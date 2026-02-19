¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 20 al 22 de febrero?

Penúltimo fin de semana de febrero con importantes actividades culturales en la capital del país. Sobresale la inauguración de la 47 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería este viernes con un atractivo programa editorial y artístico durante 10 jornadas. Presentamos aquí un catálogo de eventos culturales que se despliegan en diferentes foros y recintos de la Ciudad de México para disfrutar con la familia y amigos en este colofón semanal.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1. Feria Internacional del Libro del Palacio de Minera

Edición 47 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), la cual tendrá lugar del 20 de febrero al 1 de marzo del presente año con Sonora como el Estado Inivitado y la poeta Mercedes Alvarado Miranda como nueva directora. Este año, la FILPM se renueva con una visión enfocada en la bibliodiversidad, el fortalecimiento de la oferta cultural y la digitalización en un programa de mil 200 actividades entre las cuales destacan dos nuevos ciclos (Literatura en Lenguas Indígenas y Encuentros con Lectores), cinco conciertos en vivo (jazz, tradicional, clásico...) y más de 70 talleres en la apuesta de estimular la participación de las infancias y jóvenes.

El Estado de Sonora llega con un programa de 90 actividades y la integración de 100 creadores locales que han diseñado una propuesta multidisciplinaria del arte y la cultura de la región sonorense. Destacan los autores invitados Carlos Moncada Ochoa, Fernanda Bañllesteros, Sylvia Aguilar Zéleny, Alfonso López Corral, Daniel Serrano, Emilia Buitimea y Selene Carolina Ramírez, quienes disertaran sobre hechos significativos de la cultura del noroeste de México de rica herencia cultural indígena.

El Estado invitado, desplegará una literatura marcada por “el desierto, el silencio y la luz cambiante”, al decir de la maestra Beatriz Aldaco Encinas, directora general del Instituto Sonorense de Cultura. Destaca el homenaje por el centenario de su nacimiento a la poeta sonorense Armida de la Vera, poco conocida en el centro del país, pero figura trascendental de la literatura del Norteña, quien además de escribir poesía, trabajó los textos para los libros gratuitos del sistema educativo mexicano.

Se conforman tres formatos de homenaje a diversos autores: Centenario de los poetas Jaime Sabines y Armida de la Vera en conversatorios y mesas redondas sobre la significación de sus obras. Memoria viva: exposición fotográfica que celebra el cumpleaños de algunas figuras protagonistas del quehacer literario nacional. Mural del ilustrador Augusto Mora en tributo a 10 escritores fallecidos en el año 2025. Presencia de 550 sellos editoriales desplegados en un área de mil 500 metros cuadrados en la arquitectura del legendario Palacio de Minería con ofertas de volúmenes de literatura, ciencia, arte y tecnología.

Foro literario-editorial que integra este año jornadas juveniles relacionadas con la Inteligencia Artificial y contenidos de economía. Incorporación de editoriales pequeñas que realizan su labor de manera independiente en proyectos de apuestas de un trabajo creativo menos convencional y arriesgado en la búsqueda de nuevas voces literarias.

47 Edición FIL Palacio de Minería/ Estado Invitado: Sonora

Dónde: Tacuba número 5. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: del 20 de febrero al 1 de marzo del 2026

Horario: de lunes a viernes: de 11.00 a 21:00 horas

Sábados y domingo: de 10:00 a 21:00 horas

Entrada: 25 pesos

Feria Internacional del Libro del Palacio de Minera. ı Foto: Especial.

2. El pulpo fantasma. Espectáculo de danza

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) tendrá nuevamente en escena El pulpo fantasma, un espectáculo dancístico multimedia que, desde las profundidades del océano, invita a infancias y familias a sumergirse en una experiencia poética sobre la urgencia de proteger nuestros mares. Esta obra de AM Producciones, en colaboración con Danza Visual, combina danza, proyecciones y una atmósfera visual que resalta la belleza y fragilidad de los ecosistemas marinos, a partir del descubrimiento del pulpo fantasma, una especie apenas reconocida como habitante de los mares mexicanos.

