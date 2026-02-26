¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 27 de febrero al 1 de marzo?

Termina febrero y entra marzo con pronósticos de recepciones culturales muy atractivos. Además del esperado show de Shakira. Últimas jornadas de la 47 Edición de la FIL del Palacio de Minería, la cual concluye el domingo 1 de marzo con una cartelera editorial muy atractiva de los más de 500 sellos participantes, amén de conversatorios, mesas redondas, música, talleres, cine y la oferta artística de Sonora, estado invitado de honor.

Presentamos aquí, un catálogo de actividades (cine, música, teatro, literatura, artes plásticas...) para disfrutar con familiares y amigos en diferentes recintos de la capital en este colofón semanal.

¿Cuáles son los eventos en la CDMX?

1. Shakira en el Zócalo

El próximo domingo, 1 de marzo, Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. Gran expectativa por este concierto gratuito de la cantante y compositora colombiana. La Plaza de la Constitución se convertirá en escenario abierto, donde el acceso no requiere boleto, pero sí disposición para llegar con varias horas de anticipación y permanecer de pie entre una multitud que, como en ocasiones anteriores, promete llenar cada espacio disponible. Alrededor del corazón de la capital se activa una dinámica paralela que transforma la experiencia.

Shakira ha dicho: “¡México, lindo! Se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo. Bueno, quiero contarles que esta experiencia se va a volver a repetir este domingo primero de marzo, a las 8 de la noche. Ustedes me han dado tanto, tanto, que quiero regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado".

Dónde: Zócalo Capitalino

Cuándo: domingo, 1 de marzo, 2026

Horario: 20:00 horas

Gratuito

Shakira en concierto CDMX ı Foto: Cortesía OCESA

2. Presentación Editorial. Tu nombre, Arde

Presentación en la 47 FIL del Palacio de Minería de la Antología Personal Tu nombre, arde, de la poeta Enzia Verduchi. Publicación de la Colección Poemas y Ensayos de la Dirección General de Divulgación de Humanidades de la UNAM. Exploración de la memoria familiar desde un discurso febril en diálogo con el dolor, la otredad, la enfermedad y la muerte. Voz poética imprescindible de la poesía mexicana contemporánea. Participantes: Marcela Guerrero, José María Espinasa y Enzia Verduchi

Dónde: FIL del Palacio de Minería. Salón Manuel Tolsa

Cuándo: viernes 27 de febrero, 2026

Horario: 18:00 horas

Entrada libre

Tu nombre, arde ı Foto: Especial

3. Cuatro Cuartetos. Presentación Editorial

Bonilla Artigas Editores presenta en la 47 FIL del Palacio de Minería Cuatro Cuartetos, del Premio Nobel de Literatura 1948, T.S. Eliot (1888 – 1965), en nueva traducción y notas del ensayista, poeta, investigador, crítico literario y docente Evodio Escalante (Durango, 1946). Ilustraciones de Rodolfo Arana López. Libro axiomático de la poesía moderna: cumbre de la lírica en lengua inglesa del siglo XX.

Dónde: FIL del Palacio de Minería. Salón de Firmas

Cuándo: sábado 28 de febrero, 2026

Horario: 14:00 horas / Entrada Libre

Cuatro cuartetos ı Foto: Especial

4. Carmen Goett en concierto

La cantante originaria de Tampico, Carmen Goett nos invita a redescubrir la música tradicional mexicana desde una mirada fresca, íntima y profundamente femenina. Carta de amor a nuestras raíces en un despliegue de bolero, ranchera, son y sonido con alma contemporánea: equilibrio impecable entre lo clásico y lo moderno, dándole nueva vida a los sonidos que nos definen como país. Intérprete de formación internacional y una sensibilidad artística única, Goett ha conquistado diversos escenarios y plataformas digitales. Suma más de 87 millones de vistas en YouTube, con seguidores en México, Colombia, Chile, Estados Unidos, España y Francia.

Discurso que aborda el bolero contemporáneo con tintes glam, sutil y poderoso. Este trabajo es una muestra de que la música tradicional no está en el pasado, sino en plena evolución. Carmen Goett Y ella está al frente de esa transformación. Gala concertina de consonancia melódica-rítmica de empoderamiento femenino desde los asideros de la tradición.

