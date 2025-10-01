Cine Alemán, ¿a qué estados llegará este mes de octubre?

La edición 24 del Festival de Cine Alemán, llega a Ciudad de México del 23 de septiembre al 4 de octubre, con una propuesta reflexiva bajo el lema “Controversial”.

Organizado por el Goethe-Institut México en colaboración con el Patronato de la Industria Alemana para la Cultura, MERC, Zeiss, Ebonik y otros aliados, no se limita a la capital: del 30 de octubre en adelante, inicia una gira nacional por Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Playa del Carmen, Puebla y Guanajuato.

Se espera que entre Ciudad de México y las sedes estatales, la suma de asistentes supere los 20 mil espectadores.

TE RECOMENDAMOS: El próximo 16 de octubre de 2025 Circuito Cervantino presenta The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen en Bellas Artes

Con estrenos internacionales, diálogo intercultural y mirada crítica, el Festival de Cine Alemán bajo la dirección de Ana Zamboni se consolida como una ventana vital hacia el cine que incomoda, cuestiona y transforma.

La directora del festival, Ana Zamboni, explica que el cambio de formato —de semana de cine a festival— representa una transformación profunda. “Cada año nos preguntaban por qué seguíamos siendo una ‘semana’, si ya durábamos más de doce días con múltiples sedes”, señala Zamboni al recordar la evolución del proyecto.

Una de las novedades más visibles es la competencia oficial, integrada por nueve largometrajes alemanes, órdenes primas o segundas obras, que compiten junto con cortometrajes mexicanos vinculados temáticamente. “Lo que buscamos es que haya como un diálogo estético entre el cortometraje mexicano y la película alemana”, afirma Zamboni, quien destaca que el público ha acogido con entusiasmo estas correspondencias narrativas.

La programación incluye estrenos internacionales recientes. Entre ellos figura From Hilde, with Love (In Liebe, Eure Hilde), de Andreas Dresen: un biopic que relata la vida de Hilde Coppi, integrante de la resistencia antinazi, quien tras quedar embarazada mientras luchaba junto a su esposo fue arrestada por la Gestapo. Esta película compitió en la Berlinale 2024. También se proyectará Sound of Falling, ganadora del premio del jurado del Festival de Cannes 2025, así como el filme inaugural de la Berlinale 2025 (La luz), en funciones especializadas.

El eje temático “Controversial” atraviesa la muestra: documentales que evocan casos de racismo en Alemania contemporánea, reflexiones sobre la memoria histórica, ficciones de familias fracturadas y narrativas sobre envejecimiento y cuidado. En sus palabras: “El cine refleja lo que preocupa a la sociedad. No tomamos lo controversial en un sentido negativo, sino como un motor de preguntas”.

Otra apuesta valiosa es la retrospectiva de Rainer Werner Fassbinder, figura polémica del cine alemán. Se proyectan cinco de sus obras gratuitamente en Casa del Lago los fines de semana, y la clausura celebrará Kamikaze 1989 (1982), película en la que Fassbinder actuó. Para acompañar ese cierre se prepara un picnic ochentero en Casa del Lago, con música temática, acceso libre y ambiente lúdico.

La 24ª edición del Festival de Cine Alemán concluye con cierre de lujo en Casa del Lago UNAM. Como parte de la retrospectiva dedicada a Rainer Werner Fassbinder, proyectamos Kamikaze '89 (Wolf Gremm, 1982), una cinta donde Fassbinder interpreta a un detective. pic.twitter.com/MWjjNFmvxE — Casa del Lago UNAM (@CasadelLago) October 2, 2025

En total, el festival exhibirá 34 títulos: ficción, documental, cine para niños, funciones especiales y estrenos nacionales de cine alemán (15 en estreno mexicano). También hay una función conmemorativa por el 3 de octubre, fecha de la Reunificación Alemana (35 años), donde se proyectará 2 a 1, dramatización ambientada en ese contexto.

Zamboni, junto con Pia Entenman (Goethe) y Arizbeth Becerril, lidera la curaduría. El proceso comienza con la revisión de estrenos en Berlinale, continúa con el contacto a distribuidoras y culmina con la selección coordinada con el equipo cultural del Goethe. En paralelo, el IMCINE colabora en la selección de cortometrajes mexicanos sin imponer restricciones rígidas para favorecer la visibilidad del formato corto.

Según Zamboni, el cine alemán contemporáneo muestra una madurez crítica: “Hay historias que se han contado, lo que varía es cómo se cuentan”, afirma. Los cineastas no rehúyen lo incómodo: plantean conflictos humanos, tensiones sociales y provocan reflexión.

El impacto del festival no se limita a la capital: del 30 de octubre en adelante, inicia una gira nacional por Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Playa del Carmen, Puebla y Guanajuato. Se espera que entre Ciudad de México y las sedes estatales, la suma de asistentes supere los 20 mil espectadores.

Con estrenos internacionales, diálogo intercultural y mirada crítica, el Festival de Cine Alemán bajo la dirección de Ana Zamboni se consolida como una ventana vital hacia el cine que incomoda, cuestiona y transforma.