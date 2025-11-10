Grabado vasos comunicantes, de Diego Rivera, dialoga con 49 artistas

Vasos comunicantes, que creó el muralista Diego Rivera en 1938 para ilustrar el Manifiesto por un arte revolucionario independiente, firmado junto a André Breton y León Trotsky, es el punto de partida de la próxima exposición de la Galería de Arte Mexicano (GAM), que reúne a 49 artistas de diversas generaciones para dialogar con este histórico grabado. Además de explorar las nociones de Breton sobre lo irracional, el sueño, el inconsciente y el contexto político y social que dio origen al documento.

Hay desde joyas del archivo de la galería, obras de creadores contemporáneos y piezas de artistas de otras galerías.

El Dato: En el grabado, Diego Rivera representó una máquina visual compuesta por cuerpos. La imagen reapareció en la histórica Exposición Internacional del Surrealismo.

“Lo curioso es que es un grabado que en su momento se usó para ilustrar el manifiesto y luego para la exposición surrealista. No fue reconocido como la gran pieza que consideramos hoy. Entonces, es una buena oportunidad para ver el valor que tiene, tanto plástico como al ser un grabado inusual en la práctica de Diego Rivera”, explicó en entrevista con La Razón el curador de la muestra colectiva Vasos comunicantes, Enrique Giner de los Ríos.

También era importante “tratar de verla 85 años después, cómo sigue siendo vigente, cómo los artistas contemporáneos de la galería y de otras galerías toman algo que fundó muchísima parte del arte”, completó Juan Pérez Figueroa, codirector de la GAM.

La exposición reúne desde el famoso cuadro surrealista de los rábanos de Diego Rivera hasta joyas del archivo de la Galería de Arte Mexicano de Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, Joy Laville y Ricardo Martínez. También hay piezas de artistas de diversas generaciones que forman parte del nonagenario recinto.

“Para esta exposición, por los 90 años de la Galería de Arte Mexicano, la idea también era plantear cómo este espacio ha sido parte del gremio del mundo del arte en México. En ese sentido, era importante que hubiera artistas que no están en la galería, que son de distintas generaciones, como Pedro Reyes, Miguel Calderón. Hay una variedad de artistas; el más joven nació en el 2000. Es poder apuntalar a la galería como parte del gremio del mundo del arte desde hace 90 años y que hoy sigue vigente”, dijo Juan Pérez Figueroa.

Hay acuarelas de Miguel Calderón, piezas de Francisco Toledo, un autorretrato de Yvonne Venegas, un inusual cuadro de Ricardo Martínez en el que no están los difuminados característicos de su obra. Además, El suéter y el sapo, de Sebastián Córdova, una enorme prenda que alude a la gran corporalidad de Diego Rivera; la escultura El Muro de mi primaria, de Federico Schott, y Año nuevo 2247, de Julián Madero, por mencionar algunas.

“Algo que me parece importante recalcar es la cantidad de generaciones, porque al ser un ejercicio que es en el marco de los 90 años de la galería, una tercera parte de la exposición es de obras de archivo de la GAM, con obras muy representativas e inesperadas.

“En la segunda parte de la exposición, están todas las obras mezcladas, pero se compone de artistas que trabajan con la galería. La mayoría hizo piezas ex profeso para esto. La tercera parte de la muestra son artistas que no son de la galería, pero que, atraídos con la idea de trabajar con Vasos comunicantes y el archivo de la galería, realizaron piezas para la exposición”, detalló Enrique Giner de los Ríos.

Vasos comunicantes se expondrá a partir del 14 de noviembre en la Galería de Arte Mexicano, ubicada en la Ciudad de México, donde estará hasta el 16 de enero de 2026.

Vasos comunicantes

Cuándo: del 14 de noviembre de 2025 al 16 de enero de 2026

Dónde: Galería de Arte Mexicano (C. Gobernador Rafael Rebollar 43, San Miguel Chapultepec)

Horarios: lunes a jueves 10:30 a 17:00 horas; viernes de 10:30 a 14:00 horas