Dónde: X Kina Reforma. Paseo de la Reforma 24 (piso 11). Colonia Centro. CDMX

Cuándo: viernes 27 de febrero, 2026

Horario: 20:00 horas

Urban Beats ı Foto: Especial

5. Música UNAM

Música de cámara

En este concierto el arpista Baltazar Juárez hace una compilación de obras para arpa sola con obras de Germaine Tailleferre, Jesús Guridi, José Enrique Sarabia, Isaac Albéniz, Eduardo Márquez, Claude Debussy, Henriette Renié y tres piezas de su autoría.

Sala Carlos Chávez: sábado 28 de febrero, 6:00 pm

OFUNAM 90 años

Música tradicional mexicana con la Orquesta Filarmónica de la UNAM y tres agrupaciones: Los Descarados, Caña Dulce y Caña Brava y Celso Duarte Ensamble. El programa incluye sones huastecos, jarochos y oaxaqueños.

Sala Nezahualcóyotl: sábado 28 de febrero, 8:00 pm; domingo 1 de marzo, 12:00 horas.

Jornadas de mujeres en la música | Música vocal

El Coro de Madrigalistas de Bellas Artes presenta un programa con obras de Caroline Shaw, Shara Nova y Ayanna Woods. Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 1 de marzo,12:00 horas

OJUEM | Jornadas de mujeres en la música | Primera temporada 2026 | Programa 4

La OJUEM interpreta la Obertura-fantasía Romeo y Julieta de Chaikovski, las Danzas sinfónicas de Rajmáninov y Breathing Music de la compositora mexicana María Granillo.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 1 de marzo, 6:00 pm

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata

La OJUEM interpreta Breathing Music de María Granillo, Obertura-fantasía Romeo y Julieta de Chaikovski y Danzas sinfónicas de Rajmáninov, bajo la batuta de la directora Roit Feldenkreis.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 1 de marzo, 6:00 pm

Baltazar Juárez, arpa ı Foto: Especial

6. Desde Finlandia con Amor. Cine

Con la proyección de AALTO, una exploración emocional de la vida y obra de Alvar y Aino Aalto, dos de las figuras más influyentes de la arquitectura europea, inició el ciclo Desde Finlandia con amor en la Cineteca Nacional Chapultepec, que se proyecta hasta el domingo 1 de marzo de 2026, exhibe documentales sobre destacadas figuras artísticas y creativas del país nórdico. La muestra es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Embajada de Finlandia en México, el Instituto Iberoamericano de Finlandia y la Finnish Film Foundation, para reconocer la riqueza y el orgullo cultural de Finlandia, a través de la historia de cuatro de sus artistas más famosos.

Desde Finlandia con amor es la oportunidad de acercarse no solo al cine y al documental finlandés, sino también a la obra de quienes por medio de su trabajo creativo superaron las fronteras de su país, como los Aalto, la diseñadora Maija Isola y la escritora, ilustradora y pintora Tove Jansson. Espacio en el que el cine finlandés se cruza con la arquitectura, el diseño, la literatura y las artes plásticas. En otras palabras: donde Finlandia se anima a contar quién es, sin prisa, pero con mucha intención.

El ciclo concluye el domingo 1 de marzo de 2026, presenta tres documentales de reconocidas personalidades finlandesas: los arquitectos Alvar y Aino Aalto; la diseñadora Maija Isola y Tove Jansson, escritora, ilustradora y creadora de Los Mumin.

Dónde: Cineteca Nacional de Chapultepec. Avenida Vasco de Quiroga 1401. Colonia Santa Fe, Álvaro Obregón. Ciudad de México.

Desde Finlandia con amor ı Foto: Especial

7. Botánica de asfalto. Exposición

La muestra Botánica de asfalto, integrada por 31 obras pertenecientes al acervo de arte contemporáneo del Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) reúne pinturas, esculturas, heliografías, maquetas y video instalación de 25 artistas, quienes expresan sus inquietudes y reflexiones en torno a los cambios que ha experimentado la Ciudad de México como epicentro del desarrollo urbano del país. La exposición, que finalizará el domingo 1 de marzo, ha tenido una respuesta favorable del público, el cual ha tenido la oportunidad de relacionarse con memorias y experiencias urbanas a partir de objetos —para muchos desconocidos— que funcionan como referentes específicos del espacio que habitan.

