Recorren más de dos siglos de quehacer artístico de las mujeres

A través de 90 obras de 90 artistas, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM recorre más de dos siglos del quehacer artístico de las mujeres para dar cuenta de los aportes que han hecho en la historia del arte en México, las luchas que han abrazado y cómo han ido ocupando cada vez más espacios.

Se trata del libro 90 obras de mujeres artistas en México. 90 años del Instituto de Investigaciones Estéticas, coordinado por Rían Lozano y Angélica Vázquez Guadarrama. La obra más antigua que se incluye es de 1817, un autorretrato de la pintora novohispana Guadalupe Moncada, y la más reciente es un performance que Nina Höchtl presentó en 2025. Además, pasa por artistas como Frida Kahlo, Teresa Margolles, Leonora Carrington, Geles Cabrera, Helen Escobedo, Mónica Mayer y Magali Lara, por mencionar algunas.

El Dato: SE INCLUYEN pinturas de caballete, esculturas, fotografías, proyectos arquitectónicos, performances, instalaciones multimedia y libros de artista.

“El libro surge en el contexto de los 90 años del Instituto. Una forma de celebrar era contar una historia alternativa del arte en México, rellenando algunos huecos cruciales, que tienen que ver con la producción de las mujeres. Pensamos con jugar con el número del aniversario para ver si podíamos llenar el libro con 90 obras; nos llevamos una sorpresa, porque no sólo lo logramos, sino que quedaron muchas fuera”, compartió en entrevista con La Razón la especialista Rían Lozano.

La coordinadora detalló que el libro no es cronológico, sino que se presentan las obras por orden alfabético, por lo que se podrán ver de manera indistinta piezas del siglo XIX, del XX o del XXI, que dan cuenta de los aportes de las mujeres en la historia del arte.

206 años tiene la obra más longeva incluida en el libro

De las piezas más antiguas destacó que las artistas, si bien se inscribieron en la tradición de la época, hubo otras que se salieron del canon. Además de resaltar los pros y contras que tuvieron.

“Tenían la desventaja de no aparecer como pintoras, pero sí la ventaja de tener más libertad en la generación de las obras. Todas estas piezas nos hacen ver que muchas mujeres estuvieron insertas en el desarrollo de las corrientes artísticas de su época, pero hubo otras que, por esta libertad que tenían al no tener el ojo puesto por artistas profesionales, también pudieron hacer desvíos interesantes dentro de corrientes dominantes”. La investigadora señaló que esta indagación permitió conocer que la obra de artistas del siglo XIX aún es poco difundida, debido a que no se encuentra en colecciones de museos.

“La mayoría de la producción de estas mujeres está en colecciones privadas; eso hace que la visibilidad no sea tan fácil. Este libro es un buen paseo, porque tiene un carácter divulgativo, que recupera obras que no son tan fácilmente visibles, porque pertenecen a colecciones privadas y porque son parte de artistas que no necesariamente están en el circuito comercial”, explicó.

En el libro también se incluye el trabajo escultórico de artistas como Helen Escobedo y Geles Cabrera para dar cuenta del papel que han tenido las mujeres en este ámbito.

“La labor del trabajo escultórico ha sido uno de los huecos más importantes a llenar, porque las mujeres han sido y son relegadas de la labor escultórica, pero claramente hemos visto que han revolucionado la propia escena de la escultura, llevando a crear ambientes que nos llevan a pensar en esto que conocemos como escultura expandida”, externó.

Asimismo, la publicación da cuenta de que también hubo grandes mujeres litógrafas.

“Tenemos un trabajo sorprendente de Micaela Hernández, una litógrafa, el primer plano del Panteón de Dolores. Es interesante conocer que también las mujeres eran litógrafas y que Micaela fundó una dedicada sólo a mujeres de bajos recursos que vivían o transitaban en el Centro Histórico. También vemos cómo la producción artística de las mujeres ha servido siempre como un lugar seguro, pedagógico; se conformaban comunidades que no se hubieran podido nunca realizar.

El libro se presentará este próximo 12 de marzo a las 12:00 horas en la Sala Francisco de la Maza del Instituto de Investigaciones Estéticas.

Presentación del libro ı Foto: Especial

Presentación del libro

CUÁNDO: 12 de marzo

Dónde: Sala Francisco de la Maza del Instituto de Investigaciones Estéticas.

Horario: 12:00 horas