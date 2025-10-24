¿Cuáles son los mejores eventos y actividades de la CDMX del 24 al 26 de octubre?

Octubre entra en su etapa final para darle entrada a noviembre en las celebraciones tradicionales y ancestrales por el Dia de Muertos. Presentamos una lista de eventos culturales que van de la música (sinfónica, flamenco, popular, lied...) a la literatura, amén de muestras pictóricas (Remedio Varo, Luciano Spanó, Mercedes Bautista...). Invitación para disfrutar de veladas artísticas con amigos y familiares en diferentes foros de la Ciudad de México en este colofón semanal.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1. La Voz del Canario

Recital poético-musical del Movimiento Cultural Internacional que sostiene que “El arte puede cambiar el mundo”. Programa coordinado en nuestro país por las poetas Araceli Amador y Ruth García. Convocatoria de poetas que comparten sus versos en lectura de trabajos reciente (véase el cartel que acompaña esta información donde aparecen los nombres de los participantes en esta cita). Invitada especial: vocalista Susana López, quien interpreta boleros, baladas, trova, ranchera, pop y otros géneros del cancionero hispano. Encuentro de amigos amantes de la poesía y la canción en un ambiente bohemio de espontaneidad creativa.

Dónde: Deleítante Café. Medellín 247. Colonia Roma Sur. CDMX

Cuándo: sábado, 25 de octubre, 2025

Horario: 15:00 horas (3 PM)

Entrada Libre

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

2. Festival de Poesía del Seminario de Cultura Mexicana

El Seminario de Cultura Mexicana (SCM) llevará a cabo el Festival de Poesía 2025 los días sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Foro Castalia de la institución. Encuentro que ha convocado a 18 destacados poetas mexicanos, quienes participarán en mesas de lecturas. Asimismo, se les rendirá homenaje a dos figuras cardinales de la modernidad poética universal: el español Antonio Machado y el austríaco Rainer María Rilke.

En el transcurso de más de ocho décadas, el SCM ha sostenido un incondicional compromiso con la poesía. En esta edición, el festival propone una mirada generacional con tres mesas de lectura conformada por autores de distintas décadas —de los años 90 y 80; 70 y 60, y finalmente, de los 50 y 40—, quienes ofrecerán una muestra representativa de su obra. Festividad lírica patrocinada por Arte & Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego y la colaboración de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de su Dirección de Literatura.

“En el marco de los 150 años del nacimiento de Antonio Machado y Rainer María Rilke, el escritor español José Ángel González Sainz, fundador del Centro Internacional Antonio Machado, impartirá una conferencia sobre el poeta sevillano; y Myriam Moscona ofrecerá una lectura de su ensayo sobre Rilke con una presentación de Eduardo Matos Moctezuma”, explicó en entrevista con La Razón el poeta, ensayista y editor Fernando Fernández, coordinador del Festival.

Dónde: Foro Castalia del Seminario de Cultura Mexicana. Masaryk 526. Polanco. CDMX

Cuándo: sábado 25 y domingo 26 de octubre, 2025

Horario: de 11:00 a 20:00 horas

Entrada libre

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

3. Remedios Varo y la Ruptura. Exposición

Desde su llegada al Museo de Arte Moderno (MAM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la colección de Remedios Varo ha sido protagonista de exposiciones e investigaciones que han contribuido al conocimiento de la artista y su trabajo. Este acervo, uno de los más importantes del recinto, cumple 25 años, y el museo lo conmemorará con la charla Remedios Varo y la Ruptura, a cargo del poeta Alberto Blanco.

Integrada por 39 obras y un amplio archivo, la llegada de este acervo no sólo ha permitido profundizar en el trabajo de la pintora, sino también que el público la reconozca y se apropie de su obra, cumpliendo así los deseos de los fundadores de la colección, la familia Gruen-Varsoviano, explicó Marisol Argüelles, directora del recinto.

“En el año 2000, por iniciativa de los dueños y herederos de la colección, Anna Alexandra Varsoviano y Walter Gruen, ingresaron en comodato permanente 37 pinturas y un cadáver exquisito que la artista realizó en Francia, antes de embarcarse hacia México. Un año después, la pareja incorporó La huida (1960), una pieza clave porque es de las pocas obras que realizó en gran formato y forma parte de un tríptico”.

