Asuntos familiares exhibe fallas de los sistemas de justicia

La directora francesa Émilie Rousset considera que “el sistema de justicia funciona más para el inculpado que para la víctima que sufre heridas en este proceso judicial”. Es parte de lo que muestra en la obra de teatro documental Asuntos familiares, a partir de testimonios extraídos de entrevistas realizadas en Francia, España, Portugal e Italia.

“En mi obra trato de entender exactamente en qué fallamos. A veces es una cuestión de eslabones, fallo en el primer eslabón, después el segundo, el tercero. Poco a poco se le van negando los derechos a la víctima. Por eso es importante que entendamos los detalles. Y es lo que hace que cada testimonio dure entre unos 15 y 20 minutos”, explicó Émilie Rousset, ayer en una conferencia de prensa vía Zoom.

150 horas de grabación formaron parte de la investigación

El montaje se presentará como parte del Festival CulturaUNAM, el 9 y 10 de octubre, en la Ciudad de México. Luego viajará al Festival Internacional Cervantino el 13 y 14 de ese mismo mes, en Guanajuato. Para estas funciones añadirá un caso mexicano que está en proceso de investigación.

“Estoy por tener la lista de las personas que podría entrevistar. Vamos a ver quién me responde. Estoy investigando”, dijo.

En el escenario se entrelazarán las historias de un magistrado; una pareja homosexual que recurrió a la gestación subrogada; el testimonio de un agente de policía catalán y las voces de mujeres a quienes arrebataron a sus hijos o que han sufrido incesto.

Émilie Rousset señaló que cada uno de estos testimonios “nos proporcionan detalles que nos permiten entender cómo funciona la justicia”. Los actores escuchan las voces de los entrevistados a través de auriculares y las recrean en tiempo real. De esta manera se entrecruzan la ficción y la realidad.

Específicamente de Francia, comentó que “hay un gran problema de reconocimiento del incesto. Cuando las madres van a denunciar, la justicia no les cree. Los niños son colocados en la asistencia pública o son entregados al padre. Las cifras son enormes, no son casos aislados. Esto de no creerles a las madres es un asunto sistemático”, lamentó.

La obra que une el italiano, el portugués, el francés y el español, también reflexiona sobre el papel de la familia. “Hago un retrato de la familia y muestro cómo es un vector de poder y de dominaciones. Hay un libro que dice que la familia es la cuna de las dominaciones. Ahí es donde empiezan a aprenderse. Hay también familias diferentes y sanas, el amor existe. Creo que la familia nuclear con un papá, una mamá y los hijos, como modelo único, no es la solución”, expresó.

Asuntos familiares permite ver que los sistemas de justicia europeos también son imperfectos como en el sur global. “Francia se ve aún, como un país muy avanzado en las cuestiones de humanismo y de justicia social, pero cuando vemos lo que hay en España, está 25 años adelantada a nosotros, con respecto a los derechos de las mujeres y de los niños. Así que creo que hay que revisar nuestras imágenes acerca de los países europeos”, mencionó.

Las funciones en la Ciudad de México serán en el Foro José Luis Ibáñez del edificio anexo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el 9 de octubre a las 18:00 horas y el 10 de ese mismo mes, a las 12:00.

Asuntos familiares

CDMX: Foro José Luis Ibáñez del edificio anexo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el 9 de octubre a las 18:00 horas y el 10 de ese mismo mes, a las 12:00.

Guanajuato: Teatro Principal, el 13 y 14 de octubre a las 18:00 horas.