Cruz Azul: Óscar Pérez le tira a Vicente Sánchez pese al buen momento del equipo

El momento que vive el Cruz Azul es muy bueno, pero no es del agrado para muchos aficionados, entre ellos la leyenda de La Máquina Óscar “Conejo” Pérez, quien reconoció el trabajo de Vicente Sánchez, pero no lo ve como permanente en el banquillo azul.

En una entrevista con ESPN, el exportado del Cruz Azul manifestó que si se queda le deben de dar un buen proceso y así demostrar que tiene las capacidades para estar al frente de los Cementeros.

“Va bien, pero creo que es muy apresurado decir que ya está listo, yo creo que no, creo que le falta. Tiene que llevar un proceso y ojalá que pueda consolidarse, pero hay que esperar porque me parece muy pronto para decir que Vicente es el indicado para quedarse en definitiva”, manifestó.

TE RECOMENDAMOS: Hoy enfrentan al Toluca Jardine vive su mejor inicio con el América

❌ SE PERDIÓ LA CONTINUIDAD.



Las palabras de @Oscar_Conejo21 , con la inminente salida de Martín Anselmi de Cruz Azul. 🚂



¿Qué opinan celestes?#TodoEsPosible #CruzAzul pic.twitter.com/ALE7I9fb6j — Hi! Sports TV (@HiSportsTV) January 22, 2025

Si se queda que lo respalden, dice Pérez

Por otra parte, reconoció que sería importante que le respeten el proceso si deciden que se quede, pero que los directivos necesitan medir las exigencias del club y cómo se va desarrollando el Clausura 2025 de la Liga MX.

“Si se queda, ojalá que le den un buen proceso, porque ha pasado otras veces que lo hacen bien lo que resta del torneo, después tantito no empieza bien y le van a dar las gracias o no lo dejan terminar el proceso. Si toman la decisión de mantenerlo, que lo respalden realmente. Los directivos tendrán que ir midiendo la exigencia que conlleva estar al frente de un gran equipo como lo es Cruz Azul, con toda la responsabilidad y con todo lo que se maneja, porque no es fácil”, añadió.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre el caso de Martín Anselmi y su presunta traición al Cruz Azul, Óscar Pérez aseguró que él lo ve normal y que esa fue una decisión personal y profesional para crecer.

“La verdad no lo vi como traición, también hay que pensar que cuando la gente está ahí y que no se dan las cosas no se tientan el corazón para decirte adiós, muchas gracias te tienes que ir. Él tomó su decisión y más si estaba establecido en el contrato que tenía una cláusula para poder salir, creo que tuvo que cumplir con lo estipulado, lo único que no me pareció fue que se hiciera con dos fechas de arrancado el torneo”, dijo en la entrevista.