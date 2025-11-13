Rey Mysterio vs. La Oscuridad, el combate impacta en los cómics

Pocas veces, como en este caso, la extensión al cómic de una serie animada logra mantener no sólo lo llamativo del concepto sino la explosividad del desarrollo.

Sin embargo, en Rey Mysterio vs. La Oscuridad, lo angulado de las viñetas llevado al extremo para conseguir perspectivas casi imposibles ya sea sobre el ring, los pasillos de la arena o las propias calles y azoteas de la Ciudad de México, a través de armados de cuadros al detalle salpicados en ilustraciones a página completa, es tan vertiginoso como el estilo que despliega en combate el propio Rey Mysterio.

Con todo y su famoso 619, lance cuyo nombre se convierte en una especie de grito de batalla con aire a mantra, en gran parte gracias al laborioso trabajo del rotulado de diálogos que, al estilo de las onomatopeyas, adquiere un mayor sentido dramático al diferenciarlos en lo gráfico dependiendo quien sea el que está hablando.

Cómic 'Rey Mysterio vs. La Oscuridad' ı Foto: Especial

Pero lo mejor es cómo todo se sustenta en el encanto de una historia que celebra el vínculo lleno de ingenuidad y entusiasmo desbordado entre un niño y su ídolo. Esto lleva al protagonista a una aventura épica contra luchadores manipulados o al servicio de maquiavélicos planes de villanos que entre las sombras juegan con poderes místicos, donde desde el inicio la gran batalla consiste en hacer lo correcto y dejar de lado el beneficio propio para crecer y convertirse en una buena persona.

Claro, además la propuesta visual definida por una geometría exacerbada con efectos de luz, y distintas tonalidades para los contornos de las figuras y escenarios que estallan en la espectacularidad conceptual, ofrece una refrescante visión del inigualable universo de la lucha libre mexicana con su culto a las máscaras reconvertidas de insólitas alegorías a energéticas manifestaciones de combate, reivindicando de paso el tradicional valor y significado que solo suele dárseles en nuestro país.

Los Calavera Hermanos, con esta versión en papel de su Rey Mysterio vs. La Oscuridad, han logrado un estupendo producto de ida y vuelta, pues resulta igual de disfrutable tanto si se lee antes o después de haber visto la serie original disponible en Cartoon Network y HBO Max, de la cual por cierto estamos a la espera de una segunda temporada.

El cómic se puede conseguir a través de tiendas especializadas y durante las presentaciones que estos creativos están realizando en las más populares convenciones y eventos similares, así como en sus respectivas redes sociales. No cabe duda de que nuestro maravilloso mundo del pancracio está encontrando nuevos bríos a través de estupendas propuestas en cómic y animación.