Interdisciplina y vinculación con estados, ejes en la coordinación nacional de literatura

A más de cuatro meses de su nombramiento como titular de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), la poeta Minerva Reynosa afirmó a La Razón que, si bien seguirá con las líneas de trabajo de los últimos años referentes a la reivindicación de las lenguas originarias y autores afromexicanos, sumará la literatura chicana, la vinculación con escritores en el extranjero y en los estados y lo interdisciplinario.

“Me interesa la interdisciplina, la literatura digital, la poesía sonora, los entrecruces de literatura con las cosas expandidas. Todavía no tengo algo concreto, pero estoy pensando en que podamos hacer un festival, trabajar en un proyecto de literatura interdisciplinaria”, comentó.

Dijo que será fundamental que la Coordinación Nacional de Literatura tenga mayor alcance en los estados, por eso será primordial “la vinculación con las secretarías, los institutos de cultura y también la propia comunidad literaria. Estar viendo las posibilidades de que vengan, se vayan, ser el puente para hacer esas relaciones”, dijo.

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Reconoció que recibió la CNL con varios pendientes, entre éstos, el adeudo a las profesoras del XXI Diplomado de Creación Literaria del Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, que tuvo lugar entre noviembre de 2025 y mayo de 2026. Entre las participantes estuvieron Lola Ancira, Libia Brenda, Bibiana Camacho, Zamira Franco y Andrea Muriel.

“No puedo abundar mucho en eso, pero con ellas ya nos hemos acercado y ya se va a solventar en la medida administrativa posible”, explicó.

¿Por qué hubo este atraso en los pagos?, se le preguntó y respondió: “No puedo decir ahora. Porque vamos a sacar la información después. Desde que entré, en este tipo de cosas he tratado de estar cerca de los escritores, a muchos los conozco. Ahí la llevamos”.

De los trabajos que siguen en curso está el de la digitalización del acervo sonoro de la coordinación. “Eso sigue. No sé en qué ritmo se digitalice, pero se está en ese proceso, por ejemplo, hace meses fui a la Capilla Alfonsina, están los vinilos de Alfonso Reyes en El Colegio Nacional hablando sobre literatura griega, se están digitalizando. Hay cosas que se van encontrando”, compartió.

La biblioteca que les donaron, y de la cual no pueden revelar quién fue el propietario, está en proceso de catalogación. Son alrededor de 500 títulos.

ORALIDAD POÉTICA. Este fin de semana tendrá lugar Yo soy mi lengua. Encuentro Internacional de Poetas en Voz Alta, un acercamiento “a la poesía escrita por mujeres en lenguas originarias”, detalló Minerva Reynosa.

Participarán Liliana Ancalao, en lengua mapuche (Argentina); Adriana Machi Paredes Pinda, en mapuche williche (Chile); Negma Coy, en maya kaqchikel (Guatemala); Norma Cantú, en inglés y español (Estados Unidos), y Mikeas Sánchez, en zoque (México), quienes propiciarán una reflexión sobre “la diversidad de las identidades lingüísticas que se crean, desarrollan y se defienden en América”.

Que el público escuche su poesía de viva voz mañana en el Pabellón Escénico, para Minerva Reynosa es una oportunidad valiosa: “La maravilla de la poesía en voz alta es que la vocación de las palabras toma otra dimensión. La poesía es canto, es rezo, también manifestación, queja”.

Encuentro

Cuándo: sábado 22 de agosto

Dónde: Pabellón Escénico, ubicado en el Jardín Escénico.

Horario: 12:00 horas