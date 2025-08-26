Amor, Édith Piaf, gratitud y Valencia, en los estrenos de la CND

La pérdida que enfrentó Édith Piaf, las ganas de aprender de los integrantes de la Compañía Nacional de Danza (CND), la herencia mediterránea y africana de la ciudad española Valencia, el amor en el mundo actual y la energía femenina son tópicos que se abordan en las cinco obras que estrenará la agrupación este fin de semana en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Coreografías de los más importantes artistas a nivel internacional, desde el español Nacho Duato hasta Arshak Ghalumyan, Ricardo Amarante, Juliano Nunes y James B. Whiteside.

La pieza que tendrá su estreno mundial será Gratidāo, del coreógrafo brasileño Juliano Nunes, quien concibió esta pieza inspirándose en los bailarines de la CND. Una obra que aborda el interés que tienen por aprender y danzar.

“Juliano llegó con su mente en blanco para ver qué le aportaban los bailarines, qué veía, porque él va buscando en cada compañía cierta identidad, qué le pueden ofrecer, y sobre eso va trabajando. Lo que encontró son las ganas de aprender y de bailar, sobre eso construyó esta obra de un movimiento contemporáneo”, explicó a La Razón Erick Rodríguez, director artístico de la Compañía Nacional de Danza.

Destacó que una de las características más importantes de las coreografías de Juliano Nunes es la manera en que expresa sus ideas a los bailarines con los que trabaja.

El programa se complementa con cuatro estrenos para la CND, entre ellos, Gnawa, del coreógrafo español Nacho Duato, quien hace un viaje por los paisajes de Valencia, una ciudad con una herencia mediterránea y africana.

“Es una obra que empezó a trabajar en los años 90; se hizo a principios de los 2000. Habla un poco de la herencia mediterránea de Valencia; la obra sumerge al espectador en las raíces de esta ciudad, esta influencia africana que ha habido ahí musical, estéticamente y en el movimiento. Lo lleva a la sensualidad del paisaje, a los olores, a la música, a la sensibilidad de la gente que vive en Valencia”, detalló.

El coreógrafo español llegará a la Ciudad de México para ensayar con los bailarines la obra. “Nacho Duato tiene un lenguaje muy específico, no hay un movimiento, una mirada, un dedo al azar; todo lo que está puesto en la coreografía es con un sentido, con un motivo. Tener la oportunidad de trabajar con él, aprender de él, es una experiencia enriquecedora. Tener a una figura tan importante trabajando con los bailarines es un privilegio”, expresó.

También se presentará uno de los tres duetos de Love, Fear, Loss, de Ricardo Amarante, quien en esta coreografía retrató la vida de la famosa cantante francesa Édith Piaf. “La obra está compuesta por tres duetos; sólo vamos a hacer el último, Loss, que es esa vida amorosa que tuvo Édith Piaf cuando pierde a su esposo, cómo esa pérdida influyó en su vida artística. Es un lenguaje más neoclásico y va más hacia lo emotivo, pero también hay cargadas virtuosas”, comentó el director Erick Rodríguez.

El público podrá ver un fragmento de New American Romance, de James Whiteside, con música de Claude Debussy. “Habla de la relevancia social del amor en el mundo actual”, detalló el director artístico.

Finalmente se presentará Mare Crisium, de Arshak Ghalumyan: “Se inspira un poco en la feminidad tanto del mar como de la Luna; es una coreografía contemporánea. Están presentes la Luna, el mar, el poder de la energía femenina”, añadió.

COREÓGRAFOS INTERNACIONALES

CUÁNDO: 29 al 31 de agosto

DÓNDE: Palacio de Bellas Artes

HORARIOS: viernes a las 20:00, sábado a

las 18:00 y el domingo a las 17:00 horas.