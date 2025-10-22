Reflexionan sobre el genocidio en Gaza desde el teatro

Este miércoles la relatora de la ONU, Francesca Albanese, criticó el acuerdo de cese al fuego en Gaza entre Israel y Hamas, y afirmó que no es suficiente para responder al genocidio contra Palestina. Ya expertos han señalado las secuelas generacionales que tendrá este hecho. Por ejemplo, la desnutrición de mujeres embarazadas tendrá un impacto para los bebés que nacen ahí, advirtió hoy el Fondo de Población de Naciones Unidas.

A partir de lo ocurrido en Gaza, María E. Sandoval, Nina Heredia y María Alatorre, con la creación colaborativa de Ana Harcha Cortés, concibieron la propuesta escénica Vórtices: A partir de Gaza, ¿cómo habitar la tierra?, una obra que reflexiona sobre cómo habitamos el mundo y las consecuencias de la violencia que se vive.

“Estamos viviendo en tiempos tan oscuros, esta constante manera de conquistar, más que habitar esta tierra en la que vivimos. Esta obra es una reflexión sobre cómo nos estamos relacionando con la tierra, con el territorio, en estos tiempos plagados de violencias”, dijo a La Razón la coreógrafa e intérprete Nina Heredia.

El punto de partida de la puesta en escena es el genocidio ocurrido en Gaza.

“La obra es a partir de Gaza, de cómo hay un evidente deseo de exterminar a cierto grupo de personas en este mundo. Y cómo esto se está haciendo de una forma televisada, por redes sociales, en vivo y a todo color”, explicó.

La propuesta conjuga el performance, el teatro y lo audiovisual, generando toda una experiencia distinta en los espectadores.

"Usamos diferentes voces. Una llamada que se hace al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se hace una llamada a la Casa Blanca y se deja un mensaje. También hay texturas, materiales que vamos experimentando durante la escena.

"No es una obra que vaya en un continuo lineal, sino aparecen diferentes imágenes, sonidos", detalló.

Vórtices: A partir de Gaza, ¿cómo habitar la tierra? se presenta el jueves 22 de octubre en Adolfo Prieto 133, colonia Del Valle, Ciudad de México, a las 20:00 horas. La entrada es gratuita.

En la puesta en escena participan: asistente de dirección, Rosa Landabur; realización sonora, Jessica Trejo; multimedia, Cristian Josafat, e iluminación, Cristian Josafat y Ana Harcha.

Reflexionan sobre el genocidio en Gaza desde el teatro con 'Vórtices: A partir de Gaza, ¿cómo habitar la tierra?' ı Foto: Cultura UNAM