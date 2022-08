Isaac Hernández ofrece una noche inolvidable con Despertares.

“Vamos a vivir una noche inolvidable, disfruten”, prometió el primer bailarín del Ballet de San Francisco, Isaac Hernández, al inicio del espectáculo de Despertares en el Auditorio Nacional, entre gritos a aplausos eufóricos de los 10 mil asistentes que lo recibieron como si fuera una estrella de rock, de pop o de reguetón, demostrando que la danza puede llegar a las masas. El artista cumplió: durante las dos horas y media que duró la gala, el público experimentó un sin fin de emociones, desde asombro y emoción al ver las destrezas de los bailarines, sentirse conmovidos por algún pas de deux de alguna obra clásica de ballet y hasta melancolía al ver la colaboración entre Chey Jurado, Geo Meneses y Los Macorinos.

El espectáculo arrancó con un ambiente alegre y lleno de energía que creó la agrupación Ghetto Funk Collective, la cual trajo al escenario la cultura musical del funk, el soul y el jazz, compaginada con un baile de libertad y de gozo; después Isaac Hernández, otro de los más aplaudidos, junto con Mayara Magri, el Royal Ballet, deleitaron con un clásico del ballet, Don Quixote, fragmento en el que el mexicano dio muestra de su habilidad técnica e interpretativa, el público se sorprendió al ver los impecables saltos del artista.

La emoción de los presentes fue en aumento cuando apareció en el escenario el español Chey Jurado, quien por primera vez participa en Despertares. El reconocido bailarín compartió una probadita de hip-hop, bboying, popping y locking, con la pieza The Weight of Gild.

Después de ver la danza urbana de Chey Jurado, Esteban Hernández y Misa Kuranga conmovieron y causaron sorpresa con su ejecución de Tchaikovsky Pas de Deux, del reconocido coreógrafo George Balanchine, una pieza romántica llena de giros y levantamientos; Hernández emocionó con sus grandes saltos y dobles tours en L”air; y Kuranga con sus elevaciones, giros y saltos.

Con la coreografía “Awáa”, de Aszure Barton, los asistentes también se quedan boquiabiertos. Tres bailarines ejecutan un fragmento en el que está presente la danza contemporánea y africana.

Mientras que con “Blake works”, de William Forsythe, el público se derrite. Isaac Hernández de vuelta en el escenario, pero ahora con Chyrstyn Fentroy, demuestra que además de ejecutar con maestría una pieza clásica, puede conmover con un ballet moderno con esta coreografía que es una carta de amor a este arte.

Otra pareja de las más aplaudidas de la noche fue Mabinty DePrince y Francesco Gabriele Frola, quienes bailaron una fragmento de “Diana & Acteon”, dejando sorprendidos a los espectadores, principalmente por los saltos tan altos del ejecutante del English National Ballet.

Isaac Hernández ofrece una noche inolvidable con Despertares. Foto: Carlos Mora.

Isaac Hernández ofrece un espectáculo de alto nivel que enamore a través de los ojos. Foto: Carlos Mora.

El espectáculo arrancó con un ambiente alegre y lleno de energía que creó la agrupación Ghetto Funk Collective. Foto: Carlos Mora.

Tras el intermedio, el comienzo de la segunda parte del show también estuvo lleno de energía, con Martin y Facundo Lombard, quienes con la música de Astor Piazolla y la pieza “Libertango” emocionaron al público, que miraba con asombro el movimiento de sus pies sobre una tarima. Los bailarines también estaban sorprendidos de ver a 10 mil almas viéndolos con suma atención, así que cuando terminaron de bailar se tomaron una selfie y decidieron hacer una dinámica con los asistentes, que ellos también crearan música con sus pies y palmas, fueron dirigiéndolos como a una grande orquesta.

Una coreografía que dejó suspiros fue “Hurry up, We are Dreaming!”, a cargo de Dores André y Esteban Hernández. Una pieza onírica sobre los sueños.

Sin duda, el estreno de “Veinte años”, con Chey Jurado, la cantante Geo Meneses y con música en vivo de Los Macorinos, erizó la piel. La voz de la intérprete, la desgarradora letra “Qué te importa que te ame/Si tú no me quieres ya/El amor que ha pasado/No se debe recordar” y la manera cómo el bailarín le puso movimiento a la canción, dejó conmovido al público.

El final de Despertares estuvo a cargo de Isaac y Esteban Hernández, quienes bailaron la pieza que ya se ha vuelto tradición en el espectáculo, “My Way”, de Stephan Toss con música de Sinatra.

Cuando aparecieron todos los bailarines participantes en el escenario para despedirse el público se desbordó en aplausos y gritos, e incluso cuando Isaac Hernández se acercó al público, la emoción fue tanta que varias personas querían saludarlo. Una joven fue hacia él para que le diera un autógrafo y el artista jalisciense cumplió el sueño de esa chica.

Ni los bailarines ni el público parecían quererse ir, así que los aplausos y baile seguían, demostrando que si, como dice Emilia Hernández, productora ejecutiva de la gala, ofreces un espectáculo de alto nivel que enamore a través de los ojos, habrá quienes estén dispuestos a verlo y a seguir apoyando este proyecto.

