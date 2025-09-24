No nos moverán rumbo al Óscar y al Goya

Luisa Huertas en la imagen oficial de la película No nos moverán.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció con entusiasmo que la película dirigida por Pierre Saint-Martin y protagonizada por Luisa Huertas, fue seleccionada como representante oficial de México para competir en los próximos premios Goya y premios Oscar de 2026.

Esta cinta ya ha logrado un importante reconocimiento nacional en diferentes festivales de cine; así como en la reciente edición 67 de los Premios Ariel celebrada en Puerto Vallarta, donde se alzó con cuatro estatuillas en las categorías de Mejor Actriz, Mejor Guion Original, Mejor Ópera Prima y Revelación Actoral.

“Siempre pensé la película como un homenaje a mi madre y a toda su generación. Retratamos a una heroína, adulta mayor, que rompe el estereotipo frágil que conocemos, y se muestra como una mujer fuerte, rebelde, irónica y que dice muchas groserías. No nos moverán habla del 68 en tiempo presente y cuestiona: ‘¿Qué sucede con los que se quedan?’”, comentó el director y guionista Pierre Saint-Martin.

TE RECOMENDAMOS: Encuentro de emociones y talento Orquesta Monumental Metropolitana llega al Zócalo

“La historia se desarrolló en tono de comedia en los momentos dolorosos. Es algo que tenemos los mexicanos en particular”, mencionó el cineasta.

La historia relata la lucha de Socorro, una abogada retirada que, décadas después de la masacre de Tlatelolco en 1968, encuentra una pista y emprende una osada búsqueda de justicia para descubrir quién fue el militar responsable del asesinato de su hermano.

Con esta designación, la película entra en la carrera por obtener una nominación para Mejor Película Internacional en los Oscar y Mejor Película Iberoamericana en los Goya. Para AMACC, esta decisión representa una apuesta de gran peso por una obra que combina memoria, denuncia y narrativa.