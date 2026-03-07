Inauguran Filco 2026 con más de 350 actividades gratuitas

La quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (Filco) se inauguró el viernes, entre el sonido de gaitas y la presencia de figuras destacadas, como la escritora Elena Poniatowska Amor. El evento tendrá como invitados de honor a Reino Unido, Tlaxcala, Huajuapan de León, Oaxaca, y a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Tres escenarios instalados en el Jardín Hidalgo de Coyoacán serán sedes de unas 350 actividades gratuitas, con la participación de más de 900 sellos editoriales.

Gerardo Valenzuela, presidente y fundador de la Filco, subrayó el crecimiento que ha tenido este encuentro literario en tan sólo cinco años, ya que se trata de una iniciativa organizada desde la sociedad civil que “busca revitalizar la cultura en Coyoacán. Hemos demostrado que no es sólo un evento, sino un movimiento cultural que ha contribuido a rehabilitar el espíritu cultural de Coyoacán en proyección a nivel nacional e internacional”.

Festividad literaria-cultural donde el futbol será protagonista con 18 conferencias en las que desfilarán destacadas personalidades del balompié mexicano para dialogar sobre deporte y literatura. Suscripción de la dinámica Dominadas por la literatura, en la que los participantes deben demostrar sus habilidades en este deporte para ganar un libro.

Rachel Brazier, embajadora adjunta de Reino Unido en México, expresó: “Durante 10 días, la Filco se convertirá en un pedacito del Reino Unido en México”; y recalcó la participación de Irvine Welsh, autor de la legendaria novela Trainspotting, que ha marcado a toda una generación. Han confirmado su asistencia, la novelista colombiana Laura Restrepo, el poeta español Luis García, el escritor portugués José Luis Peixotpo y el narrador mexicano Juan Pablo Villalobo, amén de los autores Elena Poniatowska, Elmer Mendoza, Coral Bracho, Agustín Monsreal, Juan Villoro, Eduardo Matos Moctezuma, Adolfo Castañón, Alberto Ruy Sánchez, Guadalupe Loaeza y Carmen Boullosa, así como representantes de otras disciplinas: el científico Antonio Lazcano, el muralista Ariosto Otero Reyes, y las vocalistas Amandititita y Vivir Quintana.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, celebró la existencia de la Filco, pues es un espacio donde se celebra la palabra escrita y convergen autores y lectores. “Aquí está presente el talento de quienes escriben, pero también el entusiasmo de quienes nos gusta leer”, concluyó.

Quinta Edición Feria Internacional del Libro de Coyoacán (Filco 2026)

Dónde: Jardín Hidalgo y Jardín Centenario de Coyoacán

Cuando: del 6 al 15 de marzo de 2026

Horario: de 11 a 22 horas

Entrada Libre