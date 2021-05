Esposa e hija de Andrés Roemer responden a denuncia de Mariana Peñalva

Pamela Cortes-Roemer y Valeria Roemer, esposa e hija del escritor Andrés Roemer, respondieron en redes sociales a las acusaciones de abuso sexual que hizo la actriz Mariana Peñalva. Pusieron en duda los señalamientos de la artista argumentando que fue amiga de la familia después de la agresión.

“Mariana, ¿por qué seguiste siendo íntima amiga de mi papá y de la familia 7 años después de eso?, seguiste viniendo a la casa miles de veces, le pediste a mi papá que te presentara a un amigo político casado, ¡yo lo vi! Lo buscaste en Francia, lo invitabas a eventos, conociste a la familia y nunca, nunca le dijiste nada. ¿Cuánto te pagaron? ¡No podemos creer mis hermanos y yo tú bajeza!”, cuestionó en Facebook Valeria Roemer, hija del exdiplomático, quien cuenta con una orden de aprehensión de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

Respuesta de Valeria Roemer, hija de Andrés Roemer, a las acusaciones de Mariana Peñalva. Captura de pantalla

“Por empatía y respeto a ti y a tu familia te contesto lo más sincera y respetuosamente. Nunca fui íntima de la familia, llevo ya más de 10 años fuera de México, justo me fui después de lo que sucedió con tu papá, jamás comimos juntas tú y yo, ni con tus hermanos (ni los conocí en persona), ¿acaso fui invitada a la boda de tu papá o a sus reuniones familiares, tenemos fotos juntos o con tu familia? ¿Por qué mentir así?”, dijo Peñalva.

Respecto a los cuestionamientos que hizo Valeria Roemer acerca de que la actriz siguió en contacto después de la agresión, Peñalva indicó: “No sé qué te cuenta tu papá y puedo entender que prefieras creerle, en verdad lo entiendo, pero somos más de 60 mujeres que no pedimos nada más que justicia y sobre todo que se detenga, no queremos nada más que proteger a otras mujeres para que esto no se repita”.

También Lee Periodista capta a Andrés Roemer en las calles de Israel

Ante ello, la hija de Andrés Roemer reiteró que su papá “no es un violador. Crecí con él y viví con él toda la vida. Fue de muchas maneras mi papá y mamá al igual que de mis hermanos. Si lo conocieran, se darían cuenta que vivimos en un mundo en donde eres culpable por acusación y el juzgado es nada más y nada menos que Twitter”.

Por su parte, Pamela Cortes-Roemer, esposa del exdiplomático compartió en Twitter la respuesta de una cuñada de Mariana Peñalva ante la denuncia de la actriz.

“La cuñada de Mariana Peñalva responde sobre la acusación de ésta en el caso Andrés Roemer #falsavictima", escribió en Twitter.

La cuñada de Mariana Peñalva responde sobre la acusación de esta en el caso Andrés Roemer #falsavictima pic.twitter.com/5duAh6JOJG — Pamela Cortes-Roemer (@PamelaCortes) May 19, 2021

AG