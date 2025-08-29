¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 29 al 31 de agosto?

Se despide agosto para dar entrada al mes patrio: septiembre. Presentamos aquí un listado de eventos culturales y artísticos para disfrutar con amigos y familiares en diferentes sedes y recintos de la capital en colofón semanal.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1.- FILUNI 2025

Un encuentro del pensamiento que reúne a quienes escriben, editan, leen y transforman el mundo desde las aulas, las imprentas y las bibliotecas. La Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni) celebrará su séptima edición del martes 26 al domingo 31 de agosto de 2025, con una consigna particular: “El español, el idioma de la cultura y la ciencia”, una reivindicación de la importancia de América Latina para el mundo. Fin de semana donde concluye esta significativa fiesta universitaria del libro.

Dónde: Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Avenida del IMÁN 10. Ciudad Universitaria. CDMX

Cuándo: del 26 al 31 de agosto, 2025

Horario: de 10:00 a 19:00 horas

Entrada libre

2.- Música UNAM

Música de cámara | FILUNI | Ensamble Etnokam

El ensamble Etnokam ofrece un programa con obras originales que integran las raíces latinoamericanas con música de cámara, jazz y rock, como parte de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI).

Sala Carlos Chávez: sábado 30 de agosto, 6:00 pm

Música y ceguera | Trío de jazz

Imaginant Miró con música original de Ignasi Terraza, pianista y compositor de jazz, será el segundo concierto de Música y ceguera donde participan intérpretes con diversidad visual.

Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 31 de agosto, 12:00 horas

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata | Conciertos de verano 2025

El próximo domingo concluyen los Conciertos de verano de la OJUEM con la participación del destacado violinista británico Irvine Arditti, quien interpretará Corale sobre la Sequenza VIII de Berio. Además, se escucharán obras de Wagner y Brahms.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 31 de agosto, 6:00 pm

3.- XLV Encuentro Nacional de Arte Joven (ENAJ)

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Artes Visuales, en colaboración con el Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), invitan a la exposición del XLV Encuentro Nacional de Arte Joven (ENAJ), en la Galería Central del Centro Nacional de las Artes (CENART).

Esta muestra, que estará disponible hasta el 19 de octubre de 2025, reúne 39 obras que incluyen instalación, cianotipia, fotografía digital y técnicas mixtas, entre otras. Las piezas ofrecen una visión plural de la práctica artística contemporánea en México, explorando tanto problemáticas locales como globales desde enfoques innovadores y creativos.

La exposición del XLV Encuentro Nacional de Arte Joven visibiliza a creadores emergentes, fortalece su presencia en la escena cultural y propicia el diálogo con audiencias diversas, reflejando el compromiso de las instituciones organizadoras con la innovación, la reflexión crítica y la difusión del arte contemporáneo.

Dónde: Galería Central del CENART

Entrada libre

4.- Jazz Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite celebra el 29 Aniversario de su fundación y anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes, 29 DE AGOSTO. A las 20:00 horas. ANWAR MIRANDA Y ADRIÁN MOLINA, Flamenco-Presentando canciones nuevas. Cuota de recuperación: 150 pesos.

Sábado, 30 DE AGOSTO. A las 15:00 horas. LOS PABLOS, presentando nuevo material: Bestias catalogadas. No Cover.

Sábado, 30 DE AGOSTO. A las 20:00 horas. Guillermo Perata + Alberto Medina. Cuota de recuperación: 150 pesos.

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

5.- Salomé

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), por medio de la Coordinación Nacional de Teatro, junto con Sempiterno Theatrum, presentan Salomé, de Oscar Wilde, bajo la dirección de Tava Pope. La temporada se lleva a cabo hasta el 28 de septiembre en el Teatro El Granero, Xavier Rojas, del Centro Cultural del Bosque.

El público entra a la sala y llega a Galilea, poco antes de la muerte de Jesús de Nazareth, en la época en que Juan El Bautista (Iokanaan) pronuncia las palabras que cambiarán al mundo: “El Mesías ha venido”. Es el cumpleaños de Herodes Antipas, tetrarca de la región; hay una fiesta de dimensiones bíblicas y la luna está muy extraña, aleteos de aves y presagios llenan de misterio la noche.

