Ella es Nikki Bella la hermosa exesposa de John Cena y que se volvieron a ver tras 7 años

En la WWE son expertos en crear historias que alimentan el espectáculo dentro del ring, algunas de estas tramas incluso son románticas y no es raro que los luchadores involucrados sí se enamoren de verdad, como le pasó a John Cena y Nikki Bella, quienes se reencontraron siete años después.

En su momento John Cena y Nikki Bella empezaron una relación en la WWE, pero su historia de amor terminó y no se habían vuelto a encontrar, hasta el Royal Rumble 2025, siete años después de la última vez que se vieron y la luchadora contó cómo fue este momento.

Nikki Bella fue una de las grandes sorpresas de la Batalla Real y contó el momento en donde vio al Marine en el backstage de la arena en donde fue el evento. La esteta revela que John Cena tuvo una gran actitud y fue amable.

Nikki Bella and John Cena reunited for the first time in 8 years at Royal Rumble 🤝 pic.twitter.com/VjPnu7qtdc — WrestlingWorldCC (@WrestlingWCC) March 14, 2025

Así fue el reencuentro de John Cena y Nikki Bella

“Fue algo muy rápido. Yo estaba en un círculo hablando con algunas personas y él llegó para dar la mano a todos. También me saludó a mí. Pero lo curioso es que, cuando se fue, todas las chicas se quedaron en shock. Les dije: ‘Shh, shh, él está casado, sean respetuosas’. Y eso fue todo. Fue un buen momento, rompimos el hielo y coincidimos en el mismo evento. Se sintió bien”, dijo Bella en charla con Kristin Cavallari.

Nikki Bella, una de las Divas más famosas en la historia de la empresa, contó que John Cena se acercó a saludar a un grupo de personas, en donde estaba ella, y no tuvo ningún problema en saludarla, lo que fue un gran momento, a pesar de que el luchador ya tiene pareja actual.

Bella y Cena empezaron con su relación en 2012 y se alargó hasta 2018, pero terminaron porque querían diferentes cosas en la vida. Ella ha declarado que en ese momento quería tener hijos y el luchador se concentraba más en su carrera profesional como deportistas y actor.

Esta diferencia de metas personales fue uno de los principales motivos que causó la separación de la pareja. La Diva comentó en el programa Better Together, en 2020, que su relación con Cena fue muy buena, pero no quería obligarlo a ser padre.

“En general, tuvimos una relación increíble, pero fuimos solo dos personas que querían vidas diferentes. Cuando estaba dispuesto a darme hijos, me di cuenta de que no era lo que queríamos. Y eso es realmente lo que me empujó al final. No quería obligarlo a ser padre”, dijo Nikki.

Lo más recordado de su relación fue que en Wrestelmania 33, John Cena se plantó de rodillas en el centro del ring y le propuso matrimonio a Nikki Bella, aunque un año después terminaron por separarse.

aar