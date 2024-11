Chivas: Ricardo Marín es víctima del vandalismo, le destrozan la camioneta ¿Qué le robaron? (VIDEO)

El delantero de Chivas, Ricardo Marín, reportó que fue víctima de un acto vandálico en Guadalajara. A través de sus redes sociales, Marín compartió detalles de un incidente ocurrido cuando encontró su vehículo con un cristal roto tras una visita a una tienda.

En una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram, Marín relató cómo fue afectado por el vandalismo en una plaza comercial de Guadalajara.

Según el delantero, el incidente ocurrió mientras realizaba una breve parada en un Home Depot, ubicado en la “Perla Tapatía”. Cuando regresó al estacionamiento, se dio cuenta de que uno de los cristales de su vehículo había sido dañado.

“Pues banda, uno ya no puede ni venir al Home Depot a comprar cosas porque te cristalean aquí mismo, estamos en el estacionamiento de aquí del lugar y aquí mismo adentro te cristalean todo”, declaró Marín en uno de los videos, visiblemente molesto por la situación.

Ricardo Marín reconoció su molestia

En otro fragmento del video, el jugador rojiblanco expresó su frustración ante el acto vandálico: “Ay, qué coraje", exclamó, mostrando el estado en el que quedó su vehículo tras el ataque.

Afortunadamente, Ricardo Marín informó que el acto vandálico no derivó en el robo de sus pertenencias, ya que los responsables del “cristalazo” no tomaron nada del interior de su automóvil. En un segundo video, el delantero detalló que, aunque el incidente causó daños a su vehículo, no hubo pérdidas materiales significativas.

“Aparte no se llevaron nada, solo hicieron la maldad”, explicó Marín, destacando que, aunque el incidente fue perturbador, no sufrió mayores consecuencias.

El delantero de Chivas muestra cómo quedó su camioneta. Foto: Instagram / Ricardo Marín

Ricardo Marín entre otros futbolistas agredidos

El incidente vivido por Ricardo Marín reabre la conversación sobre la seguridad de los jugadores en México, particularmente en entornos urbanos.

En redes sociales, varios seguidores del equipo expresaron su apoyo al jugador y su descontento con la inseguridad en Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país y sede del equipo.

Este tipo de situaciones no solo afecta a figuras públicas, sino que refleja una problemática que impacta a la ciudadanía en general.

A pesar de la desafortunada experiencia de Marín, el equipo rojiblanco se mantiene concentrado en su objetivo.

Con la confianza de un triunfo reciente y la motivación de sus seguidores, Chivas enfrentará la última jornada del Apertura 2024 buscando el pase directo a la Liguilla.