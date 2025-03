Chivas: Amaury Vergara se cansa de los malos resultados y lanza fuerte amenaza; “ching** a mi madre”

Las Chivas no viven su mejor momento, los malos resultados provocaron que el dueño del club, Amaury Vergara, lanzará una dura amenaza para el futbol mexicano, ya que prometió que su escuadra será la mejor de la Liga MX.

Amaury Vergara, durante una charla con la leyenda del boxeo Julio César Chávez, comentó que quiere hacer realidad el sueño de su padre, Jorge Vergara, de tener al mejor equipo del futbol mexicano.

“Mi sueño es el mismo que mi jefe: Chivas tiene que ser el mejor equipo de México, todos los días, todos los días. Y, para que veas que no estoy de dientes para afuera, y lo vamos a lograr Julio, y lo vamos a lograr. Vas a ver, como dices tú, chingo a mi madre si no”, comentó Amaury en el evento Extravaganas 2025.

El dueño del Club Deportivo Guadalajara dijo que se comprometerá día tras día a hacer del equipo rojiblanco una gran institución y que trabajará muy duro para poder cumplir los sueños de su padre.

“Con mucho respeto a mi mamá que está allá arriba. Mamá: no tiene que ver contigo, así se dice. Y no tengo pelos en la boca, me comprometo enfrente de todo el mundo que todos los días, todos los días me la juego por Omnilife y por Chivas, todos los días, todos los días, y entre más me dicen que no puedo, más huevos le voy a echar, Julio, te lo juro”, dijo.

Alan Cervantes y Fernando Beltrán en una jugada del América contra Chivas. ı Foto: "X" @ClubAmerica

Chivas, eliminado de la Concachampions ante América

Chivas recientemente fue eliminado de la Concacaf Champions Cup a manos del América. El club tapatío empezó ganando la eliminatoria gracias a un marcador de 1-0 obtenido en el Estadio AKRON.

Sin embargo, en el juego realizado Estadio Ciudad de los Deportes las Águilas se impusieron por un categórico 4-0, con lo que obtuvieron el pase a los cuartos de final de la Concachampions, en donde ahora se enfrentarán al Cruz Azul.

El Club Deportivo Guadalajara marcha al momento en el décimo lugar del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, con cupo al repechaje del futbol mexicano, pero no se pueden confiar si quieren seguir con su lugar en el play-in, o incluso en aspirar por la clasificación directa.

aar