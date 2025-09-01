Tiene Isaac Hernández su gala más ovacionada

El bailarín mexicano Isaac Hernández logró una gran ovación de pie con una gala renovada de Despertares con la que provocó suspiros con piezas sobre el amor, conmovió con entrañables, generó gozo y ganas de bailar danzas urbanas, impactó con intérpretes que llevaron su cuerpo más allá de los límites y emocionó a las 10 mil personas que convocó la noche del sábado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Después de algunos años de contar con un programa que integraba clásicos que parecían imprescindibles, en esta undécima edición apostó por el riesgo y entregó una función de estrenos y propuestas distintas que emocionaron al público en cada uno de los 18 números que se presentaron.

El Dato: Se proyectó un video en el que el público pudo ver cómo fue la preparación de los bailarines días antes de la gala y parte del montaje de la magna producción.

Pas de deux de Rhapsody Fotos›Carlos Mora

Desde el inicio emocionó con un fragmento de Giselle, clásico con el que recientemente Isaac Hernández debutó en el Metropolitan Opera House de Nueva York con el American Ballet Theatre.

Hernández y Jasmine Jimison ofrecieron una entrañable interpretación y lograron conmover con esta historia trágica. El bailarín mexicano demostró su madurez artística y la capacidad histriónica que ha ido alimentando en los últimos años. Entre múltiples aplausos, alguien entre el público gritó: “¡Hermoso!”.

También interpretó un fragmento de Blake Works I, una obra del aclamado William Forsythe, en la que estuvo acompañado por Nikisha Fogo, del Ballet de San Francisco. La pieza se caracterizó por movimientos complejos al ritmo de la partitura electrónica de James Blake.

15 años tiene de la primera gala de Despertares en México

Pas de trois de El corsario Fotos›Carlos Mora

El repertorio fue diverso y contrastó entre el ballet, la danza contemporánea y las danzas urbanas. Ghetto Funk Collective desbordó alegría y una total energía con su pasión por el funk, a través de la música y sus bailes en la pieza It’s on The One, con movimientos llenos de cadencia, sincronía, pero, sobre todo, de gozo que contagió al grado de que el público gritó emocionado como en otras ediciones no se había visto. Marion Barbeau y Simon Le Borgne bailaron por primera vez fuera de la Ópera de París, Body and Soul, de Crystal Pite, una pieza entre la precisión y la fluidez, y el innovador bailarín Lil Buck impactó con A Tribute to The King of Pop, en la que con música de Michael Jackson y Camille Saint-Saëns, evocó algunos de los pasos icónicos del cantante.

El famoso bailarín Lil Buck también presentó un performance innovador de The Dying Swan (La muerte del cisne), acompañado por el chelista mexicano Miguel Ángel Villeda. Sorprendió con el movimiento de sus brazos y de sus pies deslizándose en el escenario o contorsionándose totalmente.

(últimas dos). Fotos›Carlos Mora

La gala, que se dividió en dos actos, también ofreció la virtuosidad, la belleza y magia del ballet clásico, desde Tarantella, en la que la bailarina Tiler Peck dejó con la boca abierta con las múltiples piruetas que hizo cambiando de mano el pandero que sostenía en cada giro; o Esteban Hernández, Ivana Bueno (mexicana que fue aclamada por el público) y Gabriele Frola, demostrando su destreza en el pas de trois de El corsario, en el que cada uno maravilló con sus saltos y giros; o el emotivo pas de deux de Cascanueces, a cargo de Catherine Hurlin y Aran Bell, del American Ballet Theatre. La bella música de Tchaikovsky acompañó a los bailarines, quienes con su sutil e impecable interpretación provocaron suspiros.

Durante la función hubo varias sorpresas, como el estreno de Asceta, de Chey Jurado, con Francesco Tristano al piano, una coreografía de su autoría llena de intensidad, pero también de expresividad en cada uno de los movimientos, incluso el más mínimo, como los dedos de sus manos; la emotiva interpretación de la bailarina Kayla Max en Ave María; el arrojo de Tiler Peck y Román Mejía en An American in Paris, una actuación sellada con un beso apasionado; o el carisma y destreza del jalisciense Esteban Hernández en Five Tangos.

Ghetto Funk Collective llenó de energía con su baile Fotos›Carlos Mora

La gala terminó con la ya clásica My Way con Isaac y Esteban Hernández, quienes bailaron al compás del clásico tema de Frank Sinatra. Expresaron el cariño y apoyo que se han dado en la vida.

Al final, el público celebró a los hermanos y, cuando aparecieron los bailarines que formaron parte de la gala, los asistentes se desbordaron en aplausos, gritos y se pusieron de pie en esta noche que ha sido de las más ovacionadas de Despertares.