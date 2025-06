Isaac Hernández: Me emociona empezar mi historia en el ABT

Para el bailarín principal Isaac Hernández, el ballet va más allá de una carrera profesional, es algo íntimo, es vivir a través del movimiento; es ir construyendo una nueva historia en cada compañía a la que llega. Por eso le emociona lo que pueda aportar en el American Ballet Theatre (ABT) de Nueva York, donde la presencia de la leyenda de la danza clásica, Mijaíl Barýshnikov, está en cada rincón y lo inspira. Durante la entrevista por Zoom con La Razón se levanta y voltea la cámara de su celular para mostrar una foto de la célebre estrella que está en medio del salón, incluso confiesa que se siente identificado con él: llevar el ballet a un público masivo sin perder la excelencia, como lo ha hecho con Despertares en México.

“Para mí, algo que ha sido una constante inspiración en su carrera son las oportunidades que se ha dado de retarse, exponerse a diferentes formas de arte, de entender el ballet como algo que era sagrado para él, pero que también le daba una serie de herramientas y posibilidades para seguir desarrollándose en otros sectores, en otros ámbitos, eso me pareció siempre muy valiente de su parte.

“Nunca se encasilló como un artista en particular, él lo fue todo. También supo llevar el ballet a un público muy masivo, popularizarlo y al mismo tiempo, no perder los estándares ni la excelencia”, dice Isaac Hernández.

Nació: 1990, en Guadalajara, Jalisco Trayectoria: fue primer bailarín del English National Ballet, figura principal en el Ballet de San Francisco y ganó el Benois de la Danse por sus intepretaciones del ballet Don Quijote. Fotos›Nath Martin

Además de la pasión por el ballet y buscar llevarlo a más público, algo que también de alguna manera une a ambos es su incursión en el cine, Barýshnikov actuó en los filmes Paso decisivo y Noches blancas y tuvo un papel recurrente en la última temporada de la serie Sex and the City. Mientras que Isaac Hernández ha actuado en El rey de todo el mundo y Dreams, además de la serie Alguien tiene que morir. Incluso fue jurado del programa Mira quién baila.

“Es una de las razones por las cuales le he dicho sí a los proyectos que me han llegado y me han parecido interesantes”, afirma el bailarín.

Sin duda la leyenda del ballet lo inspira, pero también Isaac Hernández quiere construir su propia historia. A unos días de pisar por primera vez el Metropolitan Opera House con el ABT, en El lago de los cines, le emociona vivir esa experiencia. Será este sábado cuando logre hacerlo y ver cómo lo recibe el público.

“Estoy ansioso de llegar a pisar el escenario en el Metropolitan, porque finalmente es el comienzo de mi historia en esta compañía. Me da mucha ilusión estar viviendo esta experiencia, mucha emoción de ver cómo el público me recibe como artista”, comenta.

Para El lago de los cines y Giselle –que presentará el 25 de junio— se ha estado preparando arduamente y viendo videos en los que Barýshnikov está presente.

“Es muy inspirador y algo que no me había sucedido antes, porque el repertorio que tenemos es el que se creó para él o que él comisionó para la compañía. Ahora estoy haciendo El lago de los cines o Giselle, busco los videos de la compañía para mis ensayos y son casi todos de él bailando, es algo muy especial”, dice.

Isaac Hernández, ganador del Benois de la Danse, también está preparando una pieza que hace más de 30 años no se baila en el American Ballet Theatre de Nueva York, otro aspecto que lo emociona y lo reta.

“Esta pieza particular hace más de 30 años que no se baila en Nueva York, va a ser especial poderla bailar. Mi trabajo en la compañía no es llegar a bailar todo como lo hacía Barýshnikov, sino encontrar la manera de traer esas grandes piezas a la actualidad y hacerlas relevantes para el público que las ve 40 años después”, asegura.

Isaac Hernández disfruta de esta experiencia, pero también piensa en el futuro y se vislumbra bailando por mucho tiempo.

“El ballet y la danza siempre van a ser parte de mi vida. Somos una generación privilegiada en la que nuestro cuerpo, nosotros como profesionales, tenemos un cuidado extraordinario, acceso a grandes doctores, a terapeutas. Espero que eso me permita bailar más tiempo de lo que normalmente se acostumbra”, comparte.

“Al final, mi carrera va más allá de una carrera profesional, es algo que es muy íntimo, muy personal, que también necesito vivir, solamente lo puedo vivir a través del movimiento. Creo que cuando deje los escenarios, igual en mi casa voy a seguir tomando clases de ballet, seguir bailando hasta que el cuerpo lo permita”, reflexiona Isaac Hernández, de 35 años, al concluir la entrevista para continuar preparándose para iniciar con dos clásicos del ballet esta nueva faceta en el ABT, en la que se convirtió en el primer bailarín principal mexicano en integrarse a esta legendaria e importante compañía estadounidense.