Guanajuato aumenta recursos al Cervantino a cambio de que el municipio… ¡pague la luz!

En Guanajuato, Guanajuato

El estado de Guanajuato aumentó el presupuesto que destina al Festival Internacional Cervantino, de ocho a 10 millones de pesos. A cambio de que el municipio sede del encuentro se comprometiera a cubrir los gastos de energía eléctrica para el magno evento, reveló ayer el gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Durante la presentación del programa de la próxima edición del FIC, Alejandro Saldaña Navarro, presidente municipal de Guanajuato, agradeció al gobernador Diego Sinhue Rodríguez, por aumentar dos millones de pesos al presupuesto de la demarcación para el festival.

Señaló que regularmente se les otorga un presupuesto de seis u ocho millones de pesos. Sin embargo, confesó que le hizo saber al gobernador de la entidad que el monto no es suficiente.

Diego Sinhue accedió a aumentar el presupuesto a la demarcación para la realización del Festival Internacional Cervantino, con el fin de cubrir horas extras de servidores públicos, como policías y personal de limpieza.

"Quiero decirte, gober, también con total transparencia —y aquí está la gente de la presidencia municipal— que esa lana se va íntegra para horas extras, ahí no se va para gasolinas o para otras cosas", aseguró Saldaña Navarro.

"Yo quiero agradecer con el corazón mucho, porque tú dices, y dices bien, que mucho bla, bla, bla, pero lo que no se ve reflejado en presupuesto no es amor, y la verdad es que hoy nos estás apoyando con dos millones de pesos más", apuntó el mandatario local.

Ante esto, el gobernador guanajuatense confirmó el aumento al presupuesto para el festival, pero apuntó que a cambio, el gobierno municipal debe encargarse de los gastos de energía eléctrica.

"Alejandro Navarro, claro que sí te vamos a apoyar con ese recurso extraordinario. Hubo otros años que te estuve diciendo: 'Alejandro, aguántame, no puedo aumentar el presupuesto, porque estamos en un tema de la pandemia'", dijo Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato.

"Este año dije: 'Ahí está, 10 millones de pesos'", señaló el mandatario de la entidad, antes de explicar el acuerdo entre el gobierno estatal y el municipal.

¿Quién pagaba la luz en el Cervantino?

"Hay unos medidores de la CFE que son exclusivos para el Cervantino, entonces nunca sabemos quién los tiene que pagar, si la federación, el estado o el municipio", explicó, Diego Sinhue Rodríguez, mandatario de la entidad.

Apuntó que con el aumento del presupuesto al municipio para el Cervantino, se acordó que sería el gobierno local el encargado de cubrir los gastos de energía eléctrica: "De ahora en adelante tú pagas las luz. Ya, queda bien definido", dijo.

El gobernador de Guanajuato detalló que el recibo no es caro, y dijo bromeando que todo cuesta, y la CFE no hace descuentos: "Todo cuesta, no crean que nos hace descuento el señor Bartlett. La Alhóndiga gasta mucha energía y está todos los días funcionando", comentó Sinhue Rodríguez.

