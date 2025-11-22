Muere Margit Frenk, puente entre la tradición oral y la academia

Margit Frenk durante la condecoración doctor honoris causa por la UNAM, en foto de archivo.

La distinguida filóloga e investigadora Margit Frenk murió ayer, a los 100 años. Su labor es ampliamente reconocida por dedicarse al estudio de la lírica popular hispánica y ser un puente entre la tradición oral y la academia.

Margit Frenk Freund nació en Hamburgo en 1925 y llegó a México en 1930, donde se formó como una de las más influyentes filólogas de la lengua española. Su trayectoria académica se desarrolló principalmente en El Colegio de México (Colmex) y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), instituciones en las que dejó huella como profesora y formadora de investigadores.

El Dato: Cancionero folklórico de México y Nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos XV-XVII) son algunas de las obras más destacadas de la investigadora.

Además, desde 1993 fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua (AML). Su labor editorial al frente de las revistas Literatura Mexicana y Literaturas Populares destacó por abrir espacios para el estudio de la tradición oral y la cultura popular, de modo que consolidó un campo de investigación que antes carecía de reconocimiento institucional.

Su obra se centró en el rescate y análisis de la lírica popular hispánica, el romancero, el Quijote y el teatro de los Siglos de Oro, campos que abordó con rigor y sensibilidad. Publicó más de 200 textos entre libros, artículos y ensayos, convirtiéndose en referencia obligada para los estudios literarios hispanos.

Margit Frenk recibió distinciones como el doctorado honoris causa por la Sorbona, la Universidad de Sevilla y la UNAM; y ganó el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 2000.

LA DESPEDIDA Y EL RECONOCIMIENTO DE SU LEGADO. La AML emitió ayer un comunicado en el que dio a conocer la noticia y expresó su profundo pesar por la partida de su integrante, un referente del mundo académico y cultural del país.

“La Academia Mexicana de la Lengua lamenta profundamente el fallecimiento de Margit Frenk, académica de número de la institución y distinguida filóloga e investigadora que legó a la cultura y a la literatura”, señaló la institución.

En agosto de este año, la AML realizó un homenaje en vida a Margit Frenk, en el marco de su centenario. Participaron personalidades destacadas como Gonzalo Celorio, Margo Glantz, Liliana Weinberg, Angelina Muñiz-Huberman y Sara Poot Herrera.

Del mismo modo, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde era profesora emérita desde 2008, organizó un evento que incluyó varias actividades para honrar su vida, obra y legado en las humanidades. Ante el fallecimiento de la también editora, la FFyL expresó: “Lamentamos el sensible fallecimiento de la doctora Margit Frenk, Profesora Emérita de la UNAM y muy querida académica del colegio de Letras Hispánicas de nuestra Facultad. Descanse en Paz”.

El Colmex también se unió al luto y reconoció el legado de la investigadora. Recordó su contribución a formar el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, del que fue directora entre 1972 y 1978, así como a la edición y distribución de la Nueva Revista de Filología Hispánica. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de la doctora Margit Frenk, destacada filóloga y académica, especialista en literatura oral, literatura hispánica medieval y de los Siglos de Oro”, señaló El Colmex.

Margit Frenk será despedida en la funeraria García López de Miguel Ángel de Quevedo, CDMX. Hoy a las 11:00 am se llevará a cabo la guardia de honor de la AML.