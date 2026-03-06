Antonio Lobo Antunes, autor de destellos y tinieblas

Ha muerto a los 83 años de edad, el novelista, cronista y psiquiatra António Lobo Antunes (Lisboa, 1 de septiembre, 1942–Lisboa, 5 de marzo, 2026), uno de los escritores portugueses más leídos y traducidos de total reconocimiento internacional. Después de estudiar Psiquiatría, se enrola en el ejército portugués en el periodo de la guerra de Angola (1971–1973): experiencia trascendente que marca su destino y su carrera dentro de las letras lusitanas.

Autor de 34 libros (29 novelas y cinco cuadernos de crónicas), que exploran en las luces y las sombras de la historia reciente de Portugal: la brutalidad del régimen colonial en África, la dictadura de Salazar o el arribo esperado de la democracia. Recibió numerosos premios, entre los cuales destacan: Premio de la Unión Latina de Escritores 2003, Premio Ovidio 2003, Premio Jerusalem 2005, Premio Camões 2007 —el galardón más acreditado de la Literatura Portuguesa—, Orden de las Artes y las Letras Francesas 2008 y Premio Juan Rulfo FIL de Guadalajara 2008, amén de ser candidato durante muchos años del Premio Nobel de Literatura.

El Dato: ”El mundo ha sido hecho por detrás”, frase que le dijo un paciente esquizofrénico y que adoptó Antunes para definir su estilo de escribir basado en emociones.

Entre sus novelas sobresalen títulos como Memoria de elefante (1979), La muerte de Carlos Gardel (1994), Manual de inquisidores (1996), Esplendor de Portugal (1997) o la fábula con la que se alzó con el Gran Premio de Novela de la Asociación Portuguesa de Escritores en 1999: Exhortación a los cocodrilos. Recientemente, dio a conocer Acerca de los pájaros (2008), Mi nombre es legión (2009), El archipiélago del insomnio (2010), ¿Qué caballos son aquellos que hacen sombra en el mar? (2011), De la naturaleza de los dioses (2015), Hasta que las piedras se vuelvan más ligeras que el agua (2023).

Su paso por el conflicto bélico en Angola como médico psiquiátrico derivó en traumáticas heridas y en una mirada crítica a la inhumana dominación colonial, que lo conminaron a patentar esa turbadora estancia en las novelas En el culo del mundo (1979), Conocimiento del infierno (1980), Manual de inquisidores (1996) o La última puerta antes de la noche (2018). Narrador que asumía la fabulación como un acto inquietante y sugestivo en la conformación de un espacio muy personal y entrañable: cosmos Lobo Antunes.

34 publicaciones, entre ellas 5 volú-menes de crónicas

Discurso narrativo en que la memoria evoca zonas y recodos infantiles: en 2010 publica Sobre los ríos que van (título tomado de un verso de Luis Camoes), narración de remembranzas en que la bienaventuranza de la niñez se suscribe en las rutas del gozo: “Mi novela más entrañable, describo el tiempo más feliz de mi vida”: Lobo Antunes. Hombre de letras complejo, de trato difícil y de vida ermitaña, calificado por la crítica como un “animal solitario y rumiante”. Ferviente amante de la poesía, admirador del Siglo de Oro Español y lector voraz de Quevedo. Recitaba de memoria estrofas de Federico García Lorca y de Luis Cernuda.

Abordó con sagacidad la soledad y el dolor, la desesperación y el miedo, la enfermedad y la locura, el trasiego y la muerte. Supo escarbar en el alma humana hasta términos difícilmente comprensibles en la presentación de personajes agujereados por la historia reciente de Portugal. Dueño de una prosa hermosa, detallista, sosegada a veces, presta y sarcástica. António Lobo Antunes: cronista de las grandes desventuras y pequeñas grandezas del Portugal contemporáneo.