Pollution Pods, una ‘asfixiante’ reflexión sobre el deterioro ambiental

En Guanajuato, Guanajuato
Con la instalación Pollution Pods, el artista Michael Pinsky recrea cómo es vivir en ciudades con altos índices de contaminación y en metrópolis que han apostado por las energías renovables.
En Los Pastitos, Guanajuato, como parte de las actividades del Festival Internacional Cervantino, la instalación en forma de burbujas invita al público a entrar a percibir la calidad del aire para detonar profundas reflexiones sobre la huella de carbono y el deterioro ambiental.
La experiencia inicia en una ciudad de Noruega, un país con la mejor calidad de aire en el mundo. La sensación es agradable, incluso ser percibe un olor a menta.
La segunda parada es Londres, con una contaminación moderada, un ambiente parecido al de Guanajuato, donde aún es posible transitar sin problemas.
Luego sigue Nueva Delhi, una de las ciudades con los más altos índices de contaminación; ahí el calor se siente de una manera intensa y cuesta trabajo respirar. No se logra ver con claridad lo que hay en ese sitio. Enseguida el público quiere pasar al siguiente debido a lo que se percibe, pues también hay un olor a llanta.
Después sigue Beijing, donde también la contaminación es moderada. Se siente un poco de frío, porque se recrea el invierno, y se percibe un olor a madera, pues en esa época suele quemarse esta materia prima para calentar las casas chinas.
El recorrido finaliza en Sao Paulo, Brasil, donde también el ambiente es amable con quienes transitan, pues es una metrópoli que ha apostado por las energías renovables.
Lo que siente el público da pie a que se cuestione el impacto de la contaminación y lo que puede ocurrir en las propias ciudades que habitamos si no tomamos acciones.
“Son impresionantes los cambios que vas sintiendo y al final, ya cuando sales, te das cuenta de que aquí el clima que tenemos afuera es completamente diferente, se siente hasta fresco. En Nueva Delhi, el humo te abruma y sientes hasta la respiración pesada y que no puedes respirar bien”, dijo a La Razón Andrea, originaria de la ciudad de Guanajuato.
La señora reflexionó sobre el cambio climático: “Tristemente, el ser humano ha contaminado demasiado el planeta, que se está convirtiendo en un lugar poco habitable”.
Por su parte, Lorena Piña, originaria de Pachuca, Hidalgo, reconoció que quedó impactada con la instalación que estará hasta hoy, 26 de octubre, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.
“Sí impacta ver que no lo sentimos, no nos damos cuenta, pero sí estamos contaminando demasiado el mundo a nuestro alrededor”, comentó.