La historia sigue al pulpo fantasma, una enigmática criatura de las profundidades, y el cuidador, un símbolo de esperanza que enfrenta los desafíos de la contaminación y la explotación. Con un enfoque especial hacia las infancias, se busca inspirar a las nuevas generaciones a descubrir la riqueza del océano y reflexionar sobre el impacto humano en la naturaleza. El pulpo fantasma destaca por su diseño visual innovador, liderado por Ghiju Díaz de León. Las animaciones y proyecciones recrean la sensación de estar en el fondo del mar, para transmitir tanto su maravilla como su vulnerabilidad apoyando la narrativa de cada escena.

El pulpo fantasma, más que un espectáculo, es un llamado a reconectar con el océano y actuar por su futuro. Realizado gracias al Estímulo Fiscal del Artículo 190 de la LISR (EFIARTES), ofrecerá funciones en el Teatro de las Artes, del 21 de febrero al 1 de marzo, los sábados y domingos, a las 16:00 horas. Los boletos tienen un costo 150 pesos, con promoción 2x1 a través de Cenart.

El pulpo fantasma. ı Foto: Especial.

3. La Sílfide y el Escocés. Ballet

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Compañía Nacional de Danza (CND), presentan la temporada de La Sílfide y el Escocés, considerado el primer ballet romántico y el primero en utilizar zapatillas de ballet y tutú blanco en el escenario. Basada en la versión del estadounidense Terrence S. Orr, según la original de August Bournonville, la CND, bajo la dirección artística de Erick Rodríguez, ofrece cinco funciones en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Dividida en dos actos, la trama sigue a James, un joven escocés que abandona a su prometida Effie, al ser seducido por una sílfide el día de su boda, lo que desencadena trágicas consecuencias debido a la venganza de la hechicera Madge. La música, original de Hermann von Løvenskjold, será interpretada por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA), a cargo del director concertador Gavriel Heine.

Los papeles principales estarán a cargo de las Primeras Bailarinas Ana Elisa Mena, Mayuko Nihei, Yoalli Sousa, y de la Primera Solista Elisa Ramos, quienes interpretarán a La Sílfide. Además, de los Primeros Bailarines Alejandro Hidalgo, Argenis Montalvo y el Primer Solista Roberto Rodríguez, en el papel de James. En el rol de Gurn estarán Juan Capellán, Solista, Rene Julian, Emanuel Talongo Alec Reyes y William Woodward. El papel de Effie correrá a cargo de la Primera Solista Greta Elizondo, la Solista Alexis Escamilla y Josefina Toscano.

Las funciones se llevarán a cabo en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes –con la OTBA en vivo–, los domingos 22 de febrero y 1 de marzo a las 17 h, el martes 24 y el jueves 26 de febrero a las 20 h, mientras que el sábado 28 a las 18 h la función será con pista musical. Los boletos están a la venta en las taquillas del Palacio de Bellas Artes y en Ticketmaster. Estudiantes, docentes y personas adultas mayores con credencial vigente del INAPAM aplican para descuento de 50% directo en la taquilla.

La Sílfide y el Escocés. ı Foto: Especial.

4. Temporada de Invierno. Licenciatura de Danza Contemporánea

La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC) inauguró la Temporada de Invierno de la Licenciatura en Danza Contemporánea con una función de apertura el 14 de febrero en el Teatro Raúl Flores Canelo, ubicado en el Centro Nacional de las Artes. Temporada donde participan estudiantes de diversos grados académicos, que presentan coreografías desarrolladas bajo la guía de docentes y profesionales, en un espacio abierto al público. Las funciones permiten observar los aprendizajes técnicos, interpretativos y creativos que la comunidad estudiantil ha consolidado a lo largo de su proceso formativo, a través de obras en proceso y piezas concluidas. La Temporada de Invierno cumple una doble función, académica y divulgativa, al compartir parte del quehacer dancístico de la ENDCC y poner en práctica las habilidades teórico-prácticas adquiridas en el aula. Asimismo, fortalece las competencias escénicas del alumnado, fundamentales para la transmisión de ideas, conceptos y emociones propias del lenguaje coreográfico.

Para el público asistente, la temporada ofrece un recorrido escénico diverso, marcado por la energía, la plasticidad corporal y la exploración de imaginarios colectivos. Las obras abordan temáticas variadas y son dirigidas por coreógrafos y maestros con amplia experiencia profesional, quienes acompañan a las y los estudiantes en el desarrollo de su expresividad y calidad interpretativa.

