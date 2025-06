¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 13 al 15 de junio?

Junio transcurre entre el calor y lluvias inclementes en varias entidades del país. El verano se asoma en los preámbulos de julio. Presentamos aquí un breve catálogo de actividades culturales y artísticas que tendrán lugar en diferentes sedes y foros capitalinos para disfrutar con familiares y amigos en este colofón semanal.

¿Cuáles son los mejores eventos de este fin de semana en la CDMX?

01. Fernando Pessoa. Antología: El hombre multitudinario. PRESENTACIÓN EDITORIAL

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, llevarán a cabo la presentación editorial de Fernando Pessoa. Antología: El hombre multitudinario, de Mario Bojórquez, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En homenaje al 135 aniversario del nacimiento del escritor, dramaturgo y filósofo portugués Fernando Pessoa (13 de junio de 1888), este libro recopila la obra de un autor de conciencia fracturada del siglo XX. Sus heterónimos encarnan una generación crítica que rompe con valores caducos y transforma la soledad en diálogo interior, donde el pensamiento se vuelve compañía y las voces múltiples, nuevas formas de existencia. De acuerdo con el propio Mario Bojórquez —quien realizó la selección, traducción, prólogo y notas de la obra—, leer a Fernando Pessoa “es estar frente a la obra más inquietante de cuantas fueron escritas en el siglo XX“, ya que perteneció a una generación de poetas y narradores que fijaron la conciencia moderna en un mundo estremecido por la tecnología y la soledad en la multitud.

La actividad se realizará el viernes 13 de junio a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia. Avenida Nuevo León 91. Colonia Condesa. CDMX

Entrada Libre

Fernando Pessoa. Antología: El hombre multitudinario. PRESENTACIÓN EDITORIAL ı Foto: INBAL

02. Intervenciones sonoras

El Museo de Arte Moderno (MAM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, presentarán tres intervenciones sonoras inspiradas en las esculturas del Jardín Escultórico del museo, que el público podrá disfrutar los días 13, 20 y 27 de junio, a las 12 horas.

A partir de la exploración de la dimensión sonora de algunas de las esculturas del MAM, estudiantes de la carrera de Producción Audiovisual generarán diferentes instalaciones para ofrecer un recorrido distinto cada viernes. La idea de los estudiantes —explica Adela González, encargada del Departamento de Mediación del MAM— es hacer un recorrido que se relacione con la escucha y la contemplación. “Tiene que ver también, en estos tiempos en que todo se hace rápido, con hacer una pausa para recorrer el jardín a través de la escucha y de sentarse en el pasto a contemplar las esculturas”, señala. Se podrán apreciar entre cinco y seis esculturas en cada recorrido, concebido por equipos de tres estudiantes del Tecnológico de Monterrey, quienes estarán acompañados por el profesor Jonathan Díaz, encargado de guiarlos en la realización de estas intervenciones.

Entrada Libre

Intervenciones sonoras ı Foto: INBAL

03. Veras del poeta Raúl Zurita

En Verás, Zurita imagina cuerpos arrojándose al vacío, miradas cruzadas en el último instante y frases de amor, locura y muerte grabadas con su propia caligrafía. El acantilado aparece como lugar de encuentro, de justicia poética, de aparición de los ausentes. Un sitio donde la naturaleza se convierte en espejo y escenario de nuestra historia. El registro audiovisual de esta intervención se presenta ahora por primera vez en las Rejas de Casa del Lago UNAM, no como mera documentación, sino como prolongación viva de la obra. El estreno de un documental por culminarse este año y un poema inédito de Zurita, así como la cinta Zurita, verás no ver (2000) serán presentados durante el Festival Poesía en Voz Alta 2025, durante el mes de octubre, en este mismo recinto. Raúl Zurita ha expandido los límites de la poesía hacia el terreno visual y performático, y Verás se consolida como una de las expresiones más poderosas del arte latinoamericano contemporáneo. La poesía como urgencia, como acto, como resistencia y desborde.

