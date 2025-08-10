Santoral 11 de agosto: Estos son los santos que se celebran

El lunes 11 de agosto la Iglesia Católica conmemora a varias figuras santas, cada una con una historia que ilumina distintos caminos de fe y entrega. Destacan especialmente Santa Clara de Asís, junto a otros santos como San Alejandro Carbonero, San Equicio de Valeria y muchos más.

Santa Clara de Asís, virgen y fundadora de las Clarisas

Santa Clara de Asís (1194–1253) fue una noble que, con apenas 18 años, decidió renunciar al lujo para seguir el ejemplo de San Francisco y entregarse por completo a una vida de pobreza, oración y servicio.

Así fundó la Orden de las Hermanas Pobres, también conocidas como las Clarisas. Además, es considerada la patrona de la televisión y las telecomunicaciones, un reconocimiento recibido por la Iglesia para acompañar el uso espiritualmente consciente de estos medios modernos..

San Alejandro Carbonero, obispo y mártir humilde

San Alejandro Carbonero, recordado este día, fue un obispo de Comana (Ponto) conocido por su humildad. Abandonó la filosofía para seguir la fe cristiana y, tras una elección conducida por san Gregorio Taumaturgo, fue nombrado obispo, destacando por su predicación y martirio

San Equicio de Valeria, abad y promotor del monacato

San Equicio (circa siglo VI) fue un abad italiano venerado por su espíritu apostólico. Según San Gregorio Magno, fundó múltiples monasterios e impulsó el monacato en Occidente, llevando la fe a muchas comunidades.

#Santoral del 11 de agosto

Santa Clara de Asís, San Alejandro Carbonero, Santa Atracta. San Casiano de Benevento, San Equicio de Valeria, Santa Filomena, San Gaugerico de Cambrai, San Rufino de Asís, Santa Rustícola de Arlés, Santa Susana de Roma, San Taurino y San Tiburcio pic.twitter.com/sQykdj6bgn — AFmedios (@AFmedios) August 11, 2019

Otros santos conmemorados este día

Además de los mencionados, el 11 de agosto también es ocasión para recordar a otros santos como:

San Casiano de Benevento , obispo del siglo IV

Santa Atracta , una abadesa irlandesa que, según la tradición, recibió el velo de manos de San Patricio

Santa Filomena , San Gaugerico de Cambrai , San Rufino de Asís , Santa Rustícola de Arlés , Santa Susana de Roma , San Taurino de Évreux , y San Tiburcio de Roma .

También se conmemoran beatos como Mauricio Tornay, Juan Jorge Rhem, Miguel Domingo Cendra y Rafael Alonso Gutiérrez

¿Por qué resaltan estos santos el 11 de agosto?

Cada uno representa una forma distinta de entrega a Dios: Santa Clara por su pobreza radical y liderazgo espiritual; San Alejandro por su humildad y martirio; y San Equicio por su dedicación monástica y expansión del cristianismo en Occidente.

Otros santos del día añaden variedad en historias de fe, servicio y martirio en diferentes épocas y contextos.

Recuerda que si eres parte de la religión católica, puede haber diferentes celebraciones en la iglesia de tu preferencia, solo necesitas estar atento a sus anuncios parroquiales.