Mérida Open AKRON 2025: Renata Zarazúa reconoce que las lesiones “es algo que me mata mucho la cabeza”

Renata Zarazúa se sinceró luego de perder en dobles del Mérida Open AKRON 2025 y reconoció que las lesiones en su rodilla la han afectado mentalmente, pues además de no dejarla jugar en el certamen de singles en Yucatán, le afectaron en su rendimiento junto a María Lourdes Carlé.

“De la rodilla estoy bien, obviamente me falta mucho como tener esa confianza de que puedo, al final he tenido tres cirugías en toda mi vida, entonces ese miedo es como algo que me mata mucho la cabeza y por esa razón fue la que no jugué en singles, porque sabía que no iba a tener la confianza, y luego jugar así tensa no es bueno para otras partes del cuerpo, así que me falta un poco superarlo mentalmente”, dijo en conferencia de prensa.

Zarazúa y Carlé cayeron en primera ronda del torneo de dobles ante Sabrina Santamaria y Qianhui Tang en set de desempate. Para la nacida en Ciudad de México siempre es especial jugar al lado de una latinoamericana, pero fue la primera vez que lo hizo con la albiceleste.

▶ #Video | Inicia el partido 🔥

Renata Zarazúa y Lourdes Carlé se enfrentan a Sabrina Santamaria y Qianhui Tang 🎾 compromiso de ronda inicial de dobles en el Mérida Open AKRON#MeridaOpenAKRON



📹: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/qUCAocLpd1 — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 26, 2025

“Es la primera vez que jugamos juntas, me sentí muy bien, creo que siempre jugar con una latina, con alguien que hable español, te comunicas mucho mejor, también es una amiga. Fuera del resultado, al menos la pasas bien y no te quedas con un como mal sabor”, agrega.

Renata Zarazúa ya piensa en sus próximos compromisos

Luego de la eliminación, Renata Zarazúa ya fija su mente en próximos retos, los cuales los más grandes en la cercanía son el Masters de Indian Wells WTA 1000 y el Masters de Miami WTA 1000.

“Me voy a Indian Wells, bueno, en unos días, Indian Wells, Miami voy a ver cuáles son los juegos, el calendario es muy largo, así que todavía me falta decidir”, indicó.

▶ #Video | ¡Ya calienta la mexicana! 🎾🔥



Renata Zarazúa 🇲🇽 se prepara para su duelo en dobles en el Mérida Open AKRON. Hará pareja con María Lourdes Carlé



Concentración a tope de Renata Zarazúa para su debut en Mérida🎾



📹: Alejandro Ayala @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/KttCvvxqFo — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 26, 2025

Por su parte, la argentina, actual 100 del listado de la WTA, comentó que tiene algo especial jugar al lado de una amiga, sumado a que se queda contenta de empezar bien en el duelo del Mérida Open AKRON, aunque es diferente jugar dobles a singles.

“Jugar con una amiga tiene algo especial, no es lo mismo que que jugar solamente un doble. Arrancamos muy bien, veníamos dominando, pero bueno, también esto es lo que tiene el doble. Jugamos contra una pareja y viene jugando hace mucho. Los puntos pasan rápido, no son como por ahí los puntos en singles, nosotras somos más singlistas y no estamos tan acostumbradas”, señaló.