Inauguración en Casa del Lago UNAM . Bosque de Chapultepec

Sábado 14 de junio. 13:00 horas

Entrada Libre

Veras del poeta Raúl Zurita ı Foto: UNAM

04. Danza folclórica de la compañía México de Colores

En el marco del Mes del Orgullo y la Diversidad se presentará México de Colores, compañía de danza que busca romper estereotipos, integrada exclusivamente por hombres e inspirada en el folclor mexicano. Su espectáculo es una mezcla de cabaret, pantomima, teatro, sátira y comedia, con coreografías vibrantes y llenas de energía que trasladan al espectador a través de diferentes lugares y costumbres de México, resaltando la riqueza cultural y la diversidad de sus tradiciones, y celebrando la expresión artística y la identidad de género.

Fecha: viernes, 13 de junio de 2025

Horario: 16:00 horas - Entrada libre

Lugar: Auditorio Ing. Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. IPN

Danza folclórica de la compañía México de Colores ı Foto: INBAL

05. Musica UNAM

AMA | ¡Tarantella!

La Academia de Música Antigua interpreta el programa que lleva por título ¡Tarantella!, baile cuya finalidad era curar a los tarantulados, es decir, aquellos picados por la tarántula.

Casa Universitaria del Libro : viernes 13 de junio , 6:00 pm

Anfiteatro Simón Bolívar: sábado 14 de junio, 12:00 meridiano

Música de cámara | Karlsruher Konzert-Duo

Reinhard Armleder (violonchelo) y Dagmar Hartmann (piano) ofrecerán un programa que recorre más de un siglo de música con obras de Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Franck, Ravel y de Falla.

Sala Carlos Chávez: sábado 14 de junio, 6:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM | Segunda temporada 2025

En congruencia con el eje temático Música y medio ambiente. Reciclaje, la OFUNAM interpreta Garbage concerto para basura reciclada de Jan Järvlepp, bajo la dirección de Srba Dinic con la participación del ensamble Barra Libre. El programa incluye la Sinfonía 4 de Chaikovski y la obertura de El murciélago de Johann Strauss II.

Charla previa | Sala Nezahualcóyotl : sábado 14 de junio , 6:40 pm

Conciertos | Sala Nezahualcóyotl: sábado 14 de junio, 8:00 pm y domingo 15 de junio, 12:00 meridiano

La FaM en la Chávez | Trombones Kaleidoscope

El Ensamble de Trombones Kaleidoscope de la Facultad de Música de la UNAM presenta un programa inusual por la dotación instrumental aliento-metal, con adaptaciones de melodías tradicionales y composiciones originales.

Sala Carlos Chávez: domingo 15 de junio, 6:00 pm

Musica UNAM ı Foto: Cultura UNAM

06. Semana de Cine Portugués

La Semana de Cine Portugués reafirma su misión de exhibir en la Ciudad de México una muestra del mejor cine portugués contemporáneo. Una programación que invita a reflexionar sobre el mundo a través de la riqueza expresiva de las y los cineastas que participan en la muestra cinematográfica. Espacio de reencuentro con directores consagrados, cuyas filmografías han formado parte de ediciones anteriores, pero también como una invitación al descubrimiento. En ella conviven las propuestas de realizadores jóvenes, quienes completan el mapa de un cine en expansión, multifacético y de una vitalidad notable.

La sección Panorama da cuenta de esta búsqueda con películas como Estamos en el aire (Estamos no ar, 2024), de Diogo Costa Amarante, y Fuego del viento (Fogo do vento, 2024), de Marta Mateus, películas que significan el salto al largometraje de ambos realizadores. La sección se completa con El palacio de los ciudadanos (O Palácio de Cidadãos, 2024), de Rui Pires, un documental que registra la actividad dentro del poder legislativo portugués; y La sabana y la montaña (A Savana e a Montanha, 2024) de Paulo Carneiro, un cruce entre western e historia de resistencia del pueblo de Covas do Barroso contra el proyecto de una mina de litio.

Priorizando un cine hecho por autores y autoras, la conciencia política, la búsqueda personal y una premura en contar historias, incorporamos la sección Cortometrajes. Un programa compuesto por cuatro películas que tienen en común personajes femeninos, o la misma idea de lo femenino, como elemento medular; Kora, de Cláudia Varejão; Nocturno para uma Floresta, de Catarina Vasconcelos; Rihna, de Rita M. Pestana y As Filhas do Fogo, de Pedro Costa.

Por su parte, el foco Poscolonialismo presenta un trío de obras que indagan las secuelas del periodo colonial portugués en el presente: Siempre (Sempre, 2024), de Luciana Fina; Banzo (2024), de Margarida Cardoso y El oro y el mundo (O Ouro e o Mundo, 2024), de Ico Costa. Finalmente, este año la programación suma Filminhos: Cine para toda la familia, un programa de cinco cortometrajes de animación pensados para ser disfrutados por todas las edades.

Dónde: Cineteca Nacional Xoco

Cuando: hasta el 19 de junio, 2025

Semana de Cine Portugués ı Foto: INBAL

07. Gala de Travestismos Coreográfico

El viernes 13 y sábado 14 de junio, el Teatro de la Danza será sede de la Gala de Travestismos Coreográficos, integrada por piezas breves de artistas pertenecientes a la diversidad sexual y de género. Las obras presentadas son: No bichere, con dirección e interpretación de Wilber Mendoza (Oaxaca); Ponme la mano aquí, creada e interpretada por Carol Cervantes; Each man kills the things he loves, coreografiada e interpretada por Óscar Ruvalcaba (Jalisco) y Una flor militar, de la autoría de Víctor Manuel Ruíz (Sinaloa), con Johny Millán (Sinaloa) en la interpretación.

La mañana del sábado 14, el bailarín y coreógrafo Eduardo Esquivel (Michoacán) ofrecerá la Heels Master Class en el salón 15 de la Escuela Nacional de Danza Folklórica, enfocada en la técnica de los tacones como herramienta para el desarrollo de habilidades expresivas. Más tarde, a las 18 horas, en la Plaza Ángel Salas, se presentará la agrupación Pfeiffer-Grain Cía. con Dual: energía árabe, un montaje que resignifica la danza oriental para explorar otras corporalidades, fusionando lo masculino y lo femenino como energías en movimiento que se complementan.

Gala de Travestismos Coreográfico ı Foto: INBAL

08. Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite celebra el 29 Aniversario de su fundación y anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes, 13 de junio: 20:00 horas. ZARAMBEQUE. Cuota de recuperación: 150 pesos

Sábado,14 de junio: 15:00 horas. A LOVE ELECTRIC con Todd Clouser, Aarón Cruz y Jorge Servín. No Cover

Sábado,14 de junio: 20:00 horas. ADRIÁN TERRAZAS. Cuota de recuperación: 150 pesos

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Jazz y Gastronomía Gourmet ı Foto: Cortesía El Convite

09. Junior Klan. Concierto

El domingo 15 de junio de 2025, a las seis de la tarde, el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México será el escenario que albergará uno de los eventos más esperados del año en el mundo de la cumbia. Junior Klan, una de las agrupaciones más representativas del género, llegará con todo su arsenal de éxitos y una serie de invitados especiales que prometen hacer de esta noche una experiencia inolvidable. Este concierto se enmarca dentro de su exitoso Tour 2025, que ha llevado su música a diversos rincones de México y el extranjero, consolidándolos como uno de los grupos más queridos y respetados de la cumbia contemporánea.

Con más de dos décadas de trayectoria, Junior Klan ha logrado mantenerse en la cima del género gracias a su capacidad para reinventarse y ofrecer un sonido fresco y lleno de energía. Su presentación en el Teatro Metropolitan no solo será una celebración de su música, sino también un homenaje a sus seguidores, quienes han sido parte fundamental de su éxito.

El concierto promete ser un viaje musical a través de los mayores éxitos de Junior Klan, aquellos que han marcado generaciones y se han convertido en himnos de la cumbia moderna. Canciones como "Muévete“, ”La Cumbia del Infinito“, ”Baila Mi Cumbia" y "El Baile del Perrito" resonarán en el Teatro Metropolitan, llevando al público a bailar y cantar desde el primer momento.

Donde: Teatro Metropolitan. Centro Histórico CDMX

Horario: 20:30 horas

Boletos disponible en las taquillas del teatro

Junior Klan. Concierto ı Foto: Teatro Metropolitan

am