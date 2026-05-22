Munal traza la ruta que hizo de México un referente cultural y turístico

El recién mural restaurado de Miguel Covarrubias, Mapa de Producción de la República Mexicana (Rutas Marítimas), de 1947, que durante cuatro décadas fue inaccesible para el público luego de terminar dañado tras el sismo de 1985 que destruyó el Hotel del Prado; la magna obra de Alfonso X. Peña, Mercado, ca., de 1950; la espectacular pintura de Gerardo Murillo, Dr. Atl., Vista panorámica de la Ciudad de Puebla; mapas creados por Carlos Mérida y fotos de la arquitectura colonial tomadas por Guillermo Kahlo engalanan la exposición México: ruta y destino.

La exhibición se inauguró ayer en el Museo Nacional de Arte (Munal) y da cuenta de cómo el país construyó un imaginario visual con el que logró posicionarse como un referente cultural y turístico.

“Hay un proyecto importante en la década de 1920. Después de una lucha armada, también era restaurar una imagen de México tanto al interior como al exterior; entonces el arte, la cultura y la educación se convirtieron en estos grandes ejes con los que los gobiernos quisieron reconfigurar el país como un lugar pacífico y rico en tradiciones. Fue muy sistemático. La Secretaría de Hacienda hizo todo un programa de publicaciones y de inventarios”, destacó en entrevista con La Razón la curadora de la muestra, Claudia Garay.

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La obra restaurada de Miguel Covarrubias se ve imponente y está en diálogo con diversas fotografías de cómo era el Hotel del Prado. Destaca una imagen de Juan Guzmán en la que se ve al artista pintando El Turismo en México en el extinto inmueble en 1947. Refleja cómo el muralismo se convirtió en un atractivo turístico.

“El epílogo de la muestra es este mural de Miguel Covarrubias, en el que se destaca la producción y cómo se cartografía México a partir de sus caminos, pero también de su producción agrícola e industrial, que era parte de un discurso pictórico que se tenía en el Hotel del Prado. Afortunadamente, ya lo podremos disfrutar todos. Desde hace unos años estuvo restaurándose en una labor titánica. Tenemos los registros fotográficos de él pintándolo; a partir de eso, pueden realizar la labor que hicieron”, resaltó la curadora.

Se exhiben 380 piezas, entre fotos, pinturas, murales, publicaciones, guías turísticas, carteles y arte popular, provenientes de 40 colecciones institucionales y privadas. Reflejan cómo el proyecto posrevolucionario y después con el llamado “milagro mexicano” se construyó la imagen que hoy México ofrece ante el mundo, basándose en el pasado precolombino, la arquitectura colonial y su arte popular.

“Esos tres grandes imaginarios funcionaron perfectamente para promocionar a México como gran destino turístico. Hay una labor importante del rastreo de los carteles turísticos. Destacamos la ruta de Ciudad de México, Cuernavaca, Taxco y Acapulco, que fue el primer gran itinerario que se hizo”, explicó la curadora.

La capital del país representaba tradición y modernidad; Cuernavaca, además de tener un clima agradable fue el lugar donde Diego Rivera pintó murales. “Taxco fue el primer pueblo típico de México y el centro en el que se reunieron artistas e intelectuales; y Acapulco, un gran destino turístico que se comenzó a plantear desde las primeras décadas del siglo XX, pero tuvo su auge en 1940 y 1950”, añadió.

Son particulares las guías turísticas, publicaciones o carteles para promocionar a México ante el mundo; entre éstos la revista Archeology in Mexico Today con portadas ilustradas por artistas como el muralista Francisco Eppens; Modern Mexico, de 1937; México. Guía de turismo de la Ciudad de México y del Distrito Federal de los años 30 o México. The Land of Charm, ilustrada por Carlos Mérida. Materiales que ahora son objetos artísticos.

“Alfonso X. Peña, quien tiene una pintura de corte más popular, sirvió para esta construcción turística, tan bien, que el Departamento de Turismo hizo que varias de sus pinturas funcionaran como carteles. El propio Miguel Covarrubias no sólo hizo este mural, sino mapas carreteros.

“También Carlos Mérida es un gran actor en toda esta escena, sobre todo como colaborador de publicaciones periódicas y lo que hizo en ciertas galerías. Era el gran ilustrador de muchas de estas revistas; tuvo una práctica cartográfica importante. Participada en guías turísticas. Además de pintura, fotografía, grabado, hay una selección relevante de guías turísticas como objetos artísticos, porque colaboraron muchos creadores en ellas”, resaltó.

El Dr. Alt, Jorge Enciso, Roberto Montenegro, Alfonso X. Peña, Miguel Covarrubias y Carlos Mérida “formaron parte de este gran elenco que participó en esta escena”, agregó.

Con esta exposición, que estará abierta hasta el próximo 14 de febrero de 2027 y llega días antes del Mundial, que registrará importantes visitas turísticas a México, la curadora espera que quienes la recorran aprecien el patrimonio nacional.

“Todos los visitantes se pueden ver reflejados en esta muestra con esta práctica del viaje. Es una visión vital de nuestras instituciones salvaguardar y dar a conocer este patrimonio que es vastísimo en este país; esperemos que todos se lleven esto, que México es esta riqueza cultural que tenemos desde hace siglos y que hay que seguir resguardando y difundiendo”, concluyó la curadora.

México: ruta y destino

Cuándo: hasta el 14 de febrero de 2027

Dónde: Munal (Tacuba 8, Centro Histórico)

Horarios: martes a domingo de 10:00 a 18:00 h.

Costo: 95 pesos (general)