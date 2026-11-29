Salman Rushdie durante su encuentro con medios de comunicación en la FIL Guadalajara 40, el 29 de noviembre de 2026.

En Guadalajara, Jalisco

Para el aclamado escritor británico-estadounidense Salman Rushdie, “la libertad es estar en desacuerdo”, por lo que critica que algunos jóvenes estén dispuestos a impedir formas de expresión que rechazan.

“Creo que existe cierta confusión entre los jóvenes sobre el concepto de libertad. A mi entender, un aspecto fundamental de la libertad es estar en desacuerdo; en una sociedad abierta, debe existir un entorno en el que las personas puedan discrepar entre sí de manera civilizada”, afirmó esta mañana durante un encuentro con medios en la Feria Internacional de Guadalajara (FIL Guadalajara).

Rushdie dijo que pretender que todos estemos homologados en un mismo sistema de pensamiento puede convertirse en un terreno peligroso.

“Me parece que algunos jóvenes conciben la libertad como algo que sirve para expresar sus propios valores, hasta el punto de estar dispuestos a impedir ciertas formas de expresión con las que no están de acuerdo. Considero que eso es un terreno peligroso”, comentó el autor de 79 años, quien también señaló que al final cada generación construye el mundo a su manera.

El escritor Salman Rushdie durante un encuentro con medios en la FIL Guadalajara 40. ı Foto: Adriana Góchez | La Razón

Salman Rushdie se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la censura, principalmente a raíz de que el ayatolá Ruhollah Jomeini, entonces líder supremo de Irán, condenara que su libro Los versos satánicos insultaba al profeta Mahoma, lo cual lo puso bajo amenaza. Habló sobre la importancia de la libertad para los escritores y los lectores.

“Por lo general, se habla de la censura a los escritores; pero considero que es igual de importante hablar de la censura a los lectores. Como lector, no quiero que nadie me diga qué puedo leer y qué no. Quiero tomar esa decisión por mi cuenta”, comentó, y celebró que en Estados Unidos, donde actualmente reside, es más difícil lograr censurar libros.

Sin embargo, lamentó que haya escritores perseguidos en todo el mundo. “Muchos escritores, en diversos países y continentes —en Asia, Europa y África—, todavía necesitan encontrar un lugar seguro”, refirió.

El autor, quien presenta en la FIL de Guadalajara su último libro La penúltima hora, también se refirió a las pasadas elecciones legislativas en EU, donde los demócratas recuperaron el Congreso y el Senado.

“Albergo cierto optimismo a raíz de las recientes elecciones legislativas en Estados Unidos del pasado 3 de noviembre. Creo que ese es el mensaje que nos ha transmitido el electorado estadounidense: que ya basta de todas estas tonterías: la corrupción, las mentiras, el racismo. Tal vez el ambiente esté cambiando. Eso espero, al menos”, expresó.

Salman Rushdie compartió la importancia del humor como una herramienta contra el poder. “Considero que el humor es algo que une a las personas: cuando reímos, reímos juntos. Por tanto, une en lugar de dividir. Es una excelente manera de recordarles a quienes ostentan el poder que, en realidad, no nos importan demasiado”.

MÚSICA Y LITERATURA

El escritor Salman Rushdie, después del atentado que sufrió en 2022, cuando fue apuñalado en 12 ocasiones, publicó Cuchillos, donde cuenta ese hecho como una respuesta, pero ahora ya está en librerías La penúltima hora, obra con la que regresa a la ficción.

“Una vez que escribí el libro de memorias, logré dejar eso atrás y volver a la vida cotidiana de mi escritura”, contó.

Compartió que tiene un especial interés por la música y que ésta forma parte importante incluso de su escritura.

“Cuando trabajo en un pasaje a solas en mi habitación, lo leo en voz alta para asegurarme de que el ritmo del lenguaje sea el que busco. Considero que el lenguaje es una forma de música muy importante; tiene sus propios ritmos y su propia manera de comunicar”, dijo.

Salman Rushdie, incluso, compartió dos momentos de los que se siente orgulloso: la canción que compuso en 1999 para U2 llamada “The Ground Beneath Her Feet”, y la vez que Leonard Cohen lo besó fraternalmente, durante los Premios 2012 a la Excelencia Literaria en Letras de Canciones.

🎆 Así recibieron en la FIL Guadalajara al escritor #SalmanRushdie, quien acude por tercera vez a la feria. Esta vez para presentar “La penúltima hora”. 📚



📹: @AdiGochez#FILGuadalajara #Guadalajara #FILGuadalajara2026 pic.twitter.com/7IpniyMfER — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 29, 2026

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