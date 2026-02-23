Denuncian impagos y precariedad en Cepromusic

Falta de pagos de los meses de enero y febrero y la renta de una partitura que no se pudo saldar por escasez de presupuesto son parte de lo que enfrentan los 18 músicos residentes del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic), afirmó una persona artista en entrevista con La Razón, quien solicitó el anonimato.

“Todos los residentes del Cepromusic estamos igual. De enero hasta la fecha no nos ha caído nada, ni sabemos cuándo. Ya nos endeudamos, porque son gastos, pagamos crédito. He tenido que estar haciendo trabajos extras, conciertos por aquí o por allá, grabaciones. Eso nos quita tiempo de la labor que tenemos que hacer en el Cepromusic, un trabajo que no ha parado, seguimos haciéndolo de a gratis”, contó.

27 actividades artísticas con 109 obras ofreció en 2025 el Cepromusic

Señaló que han tenido reuniones con José María Serralde, coordinador nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), quien les ha explicado que hubo errores en los folios, debido a una nueva disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo único que han logrado es que les aumenten cinco por ciento la beca que reciben y tener recursos para el mantenimiento de los instrumentos.

Incluso señaló que en el concierto del pasado 13 de febrero, por falta de recursos, no se pudo adquirir la renta de la partitura J.D.E., de la compositora francesa Betsy Jolas, por lo que tuvo que ser sustituida por U-MUL de Younghi Pagh-Paan.

“Nosotros tocamos música contemporánea, todo lo que tocamos son rentas. No salió el presupuesto a tiempo y se tuvo que cambiar la pieza por otra. Solamente tuvimos un día de ensayo, tuvimos que tomar decisiones de último momento, además de que el público espera un programa, que es el que se anuncia. Es la primera vez que ocurre”, dijo.

Señaló que, si la falta de pagos sigue, han considerado cancelar conciertos. “Sí hemos amenazado con eso, por eso vino José María Serralde a hablar con nosotros. Seguimos aguantando, pero estaríamos dispuestos a cancelar actividades si esto sigue tan mal, aunque no tenemos un contrato que nos proteja”, indicó.

Comentó que una de las demandas pendientes es que los residentes del Cepromusic ya no estén bajo un sistema de becas, sino que sean contratados como cualquier músico profesional.

“Sólo tenemos una beca mensual. No tenemos otra prestación, credencial del INBAL, ni seguro médico. Es el punto más importante en el que hemos insistido por mucho tiempo, desde que inició el Cepromusic”.

Lamentó que, pese a ser un ensamble de excelencia, no cuenten con las condiciones necesarias para realizar su labor. “El Cepromusic es una de las agrupaciones con más alto nivel en México, competimos a nivel mundial, hemos hecho giras, grabado discos que no han salido porque no hay dinero. El nivel es altísimo, las condiciones en las cuales laboramos son un chiste. Trabajamos bajo un régimen que parece casi de estudiantes”, sostuvo.

CRISIS EN TELEVISIÓN. En Canal 22, que depende de la Secretaría de Cultura, los prestadores de servicio tampoco han recibido sus pagos de enero y febrero ni tampoco han firmado contratos.

Hasta ahora no han recibido información clara sobre por qué han tardado en firmarse éstos y, en consecuencia, tampoco tienen sus pagos.

“Antes de 2025 nos pagaban de forma directa fuera de contrato, en enero y febrero; ya para marzo tenía que estar la contratación, se tardaban un poco más en marzo, pero ahora al parecer no hay recursos para absolutamente nada. No hemos tenido ninguna junta, no se nos ha convocado a nada”, dijo a este diario un trabajador del canal quien pidió el anonimato.

En su caso, ha tenido que recurrir a créditos o préstamos para solventar sus gastos y prácticamente ya no tiene para transportarse al canal.

Aseguró que, además de esta situación, en Canal 22 trabajan con equipo que ya es obsoleto.

“El equipo de Canal 22 está completamente obsoleto; se mete la queja y no hacen nada. Ya está afectando más porque, por ejemplo, el equipo de camarógrafos tiene que llevar muchas pilas para sacar dos notas al día, porque ya los equipos no funcionan, las pilas ya no cargan”, compartió.