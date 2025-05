A 100 años de Rosario Castellanos, autora que reflejó el cosmos de la mujer mexicana

Rosario Castellanos (Ciudad de México, 25 de mayo, 1925-Tel Aviv, Israel, 7 de agosto, 1974): escritora, periodista y diplomática, considerada una de las voces literarias más trascendentales del siglo XX mexicano. El próximo domingo, celebramos el centenario de su nacimiento. Vida marcada por contrastes y episodios trágicos: transcurrir sentimental bordeado por la desdicha. Legataria de una obra que abarca poesía, ensayo, teatro, periodismo, crítica literaria y narrativa. Pionera del feminismo en México, estudia Filosofía en la UNAM: génesis de sus convicciones en la faena contra la discriminación sexual y, asimismo, de sus preocupaciones por la presencia de la segregación social y racial en la sociedad mexicana. Escribió 11 poemarios, tres novelas, libros de cuentos, ensayos, obras de teatro y textos periodísticos.

La figura de Rosario Castellanos define a muchas mujeres “al hablar de sus miedos, su soledad, su actitud de espera, la pretensión de darle a su vida un sentido. Tuvo el atrevimiento de explorarse a sí misma, desgarrarse y salir de los papeles estipulados. En la literatura se liberó” (Elena Poniatowska). La autora de “En el filo del gozo” mira con incredulidad al varón, al macho protagonista de actos arrogantes y lo enfrenta con la palabra: “No te acerques a mí, hombre que haces el mundo, / déjame no es preciso que me mates. /Yo soy de los que mueren solos, de los que mueren /de algo peor que vergüenza. /Yo muero de mirarte y no entender.”

El Tip: Para conocer la vida de Rosario Castellanos, se recomienda leer Rosario Castellanos. Materia que arde (Lumen), de Sara Uribe y Verónica Bicecci.

Una escritora que “supo transformar lo vivido en palabra poderosa y permanente” (Vicente Quirarte). Discurso de perseverante evolución armónica en un trenzado de vida y escritura en las franjas tenaces de la honestidad. “Sufro por hábito. El llanto es en mí un mecanismo descompuesto: no lloro en la ocasión sublime ni frente a la catástrofe; lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial”, confesaría la autora de “Bella dama sin piedad”.

Obra lírica protagonizada por un yo de índices autobiográficos; pero, con un entramado semántico de marcada suscripción política: denuncia de la discriminación de la mujer frente al varón y de los descendientes aborígenes ante los blancos. La novela Balún Canán (Premio Chiapas, 1958) y los cuentos de Ciudad real (Premio Xavier Villaurrutia, 1960) evidencian esos desasosiegos. Los temas del amor, la soledad, la tristeza y la cosmogonía indígena conforman la médula de su significativa producción literaria.

Balún Canán (universo indígena desde la mirada infantil), Ciudad real (convivencia y relaciones entre indígenas y blancos) y Oficio de tinieblas (insurrección en 1867 de los indios chamulas en San Cristóbal, Chiapas): trilogía narrativa sobre los pueblos originarios más significativa de la literatura mexicana del siglo XX. Los convidados de agosto (1964) devela las obcecaciones y limitaciones de la clase media provinciana, y Álbum de familia (1971) se detiene en los gestos triviales y arribistas de la clase media urbana. Poesía no eres tú (1972), la totalidad de sus versos.

En 1950 edita la tesis sobre Cultura femenina: inicio de una incursión en el ensayo con legado de volúmenes sustanciales: La novela mexicana contemporánea y su valor testimonial (1960), Juicios sumarios (1966), Mujer que sabe latín (1973), El mar y sus pescaditos (1975), entre otros estudios literarios. Aparece póstumamente, un volumen de piezas teatrales, El eterno femenino (1975).

Lo femenino en la obra de la autora de Materia memorable accede a una circularidad temática que redunda en la dicotomía aceptación-resistencia: la mujer en el universo de lo inmediato desde una sedición en búsqueda de la equidad de género. Rosario Castellanos dedicó su trayectoria a patentizar las entidades múltiples del cosmos de la mujer mexicana en el reclamo de ocupar el lugar que siempre se le ha negado: “Debe haber otro modo que no se llame Safo / ni Mesalina ni María Egipciaca /ni Magdalena ni Clemencia Isaura. // Otro modo de ser humano y libre // Otro modo de ser”, escribió en el célebre poema “Meditación en el umbral”.

En Mujer que sabe latín...(1973) hace una visita a escritoras que han defendido su derecho de “convivir entre los otros”: santa Teresa, sor Juana, Virginia Woolf, Penélope Gilliat, Doris Lessing, Eudora Welty, Flannery O’Connor, Simone de Beauvoir, Clarice Lispector, Silvina Ocampo, María Luisa Bombal o Corín Tellado. “Por eso desde que nace una mujer, la educación trabaja sobre el material dado para adaptarlo a su destino y convertirlo en un ente moralmente aceptable, socialmente útil. Así se le despoja de la espontaneidad para actuar; se le prohíbe la iniciativa de decidir; se le enseña a obedecer los mandamientos de una ética que le es absolutamente ajena y que no tiene más justificación ni fundamento que la de servir a los intereses, a los propósitos y a los fines de los demás”.

La Colección Vindictas de la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM rescató Cartas a Ricardo (UNAM, 2024): un documento señero de la literatura mexicana de la primera mitad del siglo XX. Crónica amorosa y también un manifiesto que da cuenta de un desborde de arrebato y pasión por un amor no correspondido. “Esta edición se convierte en un acto de resistencia contra el olvido” (Rosa Beltrán). “Hasta la fecha ninguna escritora mexicana había dejado un documento tan enriquecedor como estas cartas que le escribe Rosario Castellanos a Ricardo Guerra de julio de 1950 a diciembre de 1967” (Elena Poniatowska).

De igual modo aparece La rueda del hambriento y otros cuentos (UNAM, 2025): colección de relatos compilados por Socorro Venegas y Andrea Fuentes Silva con ilustraciones de Jimena Estibaliz. Textos narrativos que pertenecen a Ciudad real, Los convidados de agosto y Álbum de familia. Cuaderno que será distribuido de manera gratuita para los estudiantes de preparatoria de la UNAM.

Centenario del nacimiento de una mujer excepcional que con inteligencia y claridad meditó en el umbral: “No, no es la solución/ tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoi/ ni apurar el arsénico de Madame Bovary / ni aguardar en los páramos de Ávila la visita / del ángel con venablo / antes de liarse el manto a la cabeza /y comenzar a actuar. // Ni concluir las leyes geométricas, contando / las vigas de la celda de castigo /como lo hizo Sor Juana. No es la solución / escribir, mientras llegan las visitas, /en la sala de estar de la familia Austen / ni encerrarse en el ático / de alguna residencia de la Nueva Inglaterra / y soñar, con la Biblia de los Dickinson, /debajo de una almohada de soltera. // Debe haber otro modo que no se llame Safo / ni Mesalina ni María Egipciaca /ni Magdalena ni Clemencia Isaura. // Otro modo de ser humano y libre // Otro modo de ser”.

Libros imprescindibles │ Resaltan novelas, poemarios, ensayo y cuento ı Foto: Imagen: Especial