Botánica de asfalto, con curaduría de Fernanda Ramos Mena, Emil Becerril y Jorge Castro Orozco, está dividida en tres núcleos: Gestiones del fracaso, Flujos y excedentes y Topografías ficticias, en los que se aborda el territorio como un espacio de contrastes donde se entrelazan cuerpos, memorias y sonidos. La muestra permite observar zonas en ruinas, territorios en conflicto y calles saturadas de vehículos, con transeúntes que deben adaptarse al caos de un inacabable proceso de urbanización.

La muestra propone imaginar la urbe como un conjunto de lugares de encuentro, tensión y resistencia a partir de la experiencia corporal de las personas visitantes. En ella participan artistas como Gabriel Macotela, José Antonio Hernández Vargas, León Ferrari, Adela Goldbard, Martha Pacheco, Sofía Táboas, Gerardo Suter, Abraham Cruzvillegas, Lázaro Blanco, José Miguel González Casanova, Sofía Casanueva, Ana María Casanueva, Mauricio Limón, Francisco Gallardo, Naomi Rincón Gallardo, Rosario Guillermo y Alvar Carrillo Gil, padre y fundador de este recinto, entre otros.

Entre las piezas de la colección se encuentran las impresiones heliográficas del artista argentino León Ferrari, cuya primera exposición realizada en México tuvo lugar en 1982 en el MACG. “Estas piezas son planos que aluden a diferentes configuraciones urbanas que desarrolló durante su exilio en Brasil —durante la dictadura cívico-militar argentina de 1976— y tienen que ver con la presencia y el movimiento de personas y objetos que Ferrari encontraba, de acuerdo con la reconfiguración de las urbes latinoamericanas”.

Otra pieza destacada es el video Utopías pirata, de Naomi Rincón Gallardo, con duración de 44 minutos, que constituye el testimonio de seis integrantes de un movimiento punk en la Ciudad de México llamado Juventudes Anti-Autoritarias Revolucionarias (JAAR). Aquí la artista utiliza la ficción como estrategia.

Ubicada en el segundo piso del Museo de Arte Carrillo Gil, Botánica de asfalto puede visitarse hasta el domingo 1 de marzo, de martes a domingo, de 10 a 18 horas. El recinto se ubica en avenida Revolución 1608, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Botánica de asfalto ı Foto: Especial

8. Aquellos que anhelan respirar en libertad. Concierto

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, presenta al Coro de Madrigalistas de Bellas Artes en el concierto Aquellos que anhelan respirar en libertad, que reúne piezas corales que abordan temas sociales de la contemporaneidad, como las migraciones. El concierto forma parte del programa Jóvenes Directoras Latinoamericanas y de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Por ello, el Coro de Madrigalistas invitó a la joven directora mexicana de coros y orquestas Edith Mora Hernández como directora huésped. En esta ocasión, el grupo ofrecerá un programa que entrelaza distintas épocas y estéticas, con obras que se contrastan entre sí, aunque correspondan a diferentes periodos de la historia de la música, en un recorrido coral en el que la palabra y la música se convierten en espacio de resistencia y belleza.

Se trata de piezas de compositoras como Caroline Shaw, Shara Nova y Ayana Woods, así como de Kile Smith, Ted Hearne, Dietrich Buxtehude y Josquin des Prés, que, en conjunto, plantean cuestionamientos sobre temas sociales y humanitarios en la búsqueda de un futuro más justo e igualitario. El programa lo conforman las obras: Mil pesares, de Josquin des Prés (Francia, 1450-1521); Ad manus (de la cantata Membra Jesu Nostri), de Dietrich Buxtehude (Suecia, 1637–Alemania, 1707); Hematite, de Caroline Shaw (1982); ¿Cómo puedo seguir sintiéndome en este mundo tan cruel?, de Shara Nova (1974); Cambio, de Ayana Woods (1992); El arco en el cielo (Jerusalén), de Kile Smith (1956); y No podemos irnos, de Ted Hearne (1982).

El programa se llevará a cabo el viernes 27 de febrero (19 horas) en el Pabellón Escénico del Jardín Escénico, en el Centro Cultural del Bosque, con entrada gratuita, y el domingo 1 de marzo (12 horas) en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso (50 pesos, entrada general).

