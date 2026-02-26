Recrean obra cumbre de la artista Pola Weiss

Mi Corazón (1986), instalación considerada la obra cumbre de la artista Pola Weiss, es recreada para hacerle justicia a la memoria de la pionera del videoarte que todavía reclama su merecido lugar en la historia del arte mexicano.

A partir de una investigación documental, que incluyó la recuperación de planos y archivos del proceso creativo original, la pieza vuelve a tener una nueva vida en proporciones monumentales.

La videoinstalación se puede apreciar hasta el 1 de marzo en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México, de 11:00 a 18:00 horas. Posteriormente, la pieza hará una itinerancia.

El Dato: EL DOCUMENTAL Pola Weiss llegará a las salas de Cinemex y recintos culturales del país el próximo 5 de marzo.

Mi corazón, obra profundamente autobiográfica, como casi la totalidad de la producción de la creadora, “crea analogías entre el cuerpo femenino y la ciudad”, se explica en un comunicado.

En la propuesta artística, Pola Weiss relacionó la devastación del terremoto de 1985 en la Ciudad de México con la tragedia que, para ella, implicó la imposibilidad de ser madre.

La videoinstalación se presenta días antes de la llegada a los cines del documental Pola Weiss, dirigido por Alejandra Arrieta, quien rescata la vida y obra de una de las artistas de video más disruptivas del siglo XX.

La exhibición de la pieza tiene como objetivo que la investigación que se ha hecho de la artista “tenga una pluralidad de salidas que brinden al documental un formato expandido.

“Al final, más allá de la narrativa cinematográfica, nuestro motivo es dar a conocer a quien aún no tiene el lugar que merece en la historia del arte y el audiovisual en México”, compartió la directora.

Pola Weiss fue la primera persona en titularse con una pieza de videoarte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En su testamento estipuló que su obra debía ser resguardada por TV UNAM.

Mi corazón

Cuándo: hasta el 1 de marzo

Dónde: Centro de Cultura Digital

Horario: de 11:00 a 18:00 horas