Posteriormente, en 2018, se donó el archivo de la artista, hoy denominado Fondo Artístico Remedios Varo, en el que hay dibujos preparatorios (como Creación de las aves), que permiten entender mejor la manera en que trabajaba, así como ensayos para piezas que ya formaban parte de la colección. En total, el acervo está conformado por 39 obras y un archivo que contiene, además, fotografías, documentos, un pequeño conjunto de piezas de arte prehispánico, textiles, libros y objetos personales.

Dónde: Museo de Arte Moderno. Bosque de Chapultepec. CDMX

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

4. Música UNAM

El Programa Universitario de Música Actual, es una serie dedicada a la interpretación de obras de compositoras y compositores de los siglos XX y XXI. El sábado y domingo se presentarán el ensamble francés 2e2m y el Ensamble Dal Niente, originario de Estados Unidos.

Música contemporánea

Ensamble 2e2m

Auditorio del MUAC: sábado 25 de octubre, 1:00 pm

Ensamble Dal Niente

Auditorio del MUAC: domingo 26 de octubre, 1:00 pm

Recital en conmemoración del poeta Rainer Maria Rilke

El bajo-barítono Florian Störtz y la pianista Aleksandra Myslek ofrecen un recital que conmemora los 150 años del nacimiento del poeta Rainer Maria Rilke, integrando su poesía con obras de compositores de distintas épocas y tradiciones. El programa incluye lecturas de poemas de Rilke que entrelazan música y palabra en torno a su legado literario.

Sala Carlos Chávez: sábado 25 de octubre, 6:00 pm

OFUNAM | Tercera temporada 2025

La Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretará el Concierto para piano núm. 2 de Prokófiev con la participación del pianista japonés Nobuyuki Tsujii, La consagración de la primavera de Stravinski y el estreno en México de Pago a la Tierra de Jimmy López.

Charla previa | Sala Nezahualcóyotl: sábado 18 de octubre, 7:00 pm

Concierto | Sala Nezahualcóyotl: sábado 18 de octubre, 8:00 pm y domingo 19 de octubre 12:00 meridiano

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

5. Luciano Spanó entre ver y pintar. Exposición

La exposición Luciano Spanó entre ver y pintar (Diversas obscuridades, diversas luminosidades) tiene el propósito de reconocer y explorar la trayectoria del pintor Luciano Spanó (artista ítalo-mexicano), a través de una colección que constituye una revisión de su obra y celebra sus cincuenta años de haber llegado a México y cuarenta como creador.

La muestra, que se inauguró el 23 de octubre en el Museo José Luis Cuevas, está compuesta por más de 60 piezas en las que reúne gráfica, dibujo y pintura (mucha en gran formato) que forma parte de la colección de la Galería Arte Contemporáneo SMA y de lo colección Gómez-Leyva. Contiene obras desde 1989 hasta la actualidad, que son una revisión de su trabajo pues muestra las diferentes etapas, estilos, temáticas y soluciones que ha dado este artista a su obra.

Comprende piezas abstractas y otras figurativas, pero también obras que están justamente en la línea media entre ambos caminos. Trabajos de un artista que desde sus inicios fue considerado por el pintor José Luis Cuevas y la crítica de arte Raquel Tibol como “uno de los mejores jóvenes dibujantes de México”, y por Teresa del Conde “uno de los jóvenes pintores con mayor incidencia dentro del panorama”. En esta colección hay pinturas que han sido muy representativas del trabajo de Spanó a lo largo de su trayectoria e incluso objeto de la crítica de arte al ser parte de sus exposiciones en el Museo del Chopo, en el Museo Carrillo Gil, o el propio Museo Cuevas.

Después de exhibirse por museos del norte de México, la exposición Luciano Spanó entre ver y pintar (Diversas obscuridades, diversas luminosidades) estará abierta a los visitantes hasta el 9 de noviembre de 2025.