Aquellos que anhelaban respirar en libertad ı Foto: Especial

9. La danza que sueña la tortuga. Teatro

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, presentan La danza que sueña la tortuga, de Emilio Carballido —título tomado del poema “Pequeño vals vienés”, de Federico García Lorca—, bajo la dirección de Nohemí Espinosa. Con las destacadas actuaciones de Sonia Couoh, Carmen Mastache, Omar Bonilla B. Betancourt, Cris Ramos, Jorge Zárate, Erika de la Llave, Berenice Riosé y Yadira Pérez, la obra —bajo la producción ejecutiva de Dinorah Medina Orellana— continúa su temporada hasta el 15 de marzo.

La obra de Carballido destaca por su marcado sentido ético y por una producción dramática que supera el centenar de piezas. El crítico, actor y dramaturgo Armando Partida Tayzan lo define como «columna de la dramaturgia nacional en toda la mitad del siglo XX», en su libro La vanguardia teatral en México. En este drama íntimo, ambientado en el México de mediados del siglo XX, Carballido desarrolla un conflicto extraído de la vida cotidiana. La necesidad de libertad de las hermanas Rocío y Aminta Moredia —dos mujeres solteras que viven bajo el control de su hermano Víctor— es tan profunda que termina por sofocar cualquier intento de afecto. No obstante, el autor les abre una posibilidad de emancipación: las saca de Córdoba, Veracruz, donde no vislumbran otro horizonte que continuar vendiendo dulces, y les promete la Ciudad de México, urbe del anonimato y de nuevas oportunidades.

Desde una puesta en escena inscrita en el realismo y atravesada por una marcada dimensión poética, Nohemí Espinosa propone una lectura contemporánea de la obra: «Carballido realiza una crítica visionaria a las estructuras patriarcales de los años cincuenta en Córdoba, Veracruz, al dar voz a personajes femeninos que, desde el humor, la rebeldía y la sororidad, imaginan nuevas posibilidades de vida. A través de Carlos, el joven sobrino escritor, el autor proyecta rasgos autobiográficos y ofrece a las protagonistas una conciencia transformadora», comparte la directora.

Las funciones se realizan jueves, viernes y sábados a las 19 horas, y domingos a las 18 horas, en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández, del Centro Cultural del Bosque. Obra recomendada para mayores de 12 años; duración aproximada de 120 minutos. Entrada general, 250 pesos. Los boletos pueden adquirirse en las taquillas del Centro Cultural del Bosque.

La danza que sueña la tortuga ı Foto: Especial

10. Cine de Quebet en la Cineteca Nacional

Hasta el 8 de marzo de 2026, se presenta la Muestra de Cine de Québec en su 11 edición en la Cineteca Nacional con una selección de 11 largometrajes recientes. Este año, el festival contará con la presencia de cuatro cineastas invitados que acompañarán funciones y dialogarán con el público.

La película inaugural, Amor apocalipsis sitúa al amor como acto de supervivencia en una época de crisis climática. El tema del amor también se despliega en las películas Montreal, querida, de Xiaodan He, delicado retrato de una relación intergeneracional e intercultural con Montreal en tela de fondo, así como en Dos mujeres de oro, de Chloé Robichaud, que interroga la libertad, el deseo femenino y las normas sociales. Mil secretos, mil peligros, la nueva ficción del aclamado Philippe Falardeau, indaga en la complejidad del amor, bajo el tabú de las historias familiares y la ansiedad.

Los recorridos íntimos y la búsqueda de sentido aparecen en Perdí de vista el paisaje de Sophie Bédard-Marcotte, un documental que mezcla proceso de creación y enamoramiento, y en Convivir, de Halima Elkhatabi, que muestra conversaciones entre desconocidos que buscan casa compartida en Montreal. Por otro lado, la autoficción Fénix, de Jonathan Beaulieu-Cyr, y el documental Shifting Baselines, de Julien Élie, confrontan las consecuencias humanas y ambientales de las decisiones que impactan directamente en las comunidades.

El documental Las baladas del blueberry, por su parte, ancla estas reflexiones en una memoria cultural y territorial viva. En solidaridad con el pueblo iraní, Quebecine incluye un foco especial con dos funciones del Embalsamador, de Abdolreza Kahani, cineasta exiliado en Québec. Filmada sin apoyo institucional y con un iPhone, la película explora la urgencia de tejer vínculos ante la represión. Para esta edición, el programa incluye dos funciones familiares de Mi robot y yo, película animada del director Kid Koala, que se presentará para clausurar la muestra.