Salomé, princesa de Judea, se encuentra con el profeta Iokanaan, prisionero de Herodes, cuya voz anuncia la llegada del Mesías y su rechazo despierta en la joven una mezcla de fascinación, deseo y venganza. En un acto que marca la historia, exige a su padrastro la cabeza del profeta en una bandeja de plata.

Salomé revela la compleja trama de dinámicas históricas, políticas y religiosas en tiempos herodianos. Oscar Wilde, con su mirada audaz y transgresora, refrendó en 1891 a su Salomé, los atributos de una mujer poderosa que desafía tanto a la religión como a la moral de su tiempo. La obra fue censurada por décadas. Hoy, la pieza funciona como un espejo de tensiones aún vigentes: la manipulación del poder, la violencia ejercida sobre los cuerpos de las mujeres y el silenciamiento de las voces incómodas.

Las funciones se llevan a cabo hasta el 28 de septiembre de 2025 en el Teatro El Granero Xavier Rojas, ubicado en el Centro Cultural del Bosque (Reforma y Campo Marte s/n). Los horarios son jueves y viernes a las 20:00 horas, sábado a las 19:00 horas y domingo a las 18:00 horas. Boleto: 150 pesos.

6.- Venta Nocturna del FCE

En el marco del 91 aniversario del Fondo de Cultura Económica (FCE), se llevará a cabo la tradicional Venta Nocturna, que concluye este viernes 29 de agosto, en distintas librerías tanto de la Ciudad de México como del interior de la República, a las que se suman también algunas de las librerías de Educal.

Este año, el Fondo de Cultura Económica y Educal ofrecerá el 30 por ciento de descuento en todo el fondo editorial, excepto en novedades y en la colección Vientos del Pueblo. Además, se contará con la participación de 50 editoriales, como Penguin Random House, Planeta, CIDCLI, El Colegio de México, Océano, Selector, SM Ediciones, Siglo XXI, Cal y Arena, Ediciones ERA, entre muchas otras, y en cuyos catálogos se ofrecerán descuentos hasta del 50 por ciento.

Además, la librería virtual, elfondoenlinea.com realizará envíos gratuitos dentro de la República Mexicana, a tickets de compra superiores a los 500 pesos; ofrecerá regalos, cortesía de Editorial Planeta. Asimismo, en algunas librerías se obsequiarán paquetes de libros y se llevarán a cabo dinámicas para obsequiar libreros decorados por las y los ilustradores del FCE, así como bicicletas.

También se contará con la presencia de grandes autoras y autores, quienes llevarán a cabo charlas, presentaciones editoriales y firma de ejemplares. Entre otras personalidades participarán Guillermo Arriaga, Beatriz Espejo, José Gordon, Tanya Huntington, Fernando Rivera Calderón, Andrea Chapela, Alberto Chimal, Sabina Berman, Rafael Barajas “El Fisgón” y Aura García Junco.

Además, se llevarán a cabo actividades artísticas y culturales tanto para el público infantil como para jóvenes y adultos, como la presentación del libro Magadán, de Álvaro Díaz, uno de los creadores del programa 31 Minutos; cuentacuentos, con Jorge Salvaje, Tanny Achar y Nacho Casas, entre otros; presentaciones editoriales con personalidades como Francisco Hinojosa y Natalia Toledo; charlas y talleres con ilustradores como Ricardo Peláez y Mariana Villanueva, así como música con Itzel, “La China” Escobar y Juan José Espinoza.

Dónde: Librerías del FCE/EDUCAL

7.- La Voz del Canario

Recital poético-musical coordinado por las poetas Araceli Amador y Ruth García. Lectura de textos a cargo de Jesús Vicente García, Alexa Ocadiz, Jade Villa, Lorena Castellanos, Ricardo Stern, Alejandro Calixto, Perla Uraga, Adriana Marañón, José-Fo Díaz MC, Yuri Jamura y Roberto Vázquez Montoya. Propuesta musical de la vocalista Susana López, quien interpreta canciones, rancheras, baladas, boleros y trova. Encuentro de escritores, poetas, artistas y amigos amantes de la poesía y la canción hispana.

Dónde: Deleítante Café. Medellín 247. Roma Sur. CDMX

Cuándo: sábado, 30 de agosto, 2025

Horario: 15:00 horas /3:00 pm

Entrada Libre

