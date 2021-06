¿Quién es Hugo Sigman, el empresario de Grupo Insud que compra Siglo XXI Editores?

El Consejo de Administración de Siglo XXI Editores aprobó a Jaime Labastida el traspaso de sus acciones, que representan el 58 por ciento, a las empresas editoriales Capital Intelectual de Argentina y Clave Intelectual de España, cuyo dueño es el empresario Hugo Sigman, fundador de Grupo Insud, se informó este lunes a través de un comunicado.

“Creemos que esta confluencia con Grupo Insud potenciará y relanzará en el mundo ibérico nuestra actividad editorial”, detalló Siglo XXI Editores.

Señaló que con la venta de las acciones de Jaime Labastida se “transita a una nueva etapa que asegura la viabilidad en la misión de la línea editorial de Siglo XXI, aunada ahora en valores e intereses con Capital Intelectual, Clave Intelectual, Le Monde Diplomatique y The New York Review of Books.

TAmbién lee Luisgé Martín explora la infidelidad en Cien noches

¿Quién es Hugo Sigman, el empresario que adquirió Siglo XXI Editores?

Hugo Sigman es un empresario argentino, fundador, director general y accionista de Grupo Insud.

Es médico psiquiatra y comenzó su carrera empresarial en la industria farmacéutica. En 1978 fundó Grupo Insud.

Actualmente Grupo Insud, a través de Mabxience produce el principio activo de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca, junto con el empresario Carlos Slim.

En el ámbito de la cultura Grupo Insud cuenta con la Editorial Capital Intelectual.

AG