, Marta Cartu, Genie Espinosa, Ana Galvañ, Nadia Hafid, Conxita Herrero Delfa, María Medem, Miriampersand y Roberta Vázquez son las protagonistas de esta exposición que transforma los lenguajes del cómic en propuestas radicales de vanguardia, con una visión desencantada de la realidad.

Asimismo, la muestra destaca cómo una red de ferias de autoedición, pequeñas editoriales e imprentas ha propiciado la consolidación de una escena alternativa, donde estas artistas crean y se desarrollan. Constelación gráfica, comic de vanguardia también revela cómo el cómic puede expandirse más allá del papel y adquirir nuevas formas en tapices, animaciones y otros soportes artísticos.

El sonido como materialidad del pensamiento

Curada por la escritora española María Virginia Jaua, una voz / una imagen es una propuesta singular de artes visuales que articula el arte, el sonido y el pensamiento crítico. En esta exposición, 14 artistas internacionales reflexionan sobre una imagen elegida por ellos mismos, ofreciendo un análisis audible como pieza central de su obra.

La muestra está conformada por una serie de videos que proyectan las imágenes seleccionadas, acompañadas por la voz de cada artista, quienes comparten su interpretación y análisis. Las piezas exploran diversas temáticas, desde el arte y la memoria hasta la violencia de las dictaduras y la representación de eventos históricos. Las imágenes provienen de archivos, periódicos o del entorno urbano, y todas son resignificadas desde la mirada y la voz de los participantes.

En una voz / una imagen participa artistas de diversas latitudes, entre ellos: Ignasi Aballí (España), Ángela Bonadies (Venezuela), Gonzalo Elvira (Argentina), Pedro G. Romero (España), Narelle Jubelin (Australia), Eva Lootz (Austria), Antoni Muntadas (España), Javier Peñafiel (España), Álvaro Perdices (España), Paloma Polo (España), Isidoro Valcárcel Medina (España), Dora García (España), Esther Ferrer (España) y Martín Soto Climént (México).

La escuela de los nobles mexicas: Calmécac

Un recorrido imperdible durante tu visita al CCEMx es el Museo de Sitio, un espacio donde el pasado y el presente conviven para preservar los vestigios del Calmécac, el colegio donde eran educados los hijos de la nobleza mexicas.

Este espacio resguarda parte de la estructura, ornamentos y objetos que fueron hallados en el predio y que datan entre los años 1486 y 1519. Concebido como una cápsula del tiempo, el recorrido incluye desde basamentos mexicas hasta ejemplos de arquitectura del siglo XXI, permitiendo al público transitar por las épocas prehispánica, colonial y contemporánea.

Este proyecto es resultado de la colaboración entre el Centro Cultural de España en México (CCEMx) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través del Programa de Arquitectura Urbana del Museo del Templo Mayor.

6. Gilberto Santa Rosa/Auténtico. Concierto.

El Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de la capital mexicana, se prepara para recibir a uno de los íconos más grandes de la música latina: Gilberto Santa Rosa. El Caballero de la Salsa ofrecerá dos conciertos los días 19 y 20 de abril de 2025, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más destacados del año. Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Santa Rosa llega para demostrar por qué sigue siendo uno de los artistas más queridos y respetados en el género de la salsa.

Dónde: Auditorio Nacional. Campo Marte. Polanco. CDMX

Cuando: 19 y 20 de abril, 2025

Horario: a Partir de la 20:30 horas