Dónde: Museo José Luis Cuevas. Calle Academia número 13, Centro Histórico, CDMX

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

6. FRANZISKA 2025

El Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes (Cenart), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, recibirá la edición 2025 de FRANZISKA, Festival Internacional de Imagen en Movimiento que celebra la creación transmedia de artistas mujeres, disidencias y comunidad LGBT+ de distintas latitudes. A través de una muestra curatorial, un ciclo de video y un programa público, el festival busca activar nuevas formas de mirar, narrar y habitar el presente.

El programa de FRANZISKA 2025 se desarrollará el 25 y 26 de octubre en la Plaza de la Danza y el Centro Multimedia del Cenart con talleres, charlas, conferencias, visionados de portafolios y laboratorios abiertos al público. Participan Shamed Saldaña (Poketiempo MX), Julieta Gil, La Sandía Digital, Festival Contra el Silencio Todas las Voces, Goma Xantana + Concepción Huerta, Lucia R, Karim Aleixandre, Carmen Rossette, Bruja María Méndez, Ana García Jácome de Editorial Inválida, Itala Schmelz, entre otres artistas y creadores. La exhibición y ciclo de video estarán disponibles del 25 de octubre al 16 de noviembre en las salas del Centro Multimedia, con activaciones de obras los sábados 8 y 15 de noviembre, a las 12:00 horas.

Los artistas que participan en la exhibición son Anita Bloshii, Gabriela Sandoval, Isabella Alves, JC Aguirre, Lila Pesadilla, Lluvia Guevara, Mar Negro, Maya Loza, Muriel Uribe, So Cabrera López, Tauan Carvalho y Yuliana Palacios. Y en el ciclo de video, Esteban Fuentes, Helga Elsner Torres, Las Tierras, Rafaela Kennedy, Raisa Aid y Andre Rolon, Juh Almeida y Rocío Gallardo.

Dónde: Centro Nacional de las Artes.

Lugar: Plaza de la Danza y Centro Multimedia del Cenart

Programa público: sábado 25 y domingo 26 de octubre

Exhibición y ciclo de video: del 25 de octubre al 16 de noviembre de 2025

Todas las actividades son gratuitas y abiertas a todo el público

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

7. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes interpreta piezas de creadoras de America Latina

La obra de cinco compositoras jóvenes de América Latina hará su debut este 26 de octubre, a las 17 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes de México, como parte del 47º Foro Internacional de Música Nueva “Manuel Enríquez” (FIMNME). La Orquesta de Cámara de Bellas Artes, bajo la batuta de Luis Manuel Sánchez, tendrá a cargo la interpretación de Toda llegada es transitoria, de la compositora colombiana Melissa Vargas, y de Desplazados, de la argentina Cecilia Pereyra. También habrá presencia mexicana con las piezas A medio camino…, de Paulina Astorga; Citlalhumi (estrella del cangrejo azul), de Estrella Cabildo, y Etérea: Yoltéotl, para orquesta de cuerdas y piano, de Sonia Rodríguez

La presentación se realizará el domingo 26 de octubre en el Palacio de Bellas Artes dentro del 47º Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. 17:00 horas

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

8. Intertextualidad: el bordado como trazo y escritura

¿Hay discursos inocentes? ¿Qué narrativa habito, habitamos? “La palabra texto tiene el mismo origen que tejido, ambas provienen del término latino textum, que significa tramado, trenzado”. Rolan Barthes define la intertextualidad como un “tejido de voces” que surgen a partir de la combinación de los distintos códigos que se han leído, visto o escuchado, que, a partir de una palabra, una frase u oración, de forma consciente o inconsciente remite a un texto o un discurso. En esta exposición /instalación Mercedes nos invita a repensar la convivencia del lenguaje visual y verbal que confluyen en una misma pieza, donde la obra se manifiesta entre lo legible y lo visible. Una reflexión sobre el lenguaje que habitamos, que portamos y que construye nuestra manera de relacionarnos con nosotrxs mismxs y con lo que hemos denominado lo otro a través de metáforas visuales y prácticas que se mueven en el cruce de disciplinas como instalación, arte objeto, bordado, videopoemas, arte colaborativo. Artista Mercedes Bautista.

