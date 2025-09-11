¿Hoy reabren los museos y teatros del INBAL? Esto es lo que se sabe

A tres días del paro de trabajadores sindicalizados del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), se informó que hoy reabrirán los museos y teatros que estuvieron cerrados, entre ellos el del Palacio de Bellas Artes y el Nacional de Arte.

“Tras una serie de reuniones con las representaciones sindicales, se han alcanzado acuerdos que permiten avanzar de manera positiva en la solución del paro de labores.

“Los recintos del INBAL reabrirán sus puertas, lo que permitirá retomar las actividades artísticas y culturales en beneficio de la sociedad”, informó el Instituto dirigido por Alejandra de la Paz.

¿Cuáles fueron los recintos afectados y que reabrirán?

Los teatros Orientación Luisa Josefina Hernández, el de la Danza Guillermina Bravo, los museos del Palacio de Bellas Artes, el Nacional de Arte, el de Arte Moderno, de la Estampa, el Mural Diego Rivera, el Nacional de San Carlos y la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.

Además del Ex Teresa Arte Actual, el Laboratorio Arte Alameda, el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) y las oficinas del Centro Cultural del Bosque.

¿Por qué estuvieron cerrados?

De acuerdo con la institución dirigida por Alejandra de la Paz, el paro de labores se debió a que “las representaciones sindicales solicitan que la dotación de ropa de trabajo se realice a través de tarjetas electrónicas para su adquisición directa por los trabajadores, en lugar de la entrega física de las prendas”.

Sin embargo, reconoció que “no es posible cumplir esta demanda, ya que la entrega de ropa física es la única forma autorizada por la norma aplicable”.

La sección D-III-22 INBAL reviró y en un comunicado externó que dicha ropa debió entregarse en 2024.

“El INBAL tiene la obligación de dotar de ropa de trabajo y herramienta a los trabajadores; debe la de 2024 y 2025. Llevamos un poco más de cinco años que se viene entregando tarjeta electrónica; aseguraban que iba a ser igual, pero, de un día para otro, dicen que va a ser ropa física, pero luego tallas equivocadas. Siempre hay inconvenientes”, dijo Christian Ruiz, de la sección D-III-22 INBAL.

