Tenor Javier Camarena vuelve a México, ¿cuándo será su recital en Bellas Artes?

El tenor mexicano Javier Camarena regresa a los escenarios del país, después de más de año y medio de estar no poderse presentar debido a la pandemia. Su reencuentro con el público nacional será con la gira “Tiempo de cantar”, en la que visitará las ciudades de Torreón, Morelos, León, Mérida y la Ciudad de México, con recitales íntimos en los que compartirá escenario con el pianista Ángel Rodríguez.

La primera parada será el próximo 4 de septiembre en el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato; después continuará el 11 del mismo mes en el Teatro Nazas, en Torreón, Coahuila; el 15 en el Teatro Peón Contreras, en Mérida, Yucatán; y el Centro Cultural Teopanzolco, en Cuernavaca Morelos, detalló Javier Camarena este lunes, en conferencia de prensa desde Suiza.

Los conciertos incluirán música francesa, zarzuelas y hasta temas de compositores mexicanos como José Alfredo Jiménez.

Cartel de la gira "Tiempo de cantar" de Javier Camarena Spinto

“Después de este patrón obligatorio, volver ahora a nuestro México y hacer una serie de presentaciones en diversos estados de nuestro país es algo que me llena de muchísima ilusión. Es súper necesario volver a cantar en vivo después de este paro de actividades presenciales que nos ha impuesto a pandemia. Esta gira es para celebrar 10 años de trabajo con el pianista Ángel Rodríguez, hemos estado juntos en muchos escenarios alrededor del mundo”, expresó el tenor recientemente reconocido como el Mejor Cantante Masculino por la International Opera Awards, los llamados Óscar de la ópera.

¿Cuándo se presenta Javier Camarena en Bellas Artes?

El cierre de la gira será el próximo 30 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes, de la Ciudad de México, donde la última vez que se presentó fue en febrero de 2020 con “La hija del regimiento”.

Detalló que con Ángel Rodríguez interpretará los “Tres Sonetos del Petrarca”, de Liszt, así como piezas del compositor mexicano Blas Galindo como “Arrullo” y “Madre mía, cuando muera”, por mencionar algunas. La joven pianista María Hanneman será pianista solista invitada.

Javier Camarena confió en que sea un emotivo reencuentro con sus fans mexicanos, a quienes les hizo un llamado para seguirse cuidando, pues la reactivación de los teatros en el país depende del esfuerzo de todos.

“Los retos en la ópera son volver a ganar la confianza del público, estar presentando una oferta cultural en un ambiente seguro. Sabemos cómo funciona el virus, cómo cuidarnos y arriesgarnos menos, que estar vacunados no nos asegura que no nos va a pasar nada, por lo tanto todos tenemos que jalar parejo, respetar la sana distancia, uso de gel, cubrebocas, estar consciente que si estoy sintiendo tos y catarro no voy a exponer a la demás gente y me quedo en mi casa por más ganas que tenga ir al concierto, la ópera necesita esto fundamentalmente”, expresó.

AG