700 sellos editoriales en la segunda edición de la FILIAZ

LA SEGUNDA edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán (FILIAZ) se realizará este año del 13 al 22 de marzo con la Unión Europea (UE) como invitada de honor y la ilustración como tema principal. Con un presupuesto alrededor de 20 millones de pesos, el encuentro busca convertir una vez más el parque urbano de la Segunda Sección de Chapultepec en “un espacio para encontrarse con los libros desde la experiencia del juego y la imaginación”.

“Nuestro eje rector es claro: poner a las nuevas generaciones en el centro, entender qué leen, qué buscan, qué sueñan y ofrecerles un entorno donde puedan imaginar, crear y descubrir historias que les inspiren”, subrayó Andrea Estévez, presidenta de la FILIAZ al presentar la programación de este año.

El Tip: AL COMPRAR un libro de 200 pesos o más dentro de la feria, el público recibirá un 2x1 en el paquete Aztlán plus ilimitado.

En conferencia de prensa, los organizadores detallaron que esta vez la FILIAZ contará con la participación de más de 700 sellos editoriales y 80 autores nacionales e internacionales, entre los que destacan ilustradores provenientes de distintas partes de Europa, como Aoife Dooley, una de las voces clave en la narrativa gráfica contemporánea irlandesa.

Otros autores europeos invitados son el italiano Andrea Antinori; el animador portugués André Letria y la autora sueca de libros infantiles Asa Lind. “Once de los estados miembros de la UE estarán presentes con autores, ilustradores y distintas actividades. Hablo de Bulgaria, Eslovaquia, España, Finlandia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia”, declaró Francisco André, embajador de la UE en México.

André añadió que el eje central de su pabellón será “Imaginar Europa e historias de un futuro compartido” y contará con actividades para promover temas como ambientalismo, participación e inclusión

A lo largo de 10 días, la feria ofrecerá 200 talleres, así como 70 presentaciones editoriales y 30 espectáculos artísticos, como conciertos, teatro, jazz, flamenco y propuestas escénicas.

Además, como parte del programa dedicado a la ilustración, destacan cuatro exposiciones, revisión de portafolios con sellos especializados y diversas actividades de profesionalización.

Destaca la iniciativa IlustrAcción, enfocada en la profesionalización del sector a través de talleres especializados impartidos por creadores de distintos países.

Una de las muestras se instalará en las galerías abiertas del parque y estará dedicada a la Bienal de Ilustración de Bratislava, uno de los certámenes internacionales más prestigiosos dedicado a la ilustración de libros infantiles y juveniles.

Mariana Estévez, directora de la FILIAZ, subrayó que, en comparación con la edición anterior, la feria ha crecido en números, ya que de 400 sellos editoriales participantes han pasado a 700; además, en 2025 su programa de visitas escolares recibió a tres mil 500 estudiantes, mientras que esta vez recibirá a seis mil alumnos, a quienes se les otorgará un vale de 250 pesos.

La directora de la feria añadió que este año se hicieron algunos ajustes en la disposición de los stands para impulsar la venta de las editoriales asociadas.