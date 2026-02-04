Zona Maco 2026: Estos son los circuitos y horarios de apertura y cierre

La feria de arte Zona Maco 2026 alberga la obra de artistas de tres continentes con diversas corrientes artísticas, y esta comenzó a llevarse a cabo desde este miércoles 4 de febrero, y concluirá el domingo 8 de febrero.
En la edición de este 2026 Zona Maco contará con más de 200 galerías en las que se incluye el trabajo de artistas de 27 países ubicados en tres continentes, por lo que las y los asistentes podrán aprecias una gran variedad de piezas.
La inauguración de Zona Maco se llevó a cabo este miércoles 4 de febrero a las 17 horas, con un horario de cierre a las 20:00 horas, mientras que los horarios de los demás días será distinto.
Horarios de apertura y cierre de Zona Maco 2026
Este 2026 los horarios de apertura y cierre de Zona Maco serán los siguientes:
- Jueves 5 de febrero de 13:00 a 20:00 horas
- Viernes 6 de febrero de 13:00 a 20:00 horas
- Sábado 7 de febrero de 12:00 a 20:00 hotras
- Domingo 8 de febrero de 11:00 a 18:00 horas
El Centro Banamex es el recinto destinado para la feria de arte Zona Maco este 2026, y este se encuentra ubicado en avenida del Conscripto número 311, en la colonia Lomas de Sotelo Hipódromo de las Américas de la Ciudad de México.
Circuitos de Zona Maco 2026
Este 2026 Zona Maco estará dividido en cuatro categorías principales, que son Zona Maco México Arte Contemporáneo, Zona Maco Diseño, Zona Maco Salón del Anticuario y Zona Maco Foto.
Zona Maco México Arte Contemporáneo: Esta área contará con galerías de renombre a nivel internacional que expondrán pinturas, esculturas, instalaciones, video y nuevas tecnologías con tendencias globales desde la perspectiva latinoamericana.
Zona Maco Diseño: En esta parte de la feria de arte se podrán apreciar piezas funcionales de alta gama, mobiliario, joyería, textiles, objetos de uso cotidiano e incluso ediciones limitadas.
Zona Maco Salón del Anticuario: Estará llena de piezas antigüas con objetos históricos y arte decorativo que fue producido antes de 1960, incluyendo mobiliario, arte sacro, joyería y una gran variedad de objetos con valor patrimonial.
Zona Maco Foto: Explora el uso de las nuevas herramientas y los hitos históricos llenos de creación colectiva y colavoraciones interdisciplinarias que documentan nuevos imaginarios del pensamiento humano y la realidad.
