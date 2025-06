Ordenan al INAH ‘aceptar la renuncia’ de encargado de seguridad tras cierre de museos

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, ha ordenado este lunes al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) “aceptar la renuncia” de Pedro Alberto Velázquez Castro, director de Seguridad y Resguardo del Patrimonio Cultural, tras el cierre de museos por falta de personal de seguridad.

A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura informó que el INAH lleva a cabo los “procedimientos administrativos” para el ingreso de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, de la que prescindió de sus servicios al argumentar que “no cumplió con las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

Además, al asegurar que no se pondrá en riesgo el patrimonio nacional encargado al INAH, la dependencia federal ordenó la “evaluación de cuerpos de protección homólogos en el resto del país”.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México informa lo siguiente:

Como informó La Razón el pasado 7 de junio, Velázquez ha sido señalado de presunto acoso en el Instituto Nacional de Migración (INM), y por su supuesta responsabilidad del incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el 27 de marzo de 2023.

Sin embargo, según el INAH “ no se tiene conocimiento de alguna queja, denuncia o procedimiento administrativo iniciado ante alguna instancia” en contra de Velázquez. La Razón no pudo verificar de manera independiente su trayectoria profesional.

Velázquez Castro fue quien elaboró la licitación LA-48-D00-042-D0001-N-20-2025 para contratar los servicios de seguridad a la empresa SSS Asistencia y Supervisión, S.A. de C.V, en propuesta conjunta con Sistemas Prácticos en Seguridad Privada S.A. de C.V, a partir del pasado 1 de junio.

No obstante, las empresas encargadas de resguardar recintos como el Museo Nacional de Antropología no proporcionaron el personal necesario, por lo que fueron relevadas, según informó Diego Prieto, director del INAH, en entrevista con La Razón.

“... nos aseguró la empresa que iba a tener los elementos suficientes y no fue cierto, por lo tanto, la determinación es que en todos estos espacios donde hubo incumplimiento, tendremos que relevar a esta empresa", dijo a esta casa editorial.

Según Prieto Hernández, la empresa de seguridad ha brindado servicios al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que también ha deportado “algunos incumplimientos”.

“Necesitamos que estas compañías se hagan cargo de ser responsables, que no se echen a cuestas tareas para las cuales no están suficientemente preparadas. En este caso sí creo que hubo un error de cálculo, en el papel nos presentaron todo muy bien, todo magnífico, todo maravilloso, todo ajustado a los términos del anexo que acompañó la licitación pública, pero ya en el terreno, ya mostraron que no habían obrado plenamente con verdad“, mencionó.

Con información de Adriana Góchez.

