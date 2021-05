Andrés Roemer: la actriz Mariana Peñalva lo denuncia por violación; ella iba con su hijo

La actriz Mariana Peñalva denunció que el escritor Andrés Roemer, con una orden de aprehensión, la violó en 2009 cuando acudió a una entrevista de trabajo acompañada de su hijo, que en ese entonces tenía cuatro años.

En un video que difundió en su cuenta de Facebook, Mariana Peñalva contó que acudió con su hijo a la casa de Roemer, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, para conversar acerca de un proyecto cinematográfico que emprendía debido a los problemas económicos que enfrentaba su familia, pues el padre de su hijo tenía un tumor cerebral.

Al llegar a la casa de Roemer, contra quien la Interpol emitió una ficha roja de búsqueda para localizarlo, el exdiplomático llevó a la actriz y a su hijo a un "salón muy grande" y fue ahí cuando una trabajadora doméstica ingresó para llevarse al niño a otro lugar.

“Llegó y agarró de la mano a mi hijo y le dijo, ven, ven, te voy a dar algo. A mí me sacó un poquito de onda porque no me preguntaron mi opinión y le dije, por favor no le den muchos dulces porque no puede comer mucha azúcar”, relató Peñalva.

Roemer le dijo que la trabajadora se lo había llevado para que los dejara platicar. “Lo único que me tranquilizó fue escuchar la voz de mi hijo del otro lado de la puerta. Yo oía que estaban del otro lado jugando”, agregó.

Mariana Peñalva narra que Andrés Roemer la violó

Señaló que cuando se sentaron en unos sillones Roemer la agredió sexualmente. “No me defendí, no hice nada. Por más que le decía, no Andrés, espérate, no parecía entender lo que es no. Yo no quería que me oyera ni gritar, que algo me estaba pasando porque no quería que se angustiara o se preocupara (su hijo). Lo más terrible es que yo no quería hacer ruido porque no quería dejar de oír su voz, porque el que más me preocupaba era él porque no sabía si le iban a hacer algo a él también”, contó Mariana Peñalva.

La actriz señaló que tras haberla violado, Roemer se subió el pantalón y le dijo: “lo siento mucho, es que estaba muy excitado… No lo entendí, estaba en shock. Me paré, fui hacia la puerta y lo único que quería era recuperar a mi hijo. Lo único que me dio paz en ese momento es escuchar su voz a través de la puerta, porque para mí, al menos él estaba bien”, señaló.

"Llegué a mi casa en la incredulidad total, me metí a la regadera y me sentía tan sucia, tan mal, pero me culpaba a mí misma, me decía yo me metí en esa situación, seguramente envié malas señales, ¿para qué llevé vestido?, ¿para qué me arreglé?.. Durante todos estos años no se lo dije a nadie y me quedé con toda la culpa", agregó.

Mariana Peñalva llama a otras mujeres a alzar la voz

Peñalva señaló que se encuentra fuera de México, por lo que no puede formalizar su denuncia ante la Fiscalía; sin embargo, hizo un llamado para que otras mujeres puedan alzar la voz con el fin de que ninguna más vuelva a ser violentada.

“Ahora que veo los videos y declaraciones de las mujeres que platican la misma cosa, que les pasó exactamente lo mismo, me da una rabia, porque no es un caso aislado, no es me sucedió esto por pendeja, no, es porque este hombre está enfermo. ¡Lo siento Andrés pero estás enfermo, no puedes hacer eso con las mujeres”, dijo la actriz, con la voz entrecortada.

Andrés Roemer es investigado por la Fiscalía de la Ciudad de México por el delito de violación equiparada y por otras carpetas de diversos delitos sexuales. Se encuentra en calidad de prófugo en Israel, donde una joven lo acusó de intentar acosarla.

AG