En la actualidad “necesitamos una figura crítica de la dimensión de Carlos Monsiváis”, dice convencida la investigadora Marta Lamas, quien resalta el sentido del humor del escritor mexicano, su solidaridad con las causas sociales y su impacto en la sociedad.

“Hay figuras críticas, pero no tienen el impacto cultural que él tenía. La combinación de Carlos era muy especial, era un intelectual, un activista y además era muy divertido. Tenía una memoria impresionante; todas las causas políticas lo respetaban y lo tomaban en serio. No hemos visto todavía a una persona que logre conjuntar todas esas facetas que tenía Carlos, esa mezcla de erudición, sentido popular”, dijo a La Razón la también antropóloga.

El Dato: El libro dedicado a Carlos Monsiváis, autor de textos como Días de guardar (1970)y Apocalipstick (2009), está disponible para su compra en formato físico y digital.

Para documentar el impacto de Monsiváis en la política, la cultura, la sociedad y en sus amistades, Marta Lamas y Rodrigo Parrini se dieron a la tarea de reunir 36 voces que muestran los diversos rostros del cronista, ensayista, escritor e intelectual a 15 años de su fallecimiento.

Comparten en Nostalgia de Monsiváis (Siglo XXI Editores, 2025), desde los aspectos más personales del autor de Amor perdido, como su impuntualidad, sus llamadas en la madrugada, el amor por sus gatos o su gusto por “chacharear” para nutrir su colección hasta su participación en diversos movimientos sociales, sus agudas críticas o su impacto en la sociedad.

“Es una expresión de que lo extrañamos, de que tenemos una nostalgia de él, que nos parece muy importante transmitir el valor de su pensamiento y de sus acciones. El libro surge cuando los alumnos de Rodrigo Parrini en la UAM no sabían quién era Monsiváis. Es impresionante que jóvenes de 20 años no sepan quién es Carlos para la cultura y política en México. Tenemos que revivir esta discusión sobre las cosas que le interesaban a él y que quiso transformar”, detalló Marta Lamas.

444 páginas integran el libro de Siglo XXI Editores

En el libro están los textos de su prima Beatriz, quien nos presenta a Monsiváis en su infancia; Carlos Martínez Assad habla del papá del escritor, una incógnita incluso para muchos de sus amigos; o el de Antonio Saborit, quien analiza dos fotos del cronista, una en la que está con bermudas en una reunión de escritores y otra donde aparece con Salvador Novo.

“Con el texto de Elena Poniatowska me siento muy identificada, de repente te citaba a las cinco de la tarde, te estacionabas afuera dos horas hasta que llegaba y resulta que se tenía que ir a no sé dónde, o las llamadas a las seis de la mañana, todas esas partes humanas. Hay textos donde se analiza mucho más su cuestión política, por ejemplo, el texto de Woldenberg, de Rolando Cordera, el de Jenaro Villamil, el de El Fisgón, que ven la complejidad del pensamiento político de Carlos. Luego hay textos históricos muy importantes, el de Gabriela Cano, quien hace esta revisión de las cartas que Carlos le escribió a Nancy Cárdenas, el momento que descubre el movimiento de liberación gay y que lo lleva a hacer cosas en México”, contó la antropóloga.

Marta Lamas dedica un texto al apoyo que Monsiváis brindó al movimiento feminista. “Ahorita el movimiento está en otra dinámica y otro momento, ya no necesita buscar legitimidad en intelectuales o personas políticas, pero lo que Carlos escribió sobre feminismo sigue teniendo vigencia en México, interpretaciones, ideas que son muy importantes y que servirían para entender parte de lo que está pasando”, destacó.

Nostalgia de Monsiváis se presenta hoy a las 16:00 h en la Feria Internacional de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), en el Salón Clementina Díaz y de Ovando del Centro de Exposiciones de la UNAM. Participarán Marta Lamas, Rodrigo Parrini y Gabriela Cano.