Dónde: Ágora Galería del Pueblo. Antiguo Palacio del Ayuntamiento No.2. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: viernes, 24 de octubre, 2025

Horario: 17:30 horas

Entrada Libre

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

9. El Ojo Desarmado. Exposición

El Centro Cultural de España en México (CCEMx) inauguró el pasado 22 de octubre El Ojo Desarmado, exposición que reúne la mirada de nueve artistas de diversas latitudes y contextos socioculturales con el objetivo de visibilizar la persistencia de un sistema patriarcal hegemónico que oprime a las mujeres y otras minorías, y que desemboca en una cultura de la violación naturalizada hasta nuestros días.

Bajo la curaduría de la española Nerea Ubieto (1984), la muestra propone desarmar la mirada —llena de filtros y condicionamientos dictados por los cánones occidentales— para poder construir una propia. Según Ubieto, “el patriarcado es una superestructura tentacular, un camaleón que adopta la apariencia de su entorno para no ser detectado; un dado con muchas caras que comparten el núcleo de la dominación y la violencia”.

Las obras seleccionadas evidencian sus múltiples máscaras: la religión y los mitos (Cristina Lucas), la moral y los hábitos (Valeria Andrade), el lenguaje y el imaginario visual (Olalla G. Valdericeda), la cultura y la historia del arte (Núria Güell), las leyes y mandatos (Regina José Galindo), los estereotipos y las creencias naturalizadas (David Martín, Marta Pujades, Arantxa Boyero) y el sistema neoliberal capitalista que lo ha integrado con sutileza dentro de su programa (Shoja Azari).

El Ojo Desarmado estará en exhibición hasta el 22 de marzo de 2026 en la Sala de Exposiciones_03 del Centro Cultural de España en México (CCEMx), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

10. Kora Flamenca. Música

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y el Festival Internacional Cervantino (FIC), en su edición 53, presentan el espectáculo Kora Flamenca, que reúne a tres artistas de Senegal, Canadá y México. Interpretarán piezas del repertorio tradicional del imperio mandinga, arregladas por el maestro Zal Sissokho, portador de sus tradiciones orales.

Participarán Zal Sissokho en la kora, la compositora y guitarrista flamenca Caroline Planté y el percusionista Miguel Medina. A decir de los propios artistas, su propuesta transmite la sensación de “regreso a casa”: una fusión única entre los ritmos tradicionales del África Occidental y el flamenco contemporáneo que invita al público a reconocerse en un paisaje musical lleno de emoción y memoria. Zal Sissokho describe su espectáculo como Tradi-modern: “Es la tradición entrelazada con ideas y sentires contemporáneos, mezclados y hermanados”. La base del trabajo es la kora, un arpa africana de 21 cuerdas que se combina perfectamente con la música occidental contemporánea y produce un sonido único.

Portador de las tradiciones orales de las castas Kouyaté, Diabaté y Sissokho —familias principales que preservan la memoria del pueblo mandinga—, el músico toca la kora, canta e improvisa con maestría. Llegó a Montreal en 1999 y ha recibido becas de los Consejos de las Artes de Canadá y de Quebec. Es un artista prolífico dedicado a difundir la música kora y afromandinga, y ha colaborado en importantes proyectos musicales, incluido un espectáculo del Cirque du Soleil en Las Vegas.

Caroline Planté es compositora y guitarrista flamenca. Aprendió flamenco desde los siete años bajo la guía de su padre, Marcel El Rubio, pionero del género. Con más de 32 años de experiencia escénica, es reconocida por la calidad de sus composiciones y sus eclécticas colaboraciones. Miguel Medina estudió composición y percusión clásica en México. Durante quince años ha acompañado proyectos de danza contemporánea en el Circuit-Est, la Universidad Concordia y la École de danse contemporaine de Montréal.

El espectáculo se presentará el 26 de octubre a las 13 horas en el Pabellón del Jardín Escénico, dentro del Circuito Cervantino. Entrada libre. El Jardín Escénico se encuentra junto al Auditorio Nacional, accesible desde las estaciones Auditorio del Metro (línea 7) y del Metrobús.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