Las funciones de la Temporada de Invierno se llevarán a cabo durante los días 20, 21 y 22 de febrero, con funciones a las 11:30 horas los viernes; y a las 12:30 horas, los sábados y domingos. Teatro Raúl Flores Canelo. La entrada es libre, con un aforo máximo de 336 personas.

La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC) inauguró la Temporada de Invierno de la Licenciatura en Danza Contemporánea. ı Foto: Especial.

5. Los grupos y otras revueltas artísticas. Exposición

Los grupos y otras revueltas artísticas. Redes y colectividades en México, 1976-1985, exposición que se inauguró en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, propone una nueva narrativa de la actividad de los colectivos de artistas que operaron durante los años setenta y el comienzo de la década de los ochenta en México. El proyecto analiza la conformación de las agrupaciones y su vasta producción a partir de algunos de los eventos que marcaron sus genealogías: la X Bienal de Jóvenes Artistas de París de 1977; las exposiciones e iniciativas colectivas organizadas por el Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura; las iniciativas autogestionadas de los grupos en el ámbito urbano y los museos; así como la Sección de Experimentación del Salón Anual de Artes Plásticas en 1979. Además, incluye derivas artísticas de los grupos feministas y de otros agentes en el campo.

Estas propuestas artísticas se presentan en cinco núcleos temáticos —América Latina en disputa; Frentes y movimientos; Irreverencias y subversiones; La institucionalización de los grupos, y Colectividades en deriva— para dar cuenta de la intensidad de la actividad de estas agrupaciones. Sus iniciativas, que interactuaron de manera directa con las teorías de la comunicación, estructuralismo y posestructuralismo, así como con marxismos heterodoxos, forman parte de un devenir político marcado por la guerra sucia, las dictaduras en América Latina, las pedagogías militantes y las guerrillas rurales y urbanas.

La muestra, curada por un equipo conformado por Mónica Amieva, Julio García Murillo, Pilar García, Jaime González Solís y Daniel Montero, parte de una profunda investigación de los fondos que alberga el Centro de Documentación Arkheia del MUAC y plantea la reconstrucción histórica de algunas de las piezas más representativas del periodo a partir de investigaciones documentales.

Esta exposición constituye un esfuerzo para retrotraer experiencias estético-políticas producidas en México durante los años setenta y ochenta a partir de la exhibición de ambientaciones, obras y múltiples producciones de la época, así como de un nutrido cuerpo de documentación. Durante los últimos diecisiete años, el Centro de Documentación Arkheia del MUAC ha consolidado la integración de trece fondos documentales producidos por agentes de los grupos, que se relacionan con más de diez fondos y colecciones pertenecientes al acervo del museo que plantean una interrelación de prácticas e intereses, así como la relevancia del tema en el desarrollo del arte contemporáneo en México.

Los grupos y otras revueltas artísticas. Redes y colectividades en México, 1976-1985 se exhibirá en las salas 4, 5, 6, 7 y 8 hasta el 30 de agosto de 2026.

Los grupos y otras revueltas artísticas. ı Foto: Especial.

6. La piel de la ausencia. Danza

Obra seleccionada de la Convocatoria de Programación 2026 Danza UNAM

Compañía y dirección: Laura Anaid Avila Ramírez (Laaraisha)

Una taxidermista abre su taller por primera vez en mucho tiempo. Entre herramientas, pieles y silencios acumulados, comienza a compartir con el público su entorno y su labor; conservar la apariencia de vida. Durante el recorrido, las capas de la memoria se desdoblan para mostrarnos qué información almacena nuestra piel por la pérdida y la ausencia. Esta obra entrelaza el cuerpo en movimiento con danza, la palabra con el teatro, la instalación que transita a la escenografía viva y el mapping.

Dónde: Salón de Danza del Centro Cultural Universitario (CCU).

Viernes 20 de febrero 2026 7 pm

Sábado 21 de febrero 2026 12:30 pm

Domingo 22 de febrero 2026 12:30 pm

La piel de la ausencia. ı Foto: Especial.

7. Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander. Exposición

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Museo de Arte Moderno (MAM), presenta la exposición Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander, en colaboración con Fundación Banco Santander. La muestra reúne 68 piezas de uno de los acervos más representativos del arte moderno mexicano del siglo XX y marca su reencuentro con el público en México tras casi 20 años sin exhibirse en el país.

Reunidas por Jacques y Natasha Gelman desde la década de 1940 –a las que se han sumado, con el tiempo, piezas en continuidad con la línea de la colección–, las obras de arte moderno mexicano se presentan en la Ciudad de México, antes de iniciar una nueva etapa de itinerancia internacional como Colección Gelman Santander.

A cargo del MAM, la curaduría propone un recorrido por distintas vertientes del arte moderno en México: la construcción de una iconografía nacional, los lenguajes de vanguardia, las tensiones entre tradición y modernidad, y la potencia de la experimentación plástica y visual. La lectura se articula en cuatro núcleos temáticos: Retratos. Presencias construidas; Naturaleza: entre el orden y el caos; La creación de una nación, y Lo moderno: paradojas de una nueva realidad.

De las 68 obras que integran la exposición, 27 cuentan con declaratoria de Monumento Artístico. Para su exhibición pública, el INBAL ha concluido el registro institucional correspondiente ante el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM), instancia responsable de la inscripción de Monumentos Artísticos, tanto de estas piezas como de las demás obras de la Colección Gelman Santander que cuentan con dicha declaratoria. Con ello se fortalece la trazabilidad, el control técnico y las condiciones de resguardo durante su presentación.

La presentación de la Colección Gelman Santander en el Museo de Arte Moderno consolida la vocación del espacio para difundir los movimientos y creadores que dieron forma a la modernidad mexicana, una etapa decisiva de la producción artística nacional con proyección internacional. Asimismo, reconoce la importancia del coleccionismo como práctica de preservación que, en alianza con las instituciones museísticas, acerca a las audiencias obras que conforman una identidad en común.

Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander se presenta del 17 de febrero al 17 de mayo de 2026, en el Museo de Arte Moderno (avenida Paseo de la Reforma s/n, Bosque de Chapultepec).

Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander. ı Foto: Especial.

8. Yo pensé que era especial. Teatro

Desde que se apagan las luces, Yo pensé que era especial deja claro que no hay margen para distracciones. El escenario aparece casi vacío, delimitado por una plataforma clara y una iluminación precisa que encierra a la actriz en un círculo de luz. Sin elementos escenográficos que desvíen la atención: todo conduce al cuerpo y a la voz de Rocío Leal, sola frente al público.

Teatro unipersonal protagonizado por Lucía, una actriz que ronda los cuarenta años, desempleada, sola y cansada de compararse con un mundo que parece avanzar más rápido que ella. A través del humor, a ratos incómodos; y por momentos, mordaz: la puesta suelta preguntas sobre el éxito, la edad, la maternidad, la vocación y lo asertivo que elimina la tristeza. La puesta en escena, escrita por Rocío Leal junto con Enara Labelle y dirigida por Hugo Arrevillaga, construye su fuerza desde la sencillez. La actriz entra y sale de sus recuerdos, pensamientos y preguntas que se atropellan, mientras el diseño de iluminación acompaña los cambios emocionales, a veces suave o crudo, pero siempre puntual.

El espacio escénico refuerza esa sensación de vulnerabilidad. La plataforma central funciona como un punto de equilibrio inestable: Lucía se sube, se agacha, se encoge, se expone. No hay cambios espectaculares, pero cada movimiento pesa. La música original de Juan Pablo Villa aparece de forma sutil, casi como un eco emocional, mientras el vestuario terminó de anclar la historia en una experiencia reconocible. La propuesta habita la duda, la caída y la incertidumbre del futuro. Yo pensé que era especial plantea el fracaso como un punto de partida posible. Un momento de pausa obligado para mirar hacia atrás y preguntarse, sin filtros, en qué momento las cosas tomaron otro rumbo.

Yo pensé que era especial se presenta hasta el 22 de febrero de 2026 en el Teatro Salvador Novo, del Centro Nacional de las Artes (Cenart) con funciones este viernes, a las 20 horas; sábado, a las 19 horas; y domingo, a las 18 horas.

Yo pensé que era especial. ı Foto: Especial.

