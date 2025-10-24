Graciela Iturbide y Museo de Antropología reciben el Premio Princesa de Asturias

Graciela Iturbide en la ceremonia del Premio Princesa de Asturias

El Teatro Campoamor de Oviedo, España, fue escenario de la entrega del Premio Princesa de Asturias, donde México brilló, pues la fotógrafa Graciela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología fueron galardonados durante esta edición.

Luego de la interpretación del Himno Nacional español por la Real Banda de Gaitas “Ciudad de Oviedo”, en presencia de la familia Real y diversas personalidades, como el cineasta Alejandro G. Iñárritu, inició la ceremonia de entrega de reconocimientos.

El Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025 fue otorgado por la Princesa de Asturias a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide por ser “dueña de una mirada innovadora y dotada de una extraordinaria profundidad artística”.

Durante el discurso de Iturbide, resaltó: “La foto no es la verdad, sino la interpretación de la realidad".

“Si al ver mis fotos, la gente dice: ‘Esto es México’, yo contesto: ‘No, esto es Graciela Iturbide’, pero no me siento dueña de mis imágenes, ni temo que las utilicen y hasta las manipulen”, comentó.

La artista mexicana reconoció la fusión existente entre México y España, y cómo eso contribuyó al desarrollo cultural del país latinoamericano. “A raíz de la Guerra civil española, llegaron a México intelectuales y artistas que enriquecieron su vida cultural y les inspiraron con sus talentos y sus conocimientos”, expresó.

“No me gusta que digan que mi fotografía es mágica. Más me interesa, y no sé si lo logro siempre, que haya una dosis de poesía en ella. La fotografía juega con una ambigüedad: devela un fragmento de realidad que yo procuro volver a velar, con el objeto de no dilapidar el misterio que recoge”, añadió Graciela Iturbide.

Además, el Museo Nacional de Antropología de México recibió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025 por ser un espacio de reflexión sobre la herencia indígena de la nación mexicana, además de ser considerado uno de los museos más importantes de Iberoamérica y un referente global en el estudio de la humanidad.

El galardón reconoce el compromiso con la divulgación, la investigación y la preservación del patrimonio cultural que tiene la institución.

Fragmento del discurso de Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025. #PremiosPrincesadeAsturias @EmbaMexEsp pic.twitter.com/FKMTRZubTS — Premios Princesa de Asturias (@fpa) October 24, 2025

Durante la edición 2025 del Premio Princesa de Asturias se galardonó a: