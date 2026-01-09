¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 9 al 11 de enero?

El año 2026 va tomando forma. El frío arrecia en varias entidades del país. Los niños recibieron a los Reyes Magos con alegría placentera. Inminente regreso a clases en todos los niveles educativos: los jóvenes alistan sus herramientas escolares. Presentamos aquí un listado de algunas de las actividades culturales que se presentan en foros y recintos de la Ciudad de México para disfrutar con familiares y amigos en este colofón semanal.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin?

1. Mariano Azuela – Adolfo Mexiac. A 110 años… Exposición

La exposición Los de abajo. Mariano Azuela – Adolfo Mexiac. A 110 años…, que celebra la publicación de una de las novelas fundamentales de nuestro país, Los de abajo, de Mariano Azuela, así como el trabajo artístico de uno de los grabadores mexicanos más importantes, Adolfo Mexiac, finaliza su periodo expositivo el próximo 25 de enero en el Salón de la Plástica Mexicana (SPM), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Esta muestra reúne reproducciones de ilustraciones de ediciones históricas de la novela realizadas por el muralista Diego Rivera en 1929 y por José Clemente Orozco en 1927, esta última para la edición en inglés de la casa editorial neoyorquina Bretano’s Publishers, así como los diez linograbados con los que Adolfo Mexiac celebró en 2018 una de las novelas más relevantes de la historia literaria del país.

Publicada por primera vez como novela por entregas en el rotativo El Paso del Norte en 1915, Los de abajo, del médico y novelista jalisciense Mariano Azuela, es una obra fundamental de la tradición literaria mexicana y de las llamadas novelas de la Revolución Mexicana, además de ser una de las más publicadas del siglo XX. A través de esta exposición, el público no solo puede acercarse a una historia que retrata las realidades y contradicciones de la lucha armada que marcó la conformación del México contemporáneo, sino también sumergirse en el imaginario visual que esta obra ha despertado en diversos artistas de la plástica nacional.

La muestra también incluye las ilustraciones que Gabriel García Maroto realizó en 1929 para el sello editorial español Biblios, así como las xilografías en gran formato Las fuerzas de la paz son más poderosas que las de la guerra, del pintor y grabador Arturo García Bustos, y Sentimientos de la Nación, de Adolfo Mexiac. Entre las piezas pictóricas que el público podrá apreciar se encuentran el óleo Hombres, de Fanny Rabel, así como los acrílicos Los de abajo y Los de arriba, de Aliria Morales. Asimismo, se exhiben el linograbado La rielera, de Adolfo Mexiac, y el aguafuerte Obregón en campaña, de Arturo García Bustos, conformando un recorrido que revela a esta obra literaria como una poderosa fuente de inspiración artística.

El Salón de la Plástica Mexicana se puede visitar de martes a domingo, de 10 a 18 horas, en Colima 196, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. La entrada es gratuita.

2. Musica UNAM. Festival Internacional de Piano

El Festival Internacional de Piano de la UNAM es un espacio dedicado a la difusión del repertorio pianístico y al intercambio entre intérpretes de distintas generaciones y tradiciones. Este año, reafirma su vocación como plataforma de encuentro para pianistas de México, América y Europa, y como un punto de referencia dentro de la oferta musical en la UNAM. En esta ocasión participarán dieciocho pianistas en trece recitales, dos clases magistrales y colaboraciones en tres programas con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM) y cuatro con la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM).

Los pianistas convocados por orden de aparición son Abraham Barrera (México), Mauricio Náder (México), Rodolfo Ritter (México), Roger Ritter (México), Rachid Bernal (México), Andy Emler (Francia), Daniela Liebman (México), Erik Cortés (México), Suzana Bartal (Francia-Hungría), Edith Ruiz (México), Gonzalo Gutiérrez (México), Sophia Liu (Canadá), Fernando García Torres (México), Alexander Vivero (México), Aranza Ortega (México), Manuela Osorno (Colombia), Stephen Hough (Reino Unido-Australia) y Fernando Saint Martin (México).

Se llevará a cabo del 10 de enero al 15 de febrero en las salas Nezahualcóyotl y Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario y en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso.

3. XXXVIII edición del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, en colaboración con el Centro Mexicano de Teatro A.C. ITI UNESCO, presentan la XXXVIII edición del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro, escaparate del arte escénico independiente y foro abierto a expresiones artísticas provenientes de diversas regiones del país.

Es un espacio que fomenta la profesionalización de grupos emergentes con diversas propuestas escénicas. La programación se integra por 35 puestas en escena, que se presentan del 8 al 26 de enero de 2026 en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández y en el Teatro El Granero Xavier Rojas, del Centro Cultural del Bosque (CCB), de jueves a domingo, además de una función el miércoles 21 de enero. La entrada es gratuita.

Las piezas corresponden a agrupaciones provenientes de diversas alcaldías de la Ciudad de México –Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan–, así como de municipios del Estado de México –Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Izcalli, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero y Toluca–, y de localidades de Coahuila, Colima, Guanajuato, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.

Con el propósito de impulsar el quehacer escénico en el país y fomentar la apertura de espacios para la exhibición del trabajo de agrupaciones teatrales formadas tanto dentro como fuera de los ámbitos de las escuelas profesionales de artes escénicas, el XXXVIII Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro se reafirma como un acontecimiento que se fortalece con la diversidad de propuestas que lo conforman.

Del 8 al 26 de enero de 2026, las puestas en escena se presentan en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández y en el Teatro El Granero Xavier Rojas, del Centro Cultural del Bosque.

4. Teatro UNAM

La programación abrió el pasado jueves 8 de enero con El adiós, de Mireille Bailly, en traducción y dirección de Boris Schoemann, una coproducción de Teatro UNAM y Los Endebles que se presentará hasta el 24 de enero en el Teatro Santa Catarina, con funciones jueves y viernes a las 8pm, sábados a las 7pm y domingos a las 6pm. Protagonizada por Alejandro Calva, Esther Orozco, Fernando Bueno, Constantino Morán, Pilar Boliver y Emmanuel Pavía; la obra despliega una farsa surrealista, ácida y actual en torno al deseo de un hombre de 35 años por abandonar el hogar familiar frente a unos padres atrapados en su propio universo, situación que se desborda con la llegada de una segunda familia de mayor nivel socioeconómico para preparar una boda, detonando un grito de libertad contra un entorno asfixiante, machista y clasista.

Del 10 al 24 de enero, el Foro Sor Juana Inés de la Cruz recibe Nosotros íbamos a cambiar el mundo, texto de José Emilio Hernández con dirección de David Jiménez Sánchez y la actuación de Luis Eduardo Yee, una producción de Teatro UNAM creada por Los Bocanegra y 8m3 que articula siete sucesos aparentemente inconexos —desde una organización gubernamental que acelera el fin del mundo hasta un viaje en el tiempo para intentar modificar un solo evento del pasado— para reflexionar, con humor, melancolía y lucidez, sobre la imposibilidad de cambiar la historia y la fragilidad de nuestras decisiones. Las funciones son de miércoles a viernes a las 6pm y sábados y domingos a las 1 pm; además, tendrá promociones especiales en los boletos los miércoles a $75 pesos y viernes de 2x1.

Mientras que del 10 al 18 de enero regresa al Teatro Juan Ruiz de Alarcón la puesta en escena El mar es un pixel, escrita y dirigida por David Gaitán, con seis últimas funciones: jueves y viernes a las 8pm, sábados a las 7pm y domingos a las 7pm, interpretada por Hernán Del Riego, Daniela Arroio, Verónica Bravo, Michelle Betancourt y Emmanuel Lapin. Esta obra sitúa a una comunidad frente a un misterioso juguete y una lista pública de nombres que detona paranoia, juicios morales y linchamientos simbólicos, exponiendo cómo la tecnología y la mirada colectiva pueden amplificar el miedo y la violencia hasta desbordar la vida pública y privada.

Los boletos para las funciones en el Teatro Santa Catarina (Jardín Santa Catarina 10, Coyoacán), así como en el Foro Sor Juana y el Teatro Juan Ruiz de Alarcón (Insurgentes Sur 3000, Centro Cultural Universitario), tienen un costo general de 150 pesos, con 50% de descuento para estudiantes, docentes con credencial vigente, exalumnos de la UNAM y personas beneficiarias del INAPAM.

5. En vivo desde el Met de Nueva York. Auditorio Nacional. Opera

Para iniciar el 2026, el programa En vivo desde el Met de Nueva York presentará el sábado 10 de enero en la pantalla gigante del Auditorio Nacional una nueva producción de I Puritani (Los Puritanos), el resplandeciente espectáculo vocal de Vincenzo Bellini, después de casi 50 años de su última función. En una puesta en escena del británico Charles Edwards —quien debuta como director de la compañía tras varios éxitos como diseñador de escenografía— el Met ha reunido un cuarteto de estrellas en los roles principales, bajo la batuta del italiano Marco Armiliato. La soprano estadounidense Lisette Oropesa y su compatriota el tenor Lawrence Brownlee interpretarán a Elvira y Arturo, dos jóvenes amantes atrapados en el fuego cruzado de la Guerra Civil Inglesa, con el barítono polaco Artur Ruciński como Riccardo, prometido a Elvira en contra de su voluntad, y el bajo-barítono estadounidense Christian van Horn como Giorgio, el comprensivo tío de ella.

La última ópera de Vincenzo Bellini (1801-1835), el gran exponente siciliano del bel canto operístico, explora los límites de la pasión, la locura y el sacrificio. El libreto de Carlo Pepoli (1796-1881), melodías espléndidas, una cautivadora coloratura musical y un gran desafío vocal hacen que esta ópera, cuyo estreno mundial sucedió en el Théâtre Italien, París, en 1835, tenga pocos equivalentes en el repertorio. Se ambienta en la Guerra Civil Inglesa, que enfrenta a puritanos y realistas. Elvira se debate entre el amor y la lealtad a su fe, dentro de una comunidad estricta. La obra fue escrita específicamente para el talento de cuatro de los mejores cantantes de su época y su éxito depende casi por completo de las habilidades vocales de los protagonistas.

La Temporada 2025-2026 de En vivo desde el Met de Nueva York transmitirá I Puritani (Los Puritanos) de Vincenzo Bellini, el sábado 10 de enero de 2026 a las 12:00 horas, en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos: De 180 a 1150 PESOS.

6. Bajo el Signo de Saturno. Adivinación en el arte. Exposición

La incertidumbre y el porvenir son dos temas que se han explorado a lo largo de la historia de la humanidad y la exposición Bajo el Signo de Saturno. Adivinación en el arte, que presenta el Museo Nacional de Arte (MUNAL), los aborda a través de la cultura visual y las representaciones artísticas. Conformada por más de 200 piezas, esta es una propuesta expositiva que explora la representaciones herméticas y esotéricas en el arte, con la idea de la apertura de diálogos sobre la colección permanente del recinto.

Señaló que el núcleo dedicado a la astrología abre con la pieza Los reyes magos (1910), del artista duranguense Ángel Zárraga, a quienes se les consideran los primeros zoroastros, es decir, aquellos que miran las estrellas para entender el camino y la llegada del Mesías. Esta pieza llegó al MUNAL en 2015 y se ha abordado a través de distintas lecturas. En esta ocasión, el recinto propuso una lectura alquímica, tomando como referencia los estudios que hizo el políglota mexicano Ernesto de la Peña, quien fue considerado uno de los diecisiete sabios de finales del siglo XX.

La muestra estará en exhibición hasta el 18 de enero en el Museo Nacional de Arte, ubicado en Tacuba 8, Centro Histórico de la Ciudad de México.

7. Casablanca (Michael Curtiz, Estados Unidos, 1942). Cineteca Nacional Chapultepec

La época: la Segunda Guerra Mundial. El lugar: Casablanca, una ciudad casi imposible de abandonar. El principal objetivo de los invasores es el líder checo y héroe de la resistencia Victor Laszlo, cuya única esperanza es Rick Blaine.

Viernes 9 de enero, 18 h | Función con costo: 70 pesos, acceso general; 50 pesos, descuento a estudiantes, adultos mayores maestros y menores de 21 años.

Con dicha oferta –que combina calidad cinematográfica, accesibilidad y un entorno sin igual–, la Cineteca Nacional Chapultepec invita a las familias a redescubrir el cine como una experiencia colectiva, perfecta para disfrutar y crear recuerdos durante este periodo vacacional.

La Cineteca Nacional Chapultepec se ubica en avenida Vasco de Quiroga 1401, colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

8. El Fantasma de la Ópera. Teatro

Inspirada en la novela homónima de Gaston Leroux publicado en 1910: Le Fantôme de L’Opéra, El fantasma de la Ópera, de Andrew Lloyd Webber, cuenta la historia de una misteriosa figura enmascarada que acecha bajo la Ópera de París, ejerciendo un reinado de terror sobre todos los que la habitan. Se enamora perdidamente de una joven soprano, Christine Daaé, y se dedica a cultivar sus extraordinarios talentos, empleando todos los métodos tortuosos a su alcance. La espectacular partitura incluye temas como La música de la noche, Todo lo que te pido, Deseando que estuvieras aquí otra vez, Carnaval y la icónica obertura del título.

Desde su estreno en el Her Majesty’s Theatre del West End en 1986 y en Broadway en 1988, El fantasma de la Ópera, ha sido ovacionada por más de 160 millones de personas en 205 ciudades, en 21 idiomas. La romántica, encantadora y majestuosa música de Andrew Lloyd Webber resuena desde noviembre del 2025 en el legendario Teatro de los Insurgentes de la Ciudad de México.

Dónde: Teatro de los Insurgentes. Avenida Insurgente Centro 1587, San José Insurgentes, Benito Juárez, Ciudad de México.

Horario: De miércoles a viernes, 20:00 horas; sábado 17:00 y 20:30 horas; y domingo 13:00 y 17:30 horas.

Boletos: De1,062 hasta 3,782 pesos.

Donde: Teatro de los Insurgentes. Avenida Insurgente Sur