9. El Palacio Postal a Fondo

Correos de México, el Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Libro Club de la CDMX unen esfuerzos para llevar a cabo el tendido de libros El Palacio Postal a Fondo, espacio en el que se darán cita la literatura, la historia y la cultura, con una oferta de 2 mil títulos y 20 mil ejemplares, en uno de los inmuebles más bellos e icónicos de la arquitectura colonial de la Ciudad de México. Del viernes 20 de febrero, al domingo 1 de marzo, el Palacio de Correos, joya arquitectónica del Centro Histórico de la Ciudad de México, obra de Adamo Boari y Gonzalo Garita, será la sede del tendido de libros del FCE, donde lectoras y lectores de todas las edades y preferencias literarias encontrarán los más distintos géneros como novela, poesía, ensayo, cuento, novela gráfica y literatura infantil, entre otros, a los precios más accesibles del mercado, desde los 20 pesos, con descuentos del 15 por ciento en todas las colecciones del FCE, excepto en novedades editoriales.

Además de la oferta editorial, El Palacio Postal a Fondo ofrecerá una serie de actividades artísticas y académicas de manera totalmente gratuita, como talleres de ilustración, recitales, cuentacuentos, charlas y, por supuesto, presentaciones editoriales y la presencia de sellos como Planeta, Tusquets, Booket, Seix Barral y Educal. Entre las actividades confirmadas se cuentan el recital Cuatro voces en la música, cuentacuentos con Janet Pankowsky, Benjamín Briseño y Deyanira Ruiz; presentaciones editoriales con Pedro Salmerón, Óscar de la Borbolla Anclara Muro, ganadora del Premio de poesía Aguascalientes 2025, y Carlos René Padilla, entre otras.

También se llevará a cabo la presentación del libro Yo vengo del sur, de Pepe Mujica (Siglo XXI Editores), con la participación de Nicolás Alberto Dip e Ingrid Urguelles; Una noche de Jazz, a cargo del Palacio Postal; la presentación de los fanzines digitales del Curso de Historia de la Literatura Mexicana de Terror y la charla con Colectividades Culturales Comunitarias, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, estas últimas dos actividades a cargo de Libro Club de la CDMX, entre otras.

Asimismo, las y los visitantes al tendido tendrán oportunidad de disfrutar de la belleza del Palacio Postal, con sus gárgolas, ornamentos de mármol y trabajos de escayola. Sus escalinatas elaboradas con mármoles mexicanos y bronces de la Fondería Pignone de Florencia, Italia, así como del reloj monumental del edificio principal, que fue importado de Alemania y reensamblado en México, con mecanismos de poleas y sistemas hidráulicos y eléctricos, y de los frescos de Bartolomé Gallotti sobre bases de oro de 24 quilates, entre otros atractivos de este hermoso inmueble.

El tendido de libros El Palacio Postal a Fondo estará abierto del viernes 20 de febrero al domingo 1 de marzo, de 10:00 a 17:00 horas, excepto el lunes 23, que permanecerá cerrado. La cita es en la calle de Tacuba No. 1, Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre a todas las actividades.

El Palacio Postal a Fondo. ı Foto: Especial.

10. Música UNAM

Música comentada. La serie de conciertos Música comentada, concebida como un espacio que acerca al público al repertorio camerístico y fomenta una escucha activa, inicia con el Quinteto de cuerdas en do mayor de Franz Schubert, a cargo del musicólogo Ricardo Miranda y la interpretación del Cuarteto de Cuerdas Bellas Artes junto con la violonchelista Inna Nassidze.

Sala Carlos Chávez: sábado 21 de febrero, 6:00 pm. Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 22 de febrero, 12:00 meridiano

Música UNAM. ı Foto: Especial.

OFUNAM 90 años | Steven Isserlis | Programa extraordinario

El violonchelista británico Steven Isserlis interpretará el Concierto para violonchelo en si menor de Dvořák con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la batuta de Pedro Amaral. El programa incluye además la Sinfonía núm. 9 Del Nuevo Mundo de Dvořák y el estreno de Scherzo de Amaral. Estos conciertos están organizados en colaboración con el Patronato y la Sociedad de Amigos de la OFUNAM.

Sala Nezahualcóyotl: sábado 21 de febrero, 8:00 pm; y domingo 22 de febrero, 12:00 meridiano