Dónde: Cineteca Nacional sede Xoco.

Cine de Quebet ı Foto: Especial

11. Tercer Concierto de la Primera Temporada 2026 del CEPROMUSIC

Una oda a los viajes por la memoria y la contemplación es el tema central del Tercer Concierto de la Primera Temporada 2026 del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (CEPROMUSIC) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), bajo la dirección artística de José Luis Castillo. Se presentará un programa compuesto por cuatro estrenos en México que incluye obras de la compositora Farzia Fallah (Irán) y de los compositores Aurés Moussong (México-Hungría), Luis Miguel Delgado Grande y Rodolfo Acosta (Colombia).

El concierto comienza con Siete mil años en Amarillo, de Luis Miguel Delgado Grande, obra en la que reflexiona sobre el intento de escuchar el eco de lo humano más allá del tiempo y del espacio. Para su composición, Delgado Grande se basa en el trabajo del artista cubano Fidel Yordan Castro y en la canción quechua Wedding Song, incluida en el Disco de Oro de la NASA (1977). Posteriormente, This Burning Mass - A Feast of Colours, de la compositora iraní Farzia Fallah, es una pieza que muestra dos elementos que aparentemente pueden ser dispares, pero que, a través de la energía, se complementan armoniosamente.

Continúa con Uncertain Journey to the Tai Shan, de Aurés Moussong, pieza que obtuvo el segundo lugar en el Concurso de Composición de Cámara de la Unión de Academias de Música China-CEEC. En ella, Moussong realiza un viaje imaginario al monte Tai Shan, una de las Cinco Grandes Montañas Sagradas de China, asociada al renacimiento y la renovación, en una búsqueda de un destino definido. El concierto finaliza con Octaedro, de Rodolfo Acosta, pieza que propone un cuadro sonoro que evoca el movimiento del aire, elemento necesario para propagar el sonido y que, en sus matices de saturación, se distingue del ruido para lograr fluidez. / El tercer concierto de temporada se realizará el sábado 28 de febrero, a las 19 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Boleto: 75 pesos.

Tercer concierto de la primera temporada 2026 de CEPROMUSIC ı Foto: Especial

12. Festival Eurojazz

En este 2026, las galas concertinas del Festival Eurojazz regresan a los espacios primaverales de marzo para rendir tributo a una modalidad musical que ha sido divisa del diálogo intercultural y el entendimiento de los pueblos por más de un siglo. Los asistentes disfrutarán las propuestas jazzísticas de 11 grupos representantes de Austria, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y México en dos zonas de las Áreas Verdes del Cenart (Escenario Swing: conciertos internacionales; y Escenario Contratiempo: conciertos de talentos mexicanos) con acceso gratuito. Cartelera que se despliega los fines de semanas comprendidos entre el 1 y 15 de marzo, la cual inicia el domingo, 1 de marzo (15:00 horas) con Candlelight Ficus (Austria): banda de funk-pop; y Troker (Jalisco, México) a las 18:30 horas (hip hop, rock progresivo, folk, scratch de tornamesas).

Dónde: Areas Verdes del Cenart

Cuándo: Fines de semanas comprendidos entre el 1 y 15 de marzo del 2026

Horario: a partir de las 13:00 horas

Entrada gratuita

Festival Eurojazz ı Foto: Especial

13. SORECER 360°. Danza

La compañía de danza contemporánea MUSSE DC presentará SORECER 360°, una obra pionera que integra danza contemporánea, realidad virtual y prácticas somáticas en una experiencia escénica inmersiva.

Tendrá tres funciones en el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz, mismas que formarán parte de los festejos por el 25 aniversario de la compañía. La pieza se centra en la sororidad como dimensión ética, política y práctica, y explora el cuerpo femenino como territorio de memoria, resistencia y conocimiento.

A través de una coreografía construida desde la investigación somática y prácticas como la respiración ovárica, las performers generan un lenguaje corporal que articula experiencia personal, cuidado colectivo y acción escénica.

Sorecer 360° danza ı Foto: Especial

